Recyceln, Upcyceln und Rückverfolgung des Fußabdrucks von Solarmodulen im Kreislaufsystem: Taiwanesischer Startup landet in Südkalifornien

TSGC leistet Pionierarbeit beim umfassenden Recycling von Solarmodulen mit unerreichter Rückgewinnungsquote

TSGC, ein Technologieunternehmen aus Taiwan, sorgt in Südkalifornien durch ein Revolutionieren der Solarmodul-Recyclingbranche für Furore. Im Gegensatz zu Konkurrenten, die lediglich die Abfälle von ausgedienten Solarmodulen reduzieren, hat sich TSGC auf ein vollständiges Recycling und Wiederverwenden von Materialien spezialisiert, um Null-Abfälle und ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen.

In den letzten Jahren hat sich TSGC der Optimierung seiner Recyclingtechnologie gewidmet, um eine vollständige Rückgewinnung ohne Umweltbelastung zu erreichen. Diese Bemühungen haben sich mit einer von SGS bestätigten, beeindruckenden 99,3% Rückgewinnungsquote gelohnt. Dieses Recycling ohne Umweltbelastung von TSGC ist einzigartig. Alle Materialien werden nicht nur recycelt, sondern auch upcycelt und wiederverwendet.

Innovative Recycling-Prozesse liefern hochwertige Materialien zur Wiederverwendung.

Das Recyclingverfahren von TSGC bewahrt die physikalischen Eigenschaften der Materialien, insbesondere vom Glas der Solarmodule. Das durch die Technologie von TSGC gesammelte Glas kann in der Betonproduktion wiederverwendet werden. Dieser Prozess kann die Verwendung von Zement um bis zu 50% senken, so die Kohlenstoffemissionen senken und gleichzeitig die Festigkeit des Betons erhöhen.

Darüber hinaus hat TSGC Pionierarbeit beim Recyceln von Nach-Gebrauchs-EVA (Ethylenvinylacetat) geleistet, das als Verkapselungsmaterial für Solarmodule verwendet wird. Der globale Markt für EVA wird bis 2029 voraussichtlich 6,16 Millionen Tonnen betragen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,09% von 2024 bis 2029. Aktuell werden 11% des EVA in Solarmodulen und 50% in Sportschuhen verwendet. Bislang fehlt es am Markt an recyceltem EVA. Dank der innovativen Technologie von TSGC könnten Verbraucher schon bald Sportschuhe aus recycelten Solarmodulen tragen.

Gewährleistung der Kreislaufwirtschaft mit fortschrittlichen Tracking-Lösungen

Die innovativen Methoden von TSGC gewährleisten ein Verbleiben der Solarmodul-Materialien in der Kreislaufwirtschaft. Ihr Lebenszyklus wird dadurch über das unmittelbare Abfallmanagement hinaus verlängert. Um diese Materialien zu verfolgen, arbeitet TSGC mit Daoyih Technology zusammen, um EasyCycle.Online zu entwickeln, eine Softwarelösung zum Nachverfolgen von Recycling- und Produktionsdaten und zum Erstellen von unveränderbaren Recycling-Pässen und Unterstützung von Digitalen Produktpässen (DPPs).

Kombiniert mit TSGSs Fachwissen in den Bereichen Recycling und Upcycling kann EasyCycle.Online jedes ausgediente Solarmodul zurückverfolgen und Wiederverwertung sowie den entsprechenden ökologischen Fußabdruck, einschließlich Lebenszyklusbewertung, detailliert darstellen. Dieser umfassende Ansatz gewährleistet Transparenz und Nachhaltigkeit und unterstreicht das Engagement von TSGC für eine grünere Zukunft.

Über TSGC

TSGC ist ein technologieorientiertes Unternehmen, spezialisiert auf umfassendes Recycling und Wiederverwertung von Solarmodulen. TSGC hat sich dem Ziel Null-Abfall und der ökologischen Nachhaltigkeit verschrieben und verwendet fortschrittliche Recyclingtechnologien und strategische Partnerschaften, um Materialien in der Kreislaufwirtschaft zu halten. Vor kurzem in Südkalifornien etabliert, operiert TSGC in Menifee und bietet echtes Recycling ohne Umweltbelastung.

Für weitere Informationen über TSGC und seine innovative Recyclingtechnologie, gehen Sie bitte auf http://www.tsgc.com.tw oder wenden Sie sich an info@tsgc.com.tw

