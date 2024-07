Digitale Kundengewinnung - Andreas Bäuerlein von der Ads King GmbH verrät, welche Hebel für den Erfolg sorgen

ADS KING GmbH

Künstliche Intelligenz gewinnt zunehmend an Bedeutung und bedroht damit Traditionsunternehmen, die sich ohnehin nur mit Mühe in ihrer Branche behaupten können, mit einem Abstieg auf die hinteren Ränge. Andreas Bäuerlein weiß, wie man dem entgegenwirken kann: Als Geschäftsführer der Ads King GmbH unterstützt er diese Unternehmen erfolgreich bei der Umsetzung digitaler Strategien. Besonders in der Kundengewinnung zahlt sich dieser Ansatz aus - welche Maßnahmen erzielen dabei aber den größten Effekt?

Erfolg findet heutzutage digital statt - Traditionsunternehmen, die auf digitale Strategien verzichten, riskieren somit nicht selten ihren Untergang. Diese Firmen sind oftmals nicht mit sozialen Netzwerken vertraut und stehen nun vor der Herausforderung, sich in einer sich rasant wandelnden digitalen Landschaft zurechtzufinden. Das überwältigende Angebot von über 1.000 neuen KI-Tools, die jede Woche erscheinen, erschwert die Orientierung zusätzlich und erhöht das Risiko kostspieliger Fehlentscheidungen. "Ignoranz und Untätigkeit bieten keinen Schutz vor den Folgen der Digitalisierung", warnt Andreas Bäuerlein, Geschäftsführer der Ads King GmbH. "Auch Traditionsunternehmen müssen erkennen, dass ihre altbewährten Marketingstrategien nicht mehr ausreichen. Junge, dynamische Firmen, die möglicherweise nicht die gleiche Qualität bieten, aber ein tiefes Verständnis für modernes Marketing und Social Media haben, gewinnen zunehmend an Marktanteilen und verdrängen weniger sichtbare Mitbewerber."

"Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer strategischen, digitalen Positionierung", fügt der Experte hinzu. Mit seinem Unternehmen unterstützt er Betriebe bei der Umstellung auf digitale Prozesse, um sie erfolgreich in die Zukunft zu führen. "In der heutigen Zeit ist nahezu jeder Mensch auf Social Media aktiv, was es einfacher denn je macht, neue Kunden zu gewinnen und die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen", so Andreas Bäuerlein von der Ads King GmbH. "Früher mussten Unternehmen in teure Plakatwerbung und physische Präsenz investieren, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Heute reicht ein gut platziertes Video aus, um mit minimalem Budget Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen zu erreichen. Warum sollten sie dies also nicht nutzen?" Welche Aspekte dabei besonders wichtig sind, verrät der Experte im Folgenden.

Tipp 1: Bewusstsein schaffen

Unternehmen müssen sich der Bedeutung der Digitalisierung bewusst werden und diese aktiv in ihre Unternehmensstrategie integrieren. Ähnlich wie die Buchhaltung ist das Online-Marketing eine essenzielle Abteilung, die für den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend ist. Digitale Kanäle bieten Unternehmen die Möglichkeit, direkt mit ihrer Zielgruppe zu interagieren und ihre Reichweite zu maximieren. Eine gezielte Investition in Online-Marketingmaßnahmen wie Suchmaschinenoptimierung (SEO), Content-Marketing und Social Media ist daher unerlässlich.

Tipp 2: Marktanalyse durchführen

Vor der Einführung eines neuen Produkts oder einer Dienstleistung ist eine umfassende Marktanalyse unerlässlich. Dabei geht es nicht nur darum, den Bedarf und die Potenziale des Marktes zu ermitteln, sondern auch um die Identifizierung der Zielgruppe und ihrer Präferenzen. Social-Media-Kanäle spielen hierbei eine wichtige Rolle, da sie nicht nur als Marketinginstrumente dienen, sondern auch als Plattformen zur direkten Interaktion mit potenziellen Kunden. Unternehmen sollten außerdem ein realistisches Budget für ihr Online-Marketing festlegen, das ihren Zielen und den Marktgegebenheiten entspricht.

Tipp 3: Eine Botschaft entwickeln

Die Kommunikation über digitale Kanäle erfordert eine gezielte und präzise Botschaft. So sind die Wahl der richtigen Worte und die passende Ansprache entscheidend dafür, wie gut eine Botschaft bei der Zielgruppe ankommt. Eine falsche oder unpassende Botschaft kann dazu führen, dass das Unternehmen in den Algorithmen der Suchmaschinen oder sozialen Medien untergeht und seine potenziellen Kunden nicht erreicht. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen ihre Botschaften sorgfältig ausarbeiten und sie regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass sie relevant und wirkungsvoll bleiben.

Tipp 4: Die Sichtbarkeit erhöhen

Um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihre Sichtbarkeit im Markt erhöhen. Dies erfordert gut durchdachte Kampagnen und Vermarktungsstrategien, die auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe zugeschnitten sind. Durch kontinuierliche Analyse und Anpassung können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Marketingaktivitäten effektiv sind und sie sich erfolgreich gegen ihre Mitbewerber behaupten können. Eine klare Positionierung und ein einheitliches Auftreten über alle digitalen Kanäle hinweg sind hierbei von großer Bedeutung, um eine starke Marktpräsenz aufzubauen und langfristig zu sichern.

Original-Content von: ADS KING GmbH, übermittelt durch news aktuell