Glückwunsch an La Roja - TCL feiert die vierfache Meisterschaft der spanischen Fußballnationalmannschaft

Die führende Unterhaltungselektronikmarke TCL ist stolz darauf, ihren offiziellen Partner, die spanische Fußballnationalmannschaft, zu sponsern, die an diesem Wochenende zum vierten Mal die größte Trophäe des Sommers gewonnen hat.

Spaniens bemerkenswerter Weg zum Sieg fügt der ruhmreichen Fußballgeschichte des Landes ein neues Kapitel hinzu. Dieser Triumph ist ein Beweis für ihre Exzellenz, ihr Durchhaltevermögen und die Fortsetzung einer Tradition, die unzählige Fans in aller Welt begeistert hat.

Millionen von Zuschauern verfolgten das meistdiskutierte Fußballturnier des Jahres in den Wohnzimmern auf der ganzen Welt, während die Spieler mit ihrer Leidenschaft und Hingabe für das Spiel Großes bewirkten.

Die Partnerschaft von TCL mit der spanischen Fußballnationalmannschaft unterstreicht das Engagement von TCL, das Sporterlebnis zu Hause mit technologischen Innovationen von Weltklasse zu verbessern.

Stefan Streit, CMO bei TCL Europe, sagte: "Wir unterstützen und würdigen diejenigen, die in ihrem täglichen Leben Größe verkörpern, und befähigen sie, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Egal, ob sie persönliche Bestleistungen erzielen, Innovationen vorantreiben oder in ihrer Gemeinde etwas bewirken - Ihr Weg inspiriert uns. Wir gratulieren Spanien zu seinem unglaublichen Sieg. TCL ist sich der Inspiration und Größe bewusst, die der Sport mit sich bringt, und unser Ziel ist es, diese Momente durch unsere Produkte zu verstärken und jede Feier zu Hause mit der besten Technologie noch spezieller und intensiver zu gestalten, um den Haushalten das ultimative Fernseherlebnis zu bieten."

Umfangreiches Sportsponsoring

TCL ist bestrebt, seine Präsenz in Europa durch die Unterstützung führender Fußballnationalmannschaften zu stärken. Als Premium-Partner der Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bringt TCL die Leidenschaft und Entschlossenheit von La Roja zu allen Fans. In Italien arbeitet TCL mit der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) zusammen, um das Fernseherlebnis für die Azzurri-Fans zu verbessern. Auch in Deutschland ist TCL als offizieller Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) präsent und begeistert alle Fans mit seiner hochmodernen Display-Technologie. Darüber hinaus unterstreicht das TCL-Sponsoring der polnischen Fußballnationalmannschaft das Engagement der Marke im europäischen Fußball. Gleichzeitig spiegeln die Partnerschaften mit den Nationalmannschaften der Tschechischen Republik und der Slowakei die Mission von TCL wider, fesselnde Fußballerlebnisse zu bieten und durch Sport zu Größe zu inspirieren.

Erleben Sie Ihre Lieblingsfußballmomente noch einmal auf der großen Leinwand

Fans können ihren Lieblingsfußballer auf dem 115-Zoll-QD-Mini-LED-Fernseher beobachten, wie er an seine Grenzen geht, während ein neuer Standard für Home Entertainment gesetzt wird. Der weltweit größte Fernsehbildschirm für den Heimgebrauch bietet ein beeindruckendes, stadionähnliches Erlebnis mit atemberaubender Klarheit und leuchtenden Farben - perfekt für Kinofilme, Spiele und Sport, da jeder Moment mit außergewöhnlichen Details eingefangen wird.

Das Engagement von TCL für Innovationen zeigt sich auch in der breiten Palette an funktionsreichen Smartphones, Tablets und vernetzten Geräten, die die TCL NXTPAPER-Technologie und die Leistung der 5G-Technologie nutzen und sich vollständig in das umfangreiche Ökosystem von TCL für intelligente Geräte integrieren.

Herzlichen Glückwunsch an La Roja zu diesem historischen Sieg. Möge der Geist des Triumphs und der Exzellenz uns alle weiterhin inspirieren.

Entdecken Sie weitere Produkte, die Ihr Sporterlebnis in diesem Sommer bereichern: https://www.tcl.com/eu/en

