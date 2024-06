igromo e.U.

Mario Maier von igromo.com: Wie SaaS-, Software- und Tech-Brands ihre Umsätze durch innovatives Performance-Marketing maximieren

Bild-Infos

Download

Tulln an der Donau (ots)

Rund 40 Prozent aller Unternehmen, die im Bereich Software-as-a-Service (SaaS) tätig sind, scheitern bereits innerhalb der ersten Jahre. Meist liegt das nicht etwa an mangelndem Bedarf oder schwierigen Marktbedingungen, sondern vielmehr an unzureichenden Marketing- und Vertriebsstrategien. Mit seinem Revenue-Marketing-System, das durch gezielte Marketing- und Kampagnenstrategien eine planbare Neukundengewinnung ermöglicht, unterstützt Mario Maier SaaS-Unternehmen dabei, diese Probleme zu lösen und ihre Wachstumsziele zu erreichen. Wie aber funktioniert das im Detail?

Viele SaaS- und Software-Unternehmen im Bereich Business-to-Business (B2B) haben Schwierigkeiten, profitabel zu skalieren. Um das Problem zu lösen, engagieren sie Agenturen, die sich oft nicht ausreichend mit den speziellen Anforderungen ihrer Branche auskennen - mit der Folge, dass das angestrebte Wachstum nicht erreicht wird und die Unternehmen zunehmend in Schwierigkeiten geraten. Der Grund: Die meisten Agenturen verlassen sich zu stark auf klassisches Performance-Marketing. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf schnelle Leadgenerierung und günstige Kosten. Zudem werden oberflächliche Kennzahlen optimiert, ohne auf die Pipeline und den Umsatz zu achten. Unsauberes Conversion-Tracking führt zu Unstimmigkeiten in den Analysen. "In den letzten ein bis zwei Jahren hat sich im SaaS-Bereich vieles verändert", verrät Mario Maier, Inhaber und Geschäftsführer von igromo.com. "Wir beobachten einen deutlichen Wandel weg von einem Ansatz, der Wachstum um jeden Preis verfolgt, hin zu einer Strategie, die auf effizientes Wachstum setzt. Das liegt vor allem daran, dass keine unbegrenzten Budgets mehr zur Verfügung stehen."

"Diese Veränderung in der Branche zwingt Unternehmen dazu, die Effizienz in den Mittelpunkt ihrer Marketing-Initiativen zu stellen", fährt der Marketing-Experte fort. "Heute müssen sie jeden Euro ihres Werbebudgets so planvoll wie möglich einsetzen. Damit das gelingt, brauchen Unternehmen einen Paid-Media-Plan, der die Zielgruppe mit einem datengestützten Targeting erreicht und darüber hinaus Struktur in die Kundengewinnung bringt." Genau das gewährleistet Mario Maier mit igromo.com: Der Marketing-Experte kann auf mehr als 15 Jahre Erfahrung im Revenue-Marketing für SaaS- und Software-Unternehmen im B2B-Bereich zurückblicken. Er hat in mehreren renommierten Unternehmen hohe Werbebudgets verwaltet. Heute bietet er seinen Kunden mit seinem Revenue-Marketing-System eine bewährte Kombination aus Beratung und Umsetzung, die eine planbare Neukundengewinnung ermöglicht. Dabei versteht sich igromo.com als Boutique-Agentur, die eng und langfristig mit ihren Kunden zusammenarbeitet, um das Beste aus deren Werbebudgets herauszuholen.

