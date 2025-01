ROKT Pte. Ltd.

Rokt und mParticle fusionieren, um Echtzeit-Relevanz neu zu definieren

Schaffung eines unvergleichlichen Angebots zur Erschließung von Werten in den Bereichen E-Commerce, Werbung und Kundenbindung mit erstklassigen Kontrollen zum Schutz von First-Party-Daten

Rokt, der weltweit führende Anbieter von E-Commerce, der Echtzeit-Relevanz in dem Moment freisetzt, der am wichtigsten ist, kündigte heute eine Investition in Höhe von 300 Mio. USD in mParticle an, eine führende Kundendatenplattform (CDP), um ein einzigartiges Angebot zu schaffen, das Echtzeit-Relevanz in den Bereichen E-Commerce, Werbung und Kundenerfahrung freisetzt. Diese Partnerschaft kombiniert die Expertise von Rokt, die Relevanz von E-Commerce-Transaktionsmomenten mit der Echtzeit-CDP von mParticle und ermöglicht es Unternehmen, das Potenzial ihrer Kundendaten voll auszuschöpfen. Rokt wird die Gesamtinvestition in das CDP verdoppeln und die Innovation und die Umsetzung der Produkt-Roadmap von mParticle beschleunigen.

„Bei Milliarden von E-Commerce-Transaktionen haben wir festgestellt, dass gemeinsame Kunden mit mParticle viel bessere Ergebnisse für Verbraucher und Unternehmen erzielen – bis zu 50 % besser", so Bruce Buchanan, CEO und Mitbegründer von Rokt. „Durch diese Fusion können wir die Leistung für alle unsere Kunden erheblich steigern. Wir freuen uns sehr, mit dem mParticle-Team zusammenzuarbeiten, um unsere Vision schneller zu verwirklichen und es allen zu ermöglichen, die Momente festzuhalten, die ihnen am wichtigsten sind."

„Unsere Mission bei mParticle war es schon immer, die Komplexität des Kundendatenmanagements zu vereinfachen und Multi-Channel-Marken in die Lage zu versetzen, über jeden Bildschirm hinweg sinnvolle Verbindungen zu ihren Kunden herzustellen", so Michael Katz, CEO von mParticle. „Durch die Zusammenführung der Fähigkeiten von mParticle und Rokt entsteht das Beste aus beiden Welten – eine neue Klasse von Lösungen, mit denen Kunden ihre Daten in Echtzeit aktivieren können, um sofortige Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse zu erzielen, während sie gleichzeitig die vollständige Eigentümerschaft und Kontrolle über ihre Kundendatenbestände behalten."

Das zusammengeschlossene Unternehmen wird sicherstellen, dass die Marken weiterhin die vollständige Kontrolle über die Daten von Erstanbietern behalten, in Übereinstimmung mit der Verpflichtung beider Unternehmen, den Standard für Datenschutz und Compliance zu setzen. Im Rahmen der Fusion bleiben alle Gründer von mParticle im Unternehmen – Michael Katz wird weiterhin CEO von mParticle sein, Andrew Katz wird Chief Technology Officer von Rokt und für Innovation und Datensicherheit bei allen Produkten verantwortlich sein, Jason Lynn bleibt Chief Product Officer von mParticle und alle drei werden dem Führungsteam von Rokt beitreten.

Die Fusion folgt auf ein Jahr mit erheblichem Wachstum und neuen Initiativen für Rokt, darunter die Beschleunigung des Umsatzwachstums um mehr als 40 % im Vergleich zum Vorjahr auf 600 Mio. USD. Anfang 2024 kündigte Rokt die Übernahme von AfterSell und die Einführung seines neuen generativen KI-Tools ACE bekannt, das Werbetreibenden dabei hilft, ihre Rendite aus den Werbeausgaben zu maximieren. Darüber hinaus kündigte Rokt wichtige Ernennungen für sein Führungsteam im Jahr 2024 an, darunter Jacqueline Purcell als Chief Financial Officer und Claire Southey als Chief Product Development Officer.

Rokt ist weltweit führend im E-Commerce und ermöglicht Echtzeit-Relevanz in dem Moment, der am wichtigsten ist. Die KI- und ML-gestützten Rokt Brain und E-Commerce-Lösungen Rokt Network des Unternehmens werden mehr als 6,5 Milliarden Transaktionen ermöglichen und 400 Millionen Kunden mit den weltweit führenden Unternehmen verbinden, darunter Live Nation, Macy's, AMC Theatres, PayPal, Uber, Hulu, Staples, Albertsons und HelloFresh. Rokt hat in den letzten zehn Jahren ein konstantes jährliches Wachstum von mehr als 40 % erzielt, was auf sein einzigartiges Partnerschaftsmodell zurückzuführen ist, bei dem 7 USD von jeder 8 USD Wertschöpfung an die Partner zurückfließen. Der Hauptsitz von Rokt befindet sich in New York City. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen an 10 Standorten weltweit und betreut Kunden in ganz Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum und festigt damit seine Position als wichtiger Akteur im globalen E-Commerce-Ökosystem. Weitere Informationen finden Sie unter Rokt.com.

mParticle ist die erste Wahl für Multi-Channel-Verbrauchermarken, die intelligente und anpassungsfähige Kundenerlebnisse in den entscheidenden Momenten über jeden Bildschirm und jedes Gerät hinweg bieten möchten. Zu den Kunden zählen führende globale Marken wie HBO Max, Marks & Spencer, JetBlue, SoFi und viele mehr. Die Prognosefunktionen von mParticle helfen Marketingteams, eine unübertroffene Leistung zu erzielen und gleichzeitig die Anforderungen der Datenteams in Bezug auf Kompositionsfähigkeit und Datenverwaltung zu erfüllen. Das im Jahr 2013 gegründete Unternehmen mParticle hat seinen Hauptsitz in New York City und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt.

