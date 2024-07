Monja Berardinucci-Jost

ENDLICH WIRKLICH FREI: Der Weg zu innerem Frieden und persönlichen Wachstum für Powerfrauen

Schopfheim (ots)

Beruflicher Erfolg ist nicht alles - viele selbstbewusste und selbstbestimmte Frauen sehnen sich auch nach einer persönlichen Transformation, die ihnen Erfüllung und Wachstum beschert. Mit ENDLICH WIRKLICH FREI hat Monja Berardinucci-Jost ein Coaching entwickelt, das Powerfrauen dazu befähigt, ihr Leben nachhaltig zu verändern und ihr volles Potenzial zu entfalten. In diesem Artikel verrät sie, welche verschiedenen Aspekte ihre Methode berücksichtigt, was ihr Angebot von anderen Coachings unterscheidet und welche Mission sie mit ihrer Arbeit verfolgt.

Es gibt viele Frauen, die ihr Leben voller Energie, Stärke und Leistungskraft meistern. Sogenannte Powerfrauen managen einen herausfordernden Familienalltag, klettern die Karriereleiter in Rekordzeit hinauf und erzielen regelmäßig große Erfolge im Berufsleben. Dennoch sind viele von ihnen nicht glücklich. Sie spüren, dass es in ihrem privaten Leben noch Raum für Entwicklung und Verbesserung gibt und streben nach innerer Freiheit und Wachstum. Doch ist das überhaupt möglich? "Insbesondere für erfolgreiche Powerfrauen, die dem Balanceakt zwischen beruflichen und privaten Erwartungen gerecht werden müssen, stellt das Streben nach persönlicher Erfüllung eine Herausforderung dar. Ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, ist das allerdings nicht", erklärt Monja Berardinucci-Jost.

"Mit der ENDLICH WIRKLICH FREI-Methode revolutionieren wir das persönliche Wachstum", betont die Expertin. "Das ganzheitliche Konzept trägt dazu bei, ein selbstbestimmtes und freudvolles Leben führen zu können." Als Inhaberin eines eigenen Yoga- und Hypnosestudios mit über 30 Jahren Branchenerfahrung, diversen Therapieausbildungen und Zusatzqualifikationen gilt Monja Berardinucci-Jost als Pionierin auf dem Gebiet persönlichen Wachstums und innerer Freiheit. Als Expertin für ganzheitliche Gesundheit auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene unterstützt sie Frauen mit ihrer ENDLICH WIRKLICH FREI-Methode, kurz EWF-Methode, dabei, innere Blockaden nicht nur zu überwinden, sondern sie dauerhaft aufzulösen. Auf Basis einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen schaffen es diese Frauen, ihr volles Potenzial zu entfalten, Selbstverantwortung zu übernehmen sowie Freude, Leichtigkeit und inneren Frieden in ihr Leben zu bringen.

Die facettenreichen Aspekte der ENDLICH WIRKLICH FREI-Methode

Basierend auf ihrer jahrelangen Erfahrung, tiefgehenden Forschung und praktischen Coaching-Techniken hat Monja Berardinucci-Jost mit der EWF-Methode eine Möglichkeit für Frauen geschaffen, ihr persönliches Wachstum zu entfalten. Die Methode beinhaltet verschiedene Themen, die dazu beitragen, ein erfülltes, freudvolleres und selbstbestimmtes Leben zu führen. "Wir behandeln dabei verschiedene Phasen und bewegen uns von der Vorbereitung über die Umprogrammierung des Unterbewusstseins bis hin zur Bewältigung von Alltagsherausforderungen", erklärt Monja Berardinucci-Jost. "Jede dieser Phasen gibt den Frauen das nötige Rüstzeug an die Hand, um nachhaltige Veränderungen in ihrem Leben zu schaffen."

