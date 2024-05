Papas Shorts

Ist die kurze Hose am Arbeitsplatz salonfähig? - Berliner Start-up Papas Shorts untersucht in einer Umfrage die Kleidungsgewohnheiten der Deutschen

Berlin (ots)

Ist die kurze Hose am Arbeitsplatz salonfähig? Jedes Jahr stellen sich zum Sommer hin viele diese Frage. Das Berliner Start-up Papas Shorts ( www.papasshorts.de) hat dazu eine Umfrage unter ihren Kunden lanciert. Mit überraschendem Ergebnis: Nur 25,7% der Befragten gehen mit kurzem Beinkleid zur Arbeit. Die überwiegende Mehrheit empfindet das nach wie vor nicht als angebracht, oder ist an einen bestimmten Dresscode gebunden.

"Wir hätten ehrlich gesagt mit weniger deutlichen Ergebnissen gerechnet", so die Geschäftsführer Tom Apel und Robert Frackowiak. Mit ihrem 2018 gegründeten Modelabel haben sie sich zeitlosen, lässigen Männertextilien verschrieben, mehrheitlich beinfreier Natur.

Wenn es um die Kleidung am Arbeitsplatz geht, scheinen viele Männer nach wie vor konservativ zu denken oder denken zu müssen: Ganze 48,9% gaben an, niemals in Shorts zur Arbeit zu gehen bzw. das aufgrund eines bestimmten Dresscodes nicht zu können. 11,6% der Befragten sind in ihren Jobs auf spezielle Berufskleidung angewiesen. Weitere 13,8% gaben an, kurze Hosen nur dann zu wählen, wenn es wirklich sehr heiß ist.Nur knapp ein Viertel, 25,7%, empfinden Shorts am Arbeitsplatz als okay und tragen sie im Job.

"Wir hätten eigentlich vermutet, dass die Zahl derjenigen, die hier einen lockereren Stil pflegen oder pflegen können, deutlich höher ist", so die beiden Unternehmer. "Besonders nach Corona, wo ja beispielsweise auch die Jogginghose zu einem angesagten Kleidungsstück avanciert ist. Aber offenbar gibt es in Deutschlands Arbeitswelt doch noch sehr viel alte Etikette."

Für die Designs ihrer Hosen lassen sich die beiden aus ihrer Kindheit inspirieren - bequeme Gummizüge am Hosenbund, verschiedene Farben. Immer mit dem Vorsatz, das Flair der guten alten Zeit neu zu verpacken - Papas Shorts, wie sie früher getragen wurden, nämlich kurz, komfortabel und mit praktischen Taschen für Taschenmesser und alle möglichen anderen Tools.

