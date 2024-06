Bensussen Deutsch & Associates, LLC

BDA ÜBERNIMMT THE GREAT BRANDING COMPANY, EUROPAS FÜHRENDEN ANBIETER VON SPORTMERCHANDISE

Luton, England (ots/PRNewswire)

Der Kauf stärkt die Sportplattform von BDA und baut die Präsenz des Unternehmens in Europa aus

Bensussen Deutsch & Associates , LLC (BDA), die weltweit führende Merchandise Agency™ und wichtigster Aktivierungs- und Markteinführungspartner für große Sportligen und -teams wie Major League Baseball, die National Football League, die National Basketball Association, die National Hockey League, die FIFA, Manchester United, Arsenal und den französischen Fußballverband, gab heute den Abschluss der Übernahme des im Vereinigten Königreich ansässigen Sport-, Event- und Werbeartikelanbieters The Great Branding Company bekannt. Die Übernahme wird die Reichweite von BDA in der EMEA-Region vergrößern, indem sie das Sportportfolio des Unternehmens stärkt und seine Einzelhandelsdienstleistungen für neue und bestehende Kunden ausbaut. Die Transaktion erfolgt ein Jahr nach der Übernahme der deutschen ipm|gruppe durch das Unternehmen und stärkt die Vertriebsreichweite der BDA in Europa.

The Great Branding Company ist ein bekannter Anbieter von Merchandise-Artikeln in der Welt des europäischen Sports. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen viele prominente Ligen, Sponsoren und Vereine betreut, darunter Manchester City, Inter Mailand und die UEFA Champions League-Finalisten Real Madrid und Borussia Dortmund. Diese Organisationen setzen in Sachen Werbe- und Merchandise-Artikel, die die Fans während der Spiele und lange nach der Saison begeistern, auf The Great Branding Company.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Sportlizenzen ist The Great Branding Company einzigartig positioniert, um Sportmerchandise-Artikel auf dem europäischen Markt zu optimieren. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Service für maßgeschneiderte, schnelle Lösungen und Qualitätsprodukte für den Einzelhandel, unterstützt durch eine starke Lieferkette und den Zugang zu einem umfangreichen Produktbestand. Mit der Übernahme profitieren die Kunden von BDAs umfangreichen Aktivitäten und dem gesamten Spektrum an Agenturleistungen, einschließlich innovativer Produktentwicklung, robuster E-Commerce- und erweiterter Einzelhandelslösungen, preisgekrönter kreativer Leistungen, umfassender Expertise in der Lieferkette und einem globalen Vertriebsnetz.

„Ich heiße Pino und das gesamte Team herzlich in der BDA-Familie willkommen. Der Zusammenschluss mit The Great Branding Company war für BDA ein logischer Schritt. Wir sehen zahlreiche Synergien mit unserer Kultur, unseren Werten und unserem kundenorientierten Ansatz, einzigartig kuratierte und maßgeschneiderte Produkte anzubieten", so Jay Deutsch, CEO und Mitbegründer von BDA. „Sie verfügen über regionales Fachwissen, das für unsere Organisation von unschätzbarem Wert sein wird, da wir unsere Aktivitäten in der gesamten EMEA-Region verdoppeln. Mit dieser Übernahme bauen wir unsere Einzelhandelsinfrastruktur in Europa weiter aus, da sie über hervorragende Kunden und Lizenzen verfügen und es uns ermöglichen, sowohl unsere Werbe- als auch unsere Einzelhandelslösungen für Sportmerchandise auf das nächste Level zu heben."

„BDA kennen wir seit Jahren als starken Konkurrenten und erstklassigen Warenlieferanten. Wir haben die Gelegenheit ergriffen, uns mit der BDA zusammenzuschließen, und freuen uns darauf, mithilfe ihrer globalen Präsenz und ihrer enormen Ressourcen unser Dienstleistungsangebot für unsere Kunden zu erweitern", erklärte Pino Grillo, CEO und Mitbegründer von The Great Branding Company. „Wir sind sehr stolz auf das, was wir als eigenständiges Unternehmen erreicht haben, und freuen uns darauf, als Teil der BDA noch bessere Kreativität und Innovation bei Markenmerchandise zu liefern."

BDA unterhält derzeit Büros im Vereinten Königreich, Frankreich und Deutschland und wird die britischen und deutschen Teams von The Great Branding Company in die bestehenden BDA-Aktivitäten integrieren.

Informationen zu BDA Bensussen Deutsch & Associates, LLC (BDA), ist eine preisgekrönte moderne Merchandise Agency™ für bekannte Marken, die maßgeschneiderte Marketing-, Merchandising-, E-Commerce- und Fulfillment-Lösungen für große Sport- und Unterhaltungsunternehmen sowie Fortune 1000-Unternehmen anbietet. Als internationales Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung ist die BDA mit über 100 Standorten in 50 Städten weltweit vertreten. Kunden wie Dell, ExxonMobil, The Home Depot, Johnson & Johnson und Major League Baseball setzen auf BDA, um ihre Veranstaltungen, Mitarbeitenden und Marken zu aktivieren, zu motivieren und zu fördern. Weitere Informationen zur über die Wirkungskraft von Merchandise finden Sie unter www.bdainc.com.

Informationen zu The Great Branding The Great Branding Company ist ein weltweit führender Anbieter von Sportmerchandise mit einer vollständig geprüften, gesetzeskonformen und nachhaltigen globalen Lieferkette. Seit über 20 Jahren ist The Great Branding Company ein anerkannter Hersteller für Adidas, Reebok, die UEFA, FIFA, FIBA und andere. Das vor zwei Jahrzehnten von der UEFA offiziell ernannte Unternehmen beliefert den Einzelhandel mit Bekleidung, Accessoires und Neuheiten für die Champions League, Europa League und Conference League sowie für über 100 der größten Vereine der Welt. Die Erfahrung von The Great Branding in der Branche und das mehrfach preisgekrönte Studio bieten maßgeschneiderte Services und Produkte, die innovativ, preisgünstig und qualitativ hochwertig sind und gleichzeitig ethische, nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen bieten.