Anders als bei vielen herkömmlichen Methoden liegt der Fokus der EWF-Methode dabei nicht in der Symptombehandlung, sondern geht weit tiefer. Schließlich gilt: Wer nur die Symptome behandelt, erreicht keine grundlegenden Veränderungen. "Ich beschreibe dieses Szenario gern mit einem Kartenhaus: Die Symptome zu behandeln, gleicht dabei dem Entfernen der obersten Karte. Zwar mag dann ein Symptom verschwunden sein, es wird aber schnell das nächste hinzukommen. Vielleicht hilft das zunächst ein bisschen - am Fundament verändert das allerdings nichts", so die Expertin weiter. "Bei der EWF-Methode ziehen wir daher die unterste Karte heraus. So fällt das ganze Kartenhaus zusammen - inklusive aller Symptome und Auswirkungen."

Mithilfe der EWF-Methode die Probleme an der Wurzel packen

Es geht also darum, bis an die Wurzel der eigentlichen Probleme und Blockaden zurückzukehren. Dabei liegen prägende Ereignisse meist weit in der Vergangenheit zurück und werden vom Menschen gar nicht bewusst wahrgenommen. Unterbewusst sind es aber genau diese Ereignisse und Erfahrungen, die hinderliche Verhaltensweisen, Ängste, Schmerzen und Blockaden begünstigen und uns in unserem Alltag bremsen. Die EWF-Methode unterstützt Teilnehmerinnen dabei, diese Verhaltensweisen und Denkmuster zu erkennen und die eigenen Gedanken bewusst zu steuern, um Blockaden zu lösen und dadurch tiefgreifende Veränderungen zu ermöglichen. Auch für den Umgang mit Ängsten und panischen Zuständen als auch mit körperlichen Symptomen bis hin zu Schmerzen und Übergewicht sowie anderen täglichen Herausforderungen bietet die EWF-Methode geeignete Strategien. Darüber hinaus unterstützt sie Teilnehmerinnen dabei, ein gesundes Verhältnis zu wichtigen Lebensbereichen im privaten und beruflichen Umfeld zu entwickeln.

Basierend auf vielseitigen Praktiken und der Kraft der Vergebung werden darüber hinaus tiefe Heilung und innerer Frieden gefördert: Die Teilnehmerinnen lernen, wie sie ihre Lebensenergie und ihr Wohlbefinden optimieren können und schaffen es so, mit sich und ihren Gedanken ins Reine zu kommen. "Mit meinem Coaching möchte ich Frauen dabei helfen, ihre inneren Blockaden zu lösen, Widerstände zu überwinden, Selbstverantwortung zu übernehmen und ihre eigene Schöpferkraft wiederzuentdecken und zu stärken", erklärt Monja Berardinucci-Jost. "Im nächsten Schritt sind sie dazu bereit, gesunde Lebensgewohnheiten zu etablieren, spirituelles Wachstum zu erfahren und liebevolle Beziehungen zu führen."

Monja Berardinucci-Jost: Der Weg zu innerem Frieden, persönlichem Wachstum und einem erfüllten Leben

Die EWF-Methode bietet Frauen damit einen klaren und strukturierten Weg, der sie dabei unterstützt, innere Blockaden zu lösen und endlich ein erfülltes Leben zu finden. Mit ihrer empathischen Art und dem Verständnis für die Herausforderungen moderner Powerfrauen schafft es Monja Berardinucci-Jost, neue Maßstäbe im Bereich persönlichen Wachstums zu setzen. "Meine Mission ist es, erfolgreiche Powerfrauen dabei zu unterstützen, ihre innere Freiheit und persönliches Wachstum zu finden. Ich möchte sie dazu befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, Selbstverantwortung zu übernehmen und ein Leben in Freude, Leichtigkeit und innerem Frieden zu führen", so Monja Berardinucci-Jost abschließend. "Es ist unser aller Geburtsrecht, wirklich glücklich und frei zu sein - ich verhelfe Frauen dazu, dieses Recht in vollen Zügen ausleben zu können."

