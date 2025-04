schiebezimmer gmbh

Kosten im Marketing sparen und trotzdem wirksam werben mit der schiebezimmer gmbh: Wie sich nachhaltige Unternehmen in der heutigen Wirtschaftszeit im Marketing aufstellen

Steigende Betriebskosten, wirtschaftliche Unsicherheit, Fachkräftemangel, hoher Aufwand im Marketing: Die Herausforderungen vieler Mittelstandsunternehmen sind größer denn je. Wie also können sie sich effektiv organisieren, ohne ihre Ausgaben unnötig in die Höhe zu treiben?

Wer sich in der deutschen Wirtschaft als nachhaltiger Mittelständler behaupten will, hat nicht nur hohen Ansprüchen an seine Arbeit und sein Angebot zu genügen – vielmehr gibt es auch in wirtschaftlicher und Marketing Hinsicht eine Reihe enormer Herausforderungen: Die Ausgaben für Löhne steigen, Energiekosten explodieren und Mieten sowie Softwarelizenzen belasten das Budget. Gleichzeitig ist der Wettbewerb mit großen Marken härter denn je. Sie verfügen über deutlich höhere Budgets, eigene Inhouse-Teams und können ihre Zielgruppen über zahlreiche Kanäle hinweg professionell bespielen.

Um sich durchzusetzen, ist konsistentes Marketing daher essenziell. Doch genau hier beginnen oftmals die Probleme: Eine gute Marketingfachkraft ist schwer zu finden – sie ist nicht Experte in allen relevanten Marketingbereichen. Muss dennoch eine einzelne Person sämtliche Marketingdisziplinen übernehmen, leidet oft die Qualität erheblich. Ein komplettes Team einzustellen, ist hingegen kaum realisierbar und in der Praxis für die meisten Firmen viel zu teuer. "Wir sehen immer wieder, dass betroffene Geschäftsführer:innen ihre Marketingaufgaben selbst übernehmen – und dadurch sowohl eine Menge Potenzial als auch ihre wertvolle Geschäftsführungszeit verschenken", berichtet Johannes Schiebe, Mitgründer der schiebezimmer gmbh.

"Das lenkt nicht nur vom Kerngeschäft ab, sondern führt vor allem zu ineffizienten, unregelmäßigen Maßnahmen", ergänzt sein Geschäftspartner Marvin Zimmer. "Marketing darf kein Zeitfresser für die Geschäftsführung sein – es braucht ein schlagkräftiges Team mit Erfahrung und klaren Prozessen."

Mit der schiebezimmer gmbh haben er und Johannes Schiebe genau dafür eine innovative Lösung geschaffen: die externe Marketingabteilung. Sie kümmern sich um die gesamte Markenkommunikation ihrer Kunden, als wären sie eine interne Abteilung. Mit allen Fachkräften, die im Marketing heutzutage benötigt werden – und das zum Preis einer einzigen Fachkraft.

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung, erprobten Prozessen und Frameworks sowie gewonnen Marketingpreisen unterstützen sie nachhaltige Unternehmen dabei, ihr Marketing zu professionalisieren und ihre Marktrelevanz zu steigern. Sie sind sozusagen der CMO (Chief Marketing Officer), der gleichzeitig auch umsetzen kann.

Marketing Outsourcing vs. internes Team: Warum Outsourcing für nachhaltige Unternehmen sinnvoll ist – fünf entscheidende Gründe

"Abseits der offensichtlichen Entlastung verspricht das Outsourcing des firmeneigenen Marketings und Brandings eine Reihe spannender Vorteile", betont Johannes Schiebe von der schiebezimmer gmbh. So gibt es gerade für nachhaltige Mittelständler die unterschiedlichsten Gründe, entsprechende Tätigkeiten an erfahrene Experten abzugeben – und sich stattdessen auf seine eigentlichen Schwerpunkte wie Produktentwicklung, Teamführung, Wachstumssteuerung und die Optimierung von Prozessen zu konzentrieren:

1. Geringere Fixkosten

Ein internes Marketingteam verursacht laufende Fixkosten – darunter Gehälter, Sozialabgaben, Arbeitsplätze, Softwarelizenzen sowie Fortbildungen und Boni. Zwar bedeutet eine externe Lösung ebenfalls ein Monatsfixum, doch die Gesamtkosten sind in der Regel deutlich geringer: Eine festangestellte Marketingkraft kostet Unternehmen häufig mehr als 6.500 Euro im Monat – inklusive Bruttogehalt, Sozialabgaben, Arbeitsplatzkosten, Programmlizenzen, Ausfallzeiten, Fortbildungen, Boni und zusätzlich nötige externe Dienstleister für spezialisierte Aufgaben.

