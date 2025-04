El Gouna

El Gouna: Oster-Ferien am Roten Meer

München (ots)

Reisende, die noch nach einem sonnigen und nahen Ziel für ihre Osterferien suchen, werden in El Gouna in Ägypten fündig. Die Stadt am Roten Meer bietet zu dieser besonderen Jahreszeit frühsommerliche Temperaturen. Die Osterfeiertage bieten sich zudem dank Karfeitag und Ostermontag an, um eine längere Auszeit in der Sonne zu verbringen und dabei nur wenige Urlaubstage dafür verwenden zu müssen.

El Gouna zeichnet sich durch traumhafte Strände, ein aufregendes Nachtleben und zahlreiche Wassersportmöglichkeiten aus - die perfekte Kulisse für einen sonnigen Osterurlaub. Ob beim entspannten Schlendern entlang der Abu Tig Marina, beim Schnorcheln in der farbenfrohen Unterwasserwelt oder bei einer romantischen Sonnenuntergangsfahrt auf dem Meer - der Urlaub in El Gouna bietet zahlreiche Highlights. Das milde Klima mit frühsommerlichen Temperaturen sorgen dafür, dass Reisende ihren Vitamin D Haushalt nach dem langen Winter aufladen können.

Kulinarische Vielfalt in El Gouna - Genuss für jeden Geschmack

Neben traumhaften Stränden und erstklassigem Service bietet El Gouna auch eine beeindruckende kulinarische Vielfalt. Zahlreiche Restaurants servieren köstliche Gerichte, die die Aromen der Region mit internationalen Einflüssen verbinden. Besonders im Steigenberger Golf Resort kommen Feinschmecker auf ihre Kosten. Das Fünf-Sterne-Haus bietet seit dem 1. April zudem einen neuen All-Inclusive-Meal-Plan für seine Gäste an.

Das Resort bietet eine Vielzahl von erstklassigen Restaurants, in denen sowohl lokale Spezialitäten als auch internationale Köstlichkeiten auf höchstem Niveau zubereitet werden. Vom Buffet mit frisch zubereiteten Gerichten bis hin zu À-la-carte-Menüs in stilvollem Ambiente - und ägyptischen Abenden, für Reisende die besonders die locale Küche kennenlernen wollen.

Zehn Hotels verschiedener Kategorien in El Gouna haben das TÜV NORD-Zertifikat für Lebensmittelsicherheit erhalten, darunter The Chedi El Gouna, Sultan Bey Hotel, Steigenberger Golf Resort, Sheraton Miramar Resort, Cook's Club Hotel, Casa Cook, Ali Pasha Hotel, Mövenpick Resort and Spa und Ancient Sands Golf Resort. Dieses Zertifikat, das auch vom ägyptischen Akkreditierungsrat (EGAC) akkreditiert wurde, besagt, dass diese Hotels ein Lebensmittelhygieneverfahren eingeführt haben, das den allgemeinen Grundsätzen der Lebensmittelhygiene für Lebensmittelbetriebe entspricht.

Original-Content von: El Gouna, übermittelt durch news aktuell