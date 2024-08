NXTGN

Die Innovators Challenge bringt Mittelstand und Start-ups aus Baden-Württemberg und Hessen zusammen

Stuttgart (ots)

L-Bank und WIBank initiieren erstmals gemeinsame Innovators Challenge

Neue Initiative bringt Kollaborationen zwischen mittel-ständischen Unternehmen und Start-ups zur Stärkung der Innovationskraft auf den Weg

Technologieorientierte Start-ups und Mittelstand treiben gemeinsam Transformation der heimischen Wirtschaft voran

Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Prozessoptimierung und Resilienz-stärkung - der heimische Mittelstand steht immer wieder vor neuen Aufgaben. Gefragt sind innovative Ansätze. Ein Erfolg versprechender Weg ist die verstärkte Zusammenarbeit etablierter Unternehmen mit jungen Start-ups. Die L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg) und die WIBank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) machen gemeinsam mit der Innovators Challenge einen ersten Schritt. Das Ziel: die notwendige Transformation der heimischen Wirtschaft voranzutreiben. Mit ihrer Initiative bringen die Förderbanken Baden-Württembergs und Hessens etablierte Unternehmen des Mittelstands und junge Start-ups als Treiber von Innovationen zusammen.

Bundeslandübergreifende Zusammenarbeit

"Mit der Innovators Challenge motivieren wir die Unternehmen, gemeinsam mit technologieorientierten Start-ups Herausforderungen konkret anzugehen. Wir sehen großes Potenzial darin, Innovationen und frische Ideen aus der Start-up-Welt in etablierte Strukturen zu integrieren", erläutert Johannes Heinloth, Vorstandsmitglied der L-Bank. Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank, unterstreicht: "Besonders freuen wir uns, dass mit der Innovators Challenge eine überregionale Kooperation mit einem starken, verbindenden Ziel zustande gekommen ist: den Mittelstand bei seiner Transformation zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, regionale Stärken zu bündeln und über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus zu ergänzen - immer mit der Gewissheit, so die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft sicherzustellen."

Als Partner unterstützen die baden-württembergische Innovationsplattform NXTGN und das hessische Innovations-Hub TechQuartier an der Schnittstelle zwischen Start-ups und mittelständischen Corporates.

Innovators Challenge geht in ihre heiße Phase

Auf Seiten der etablierten Unternehmen sind unter anderem Paul Bauder GmbH & Co. KG, Festool GmbH, FiMAB GmbH &Co. KG, Koehler Group - Koehler Holding SE & Co. KG, Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, SCHARR WÄRME GmbH & Co. KG, Vectorsoft AG, Veltum GmbH und Witzenmann GmbH Teil der Innovators Challenge 2024. Zugleich laufen aktuell das Scouting und der Auswahlprozess der technologieorientierten Start-ups.

Den Auftakt der eigentlichen Challenge bildet am 7. November 2024 der Match Day in Frankfurt am Main. Die teilnehmenden Unternehmen treffen potenziell passende Start-ups und identifizieren gemeinsam erste Lösungsansätze. Im Anschluss erarbeiten die jungen Innovationstreiber die passenden Lösungskonzepte zu den bestehenden Heraus-forderungen. Begleitet werden sie von Expertinnen und Experten von NXTGN und TechQuartier. Dabei stehen die Start-ups im kontinuierlichen Austausch mit den Fachleuten der teilnehmenden Unternehmen.

Der Demo Day am 21. November 2024 in Stuttgart markiert schließlich das Finale der ersten Innovators Challenge. Die Start-ups präsentieren ihre erarbeiteten Lösungskonzepte - bereit für die Umsetzung in die Praxis. "Es geht ums Netz-werken, um ein voneinander Lernen und um die gemeinsame Entwicklung innovativer Lösungen: Durch erfolgreiche Kollaborationen gewinnen die KMUs und Start-ups am Ende gleichermaßen", beschreibt Reckhard die Innovators Challenge als unkonventionellen Ansatz für ein zielgerichtetes Venture Partnering. Heinloth ergänzt: "Nicht zuletzt positionieren sich die teilnehmenden Unternehmen in besonderer Weise durch ihre Innovationskraft am Markt. Ein klarer Wettbewerbsvorteil, der auch die Strahlkraft nach innen wie außen deutlich erhöht."

Über NXTGN

NXTGN ist der neue Innovationsverbund aus führenden Institutionen in Baden-Württemberg. Das Ziel: Eine erfolgreiche, innovative und eng vernetzte nächste Generation an Unternehmen. Dafür bringt NXTGN Startups, Wissenschaft und etablierte Unternehmen der Wirtschaft zusammen.

Kontakt für KMUs und Start-ups:

In Baden-Württemberg: NXTGN, Lucia Tovenrath, lucia.tovenrath@join-nxtgn.com

In Hessen: TechQuartier, Patrice Pogorelik, pogorelik@techquartier.com

Original-Content von: NXTGN, übermittelt durch news aktuell