Von strategischer Planung bis zu operativer Unterstützung: Das Angebot von igromo.com

Das Team von igromo.com begleitet seine Kunden mit einem ganzheitlichen Revenue-Marketing, um deren Unternehmenswachstum auf das nächste Level zu heben. Der Erfolg der Agentur basiert auf einer intensiven Zusammenarbeit, die sowohl strategische als auch operative Aspekte umfasst. Strategisch geht es um die Positionierung, das Wertversprechen und eine Botschaft, die inhaltlich und sprachlich perfekt auf die Zielgruppe abgestimmt ist. Operativ bietet igromo.com maßgeschneiderte Revenue-Marketing-Leistungen an - darunter das Schalten von Werbeanzeigen, den Aufbau von Landing-Pages und das Erstellen von Reportings. "Was uns neben dem ganzheitlichen Ansatz von anderen Anbietern unterscheidet, ist unsere eigens entwickelte 'Performance Engine'", verrät Mario Maier. "Dabei handelt es sich um eine künstliche Intelligenz, die Performance-Daten auswertet, um proaktiv Optimierungsvorschläge für Kampagnen zu machen."

So verläuft die Zusammenarbeit mit igromo.com

Das Angebot von igromo.com richtet sich an Unternehmen, die einen Jahresumsatz von mindestens einer Million Euro erzielen. Diese etablierten Product Companies streben strategisches Wachstum an und verfügen über ein hohes Werbebudget. Jedoch kommen sie irgendwann an einen Punkt, an dem sie mit eigenen Mitteln kein weiteres Wachstum mehr generieren können. Durch die Erstellung von Content für die sozialen Medien versuchen sie, ihre Reichweite zu erhöhen. Das führt irgendwann zwangsläufig zu sinkenden Erträgen, weil der Einsatz von bezahlter Werbung ab einer gewissen Wachstumsgröße unvermeidlich wird. An dieser Stelle kommen Mario Maier und sein Team ins Spiel.

"Wir verstehen uns nicht so sehr als Agentur, sondern vielmehr als das ausgelagerte Paid-Media-Growth-Team unserer Kunden, das als Sparringspartner, Berater und Umsetzer zugleich fungiert", berichtet Mario Maier. "Die Zusammenarbeit beginnt mit einem gemeinsamen Strategie- und Growth-Workshop, in dem wir die Ist-Situation des Kunden genau analysieren, um auf dieser Basis eine Roadmap für die nächsten Monate erstellen zu können. Anschließend wird in enger Abstimmung mit dem Kunden das Revenue-Marketing durchgeführt."

Dabei arbeitet igromo.com vollkommen transparent: Kunden erhalten nicht nur Einsicht in alle Daten, sondern verfügen sogar über einen eigenen Zugang zu der Performance-Reporting-Plattform der Agentur. Ziel ist es, ein Performance-Funnel-System aufzubauen, das nicht nur Kampagnen entwickelt und steuert, sondern auch mehr Sichtbarkeit für den Kunden erzeugt. Im Mittelpunkt steht dabei das sogenannte Multi-Level-Retargeting, das potenzielle Kunden bis zum Abschluss begleitet und bereits vorhandene Kontakte im CRM-System reaktiviert. Das Ergebnis ist ein System, das nachhaltig Neukunden gewinnt, um auf diese Art und Weise für mehr Umsatz und Wachstum zu sorgen.

Mario Maier über seine Mission

Als Quereinsteiger konnte Mario Maier in renommierten Unternehmen wertvolle Erfahrungen sammeln. Nach verschiedenen Positionen im Vertrieb und Marketing wechselte er zu einem europäischen Software-Hersteller, der in kurzer Zeit von 85 auf 800 Mitarbeiter wuchs. Dort war er für ein großes Werbebudget verantwortlich, wodurch er umfangreiche Tests durchführen und seine Expertise weiterentwickeln konnte. Mittlerweile verfügt der Marketing-Experte über mehr als 15 Jahre Praxiserfahrung. "Unsere Mission mit igromo.com ist es, den SaaS-Markt in Europa nachhaltig zu stärken und die Qualitätslücke im internationalen Vergleich zu schließen", erläutert Mario Maier. "Als Growth Catalyst möchten wir die führenden Unternehmen im B2B-Bereich von morgen in Europa aufbauen."

Sie möchten ebenfalls vom kompletten Marketing-Revenue-System von igromo.com profitieren? Melden Sie sich jetzt bei Mario Maier und buchen Sie einen unverbindlichen Strategy Call!

Original-Content von: igromo e.U., übermittelt durch news aktuell