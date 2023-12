ZDF

Mehr Information: "ZDF-Mittagsmagazin" ab Januar 2024 im XXL-Format

Mehr aktuelle Berichte, berührende Geschichten und Live-Interviews mit prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur – das "ZDF-Mittagsmagazin" geht ab Dienstag, 2. Januar 2024, in die Verlängerung. Statt in 60 Minuten informiert die Sendung ab Beginn des neuen Jahres fast zwei Stunden lang über die wichtigsten Themen des Tages und interessante Geschichten aus Deutschland und der Welt. Im Anschluss an die 12.00-Uhr-"heute"-Ausgabe sendet das "ZDF-Mittagsmagazin" künftig montags bis freitags von 12.10 bis 14.00 Uhr – im wöchentlichen Wechsel mit dem "ARD-Mittagsmagazin".

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Im verlängerten Mittagsmagazin werden wir noch mehr als bisher beleuchten, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt – in der Stadt und auf dem Land: durch mehr Hintergrundberichte und Live-Schalten aus den Bundesländern, neue alltagsnahe Perspektiven und zusätzliche Beiträge über den Breitensport in Deutschland. Das Versprechen ist klar: Das 'Mima' ist nah bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und behält dabei aktuelle Entwicklungen fest im Blick."

"Mima XXL" mit "Expedition" und mehr

Die aktuelle Berichterstattung bleibt weiterhin der Schwerpunkt der Sendung. Im "ZDF-Mittagsmagazin" erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, was in der Welt passiert und welche politischen Entwicklungen für sie wichtig sind. Und das "Mima XXL" bietet noch mehr: So wird in jeder Stunde live zu Korrespondentinnen und Korrespondenten geschaltet, die spannende Orte oder interessante Menschen vorstellen. In der "Expedition" geht es nicht um große Politik, sondern um eine Entdeckungsreise in die unterschiedlichsten Winkel Deutschlands – Geschichten, bei denen sich auch die Reporterinnen und Reporter überraschen lassen.

Andreas Wunn, Leiter der ZDF-Redaktion Tagesmagazine Berlin: "Wir wollen mit dem erweiterten 'Mittagsmagazin' politisch relevant bleiben und durch neue, moderne Erzählformen jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer für unser Programm begeistern – linear wie online."

Kurz-Dokus und Real-Life-Serien

Ein neues Highlight im "ZDF-Mittagsmagazin" ist eine 15-minütige Doku, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in verschiedene Lebenswelten führt: packende Geschichten aus dem Alltag eines Krankenhauses oder von einer Bergretter-Wacht. Glamour, True-Crime und bildstarke Reisegeschichten aus anderen Kontinenten kommen hinzu. In der ZDFmediathek sind diese Real-Life-Serien, die zusammen mit der ZDF-Redaktion "hallo Deutschland" realisiert werden, in mehreren Episoden zu sehen. In der Woche vom 2. bis 5. Januar 2024 sind im "ZDF-Mittagsmagazin" Kurz-Dokus aus der Serie "Sonnenallee" über das Alltagsleben im Neuköllner Kiez zu sehen. Diese Dokuserie steht ab Donnerstag, 28. Dezember 2023, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Und in der Woche vom 15. bis 19. Januar 2024 sendet das "ZDF-Mittagsmagazin" zwischen 12.10 und 14.00 Uhr eine Kurz-Doku aus der Serie "Firefigthers", in der Einsätze der Feuerwehr Hamburg begleitet werden – in der ZDFmediathek zu sehen ab Freitag, 12. Januar 2024, 9.00 Uhr.

"Service", "Panorama" und "Sport"

In der "Mima"-Rubrik "Service" wird es Tipps aus der Lebenswelt der jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer geben, von denen alle Generationen etwas lernen können. Auch die neue Reihe "Panorama" bietet unterhaltsame, skurrile und spannende Geschichten für Jung und Alt.

Auch die Sport-Berichterstattung im "ZDF-Mittagsmagazin" wird erweitert. Ab Januar sind dort auch Berichte aus der Welt des Sports zu finden, wie sie bislang in der "sportstudio reportage" im ZDF zu sehen waren. Zudem wird ein Schwerpunkt auf die Berichterstattung aus dem Breitensport gelegt.

Um die Programm-Highlights des ZDF für alle sichtbarer zu machen, zeigt das "Mima" in jeder Sendung einen Beitrag, der hinter die Kulissen besonderer Dokumentationen, bewegender Serien oder großer Shows blickt.

Moderiert wird das "ZDF-Mittagsmagazin" von Mirjam Meinhardt, die von Kolleginnen und Kollegen aus der Wetter- und Sportredaktion unterstützt wird. Sie ist seit März 2022 Hauptmoderatorin des Informationsformats. Das "ZDF-Mittagsmagazin" sendet weiterhin aus dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin-Mitte – ab Januar 2024 bereits ab 12.10 Uhr. Von 1989 bis 2018 kam das "ZDF-Mittagsmagazin" aus dem ZDF-Sendezentrum in Mainz.

Das "ZDF-Mittagsmagazin" ist mit Untertiteln verfügbar.