Die externe Marketingabteilung bietet hingegen Zugriff auf ein ganzes Team von Spezialisten – zu geringeren Kosten. Unternehmen profitieren von planbaren Ausgaben, sparen sich Recruiting-Aufwand und binden keine zusätzlichen internen Ressourcen. Die Marketingexpertise kann flexibel und bedarfsorientiert eingesetzt werden, ohne unnötige Fixkostenstrukturen aufzubauen.

2. Hohe Qualität in allen Marketingdisziplinen

In der Praxis kann ein einzelner Marketingmitarbeitender unmöglich alle Schwerpunkte abdecken – Strategie, Branding, Design, SEO, Video/Foto, Web, Social Media, Ads und Content erfordern spezialisiertes Wissen. Die externe Marketingabteilung vereint diese Kompetenzen in einem Team, das hochwertige Ergebnisse liefert. So profitieren Unternehmen von Experten für jede Marketingdisziplin, wodurch die Umsetzung nicht nur professioneller, sondern auch zielgerichteter erfolgt. Ein weiterer Vorteil: Die Zusammenarbeit bleibt flexibel. Wird beispielsweise in einem Monat weniger Textarbeit benötigt, dafür aber mehr Bewegtbild-Content, muss weder neues Personal eingestellt noch an der Qualität gespart werden – stattdessen übernimmt einfach ein anderer Kollege aus der externen Marketingabteilung diesen Part. Dadurch bleiben Unternehmen agil und erhalten in jeder Disziplin konstant hohe Qualität.

3. Kürzere Einarbeitungszeiten

Neue Mitarbeitende benötigen meist eine längere Einarbeitungszeit, um die Marke einer Firma zu verstehen – währenddessen ist ihre Produktivität oft begrenzt. Die externe Marketingabteilung kann hingegen sofort mit der Arbeit beginnen, da sie auf effiziente Onboarding-Prozesse spezialisiert ist. Dabei geht es nicht nur um das Einfinden ins Projekt, sondern um einen gezielten Strategieprozess: In den ersten Wochen wird die Marke gemeinsam geschärft und eine strategische Grundlage geschaffen – als Leitfaden für alle Marketingmaßnahmen sowie zur Orientierung für interne Teams.

4. Kein Risiko durch Krankheit, Urlaub oder Kündigung

Interne Teams sind anfällig für Ausfälle durch Krankheit, Kündigungen oder Urlaube – das kann dazu führen, dass wichtige Marketingmaßnahmen ins Stocken geraten. Die externe Marketingabteilung stellt hingegen sicher, dass alle Aktivitäten kontinuierlich weiterlaufen. Ständige Erreichbarkeit und eine zuverlässige Betreuung minimieren das Risiko von Verzögerungen – und teure Nachbesetzungen entfallen vollständig.

5. Konstante Umsetzung statt endloser To-do-Listen

In vielen Unternehmen bleibt Marketing eine Daueraufgabe auf der To-do-Liste – ohne jemals zur Priorität zu werden. Die Website ist veraltet, Social Media wird nur sporadisch bespielt, SEO steht seit Jahren auf der Agenda. Im Tagesgeschäft fehlt schlicht die Zeit – und weil Marketing selten als „dringend“ wahrgenommen wird, wird es oft aufgeschoben- Doch dieser Aufschub kostet: Sichtbarkeit, Reichweite und letztlich Kunden.

Die externe Marketingabteilung schafft hier Abhilfe. Sie sorgt für kontinuierliche Umsetzung, verfolgt definierte Ziele und bleibt auch dann am Ball, wenn intern andere Themen Vorrang haben. So entstehen keine Lücken – und statt ständig neuen Ideen hinterherzulaufen, werden Maßnahmen konsequent abgeschlossen. So bleibt das Marketing dauerhaft konsistent und wirkungsvoll.

Fazit: Wie nachhaltige Unternehmen mit Marketing-Outsourcing günstiger wirtschaften

Viele nachhaltige Mittelständler stehen vor der Herausforderung, ihr Marketing wirkungsvoll aufzustellen, ohne hohe Fixkosten oder zeitliche Belastung für die Geschäftsführung in Kauf zu nehmen. Eine Lösung kann der Einsatz der "Externen Marketingabteilung" sein: Sie ermöglichen den Zugriff auf erfahrene Fachkräfte aus verschiedenen Disziplinen – von Strategie bis Umsetzung – bei gleichzeitig günstigen Kosten. Auch mögliche Engpässe durch Krankheit oder Kündigungen im eigenen Team lassen sich so vermeiden. „Wer Marketing professionalisieren und skalierbar aufstellen will, ohne intern ein riesiges Team aufzubauen, findet hier eine kostengünstige Alternative“, fasst Johannes Schiebe von der schiebezimmer gmbh zusammen.

