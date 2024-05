Dr. Comoi (eine Marke von BRANDSSTOCK GmbH)

Die hochwirksame Anti-Aging Serum-Kollektion von Dr. Comoi

Personalisierte Hautpflege dank des digitalen Dr. Comoi Hauttests mit neuester KI-Technologie

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Hamburg (ots)

DIE DR. COMOI SERUM-KOLLEKTION -

ein neues Level der Anti-Aging Pflege

Hochwirksame Anti-Aging Serum-Kollektion für mehr als nur glatte Haut

Personalisierte Hautpflege dank des digitalen Dr. Comoi-Hauttests mit neuester KI-Technologie

Frischer geht es nicht: Dr. Comoi Beauty-Shotz zum Selber-Aktivieren

Dr. Comoi x Lipotec™: Innovative Wirkstoffe mit bester Qualität "Made in Europe"

Dr. Comoi: innovative Hautpflege, die höchsten Ansprüchen genügt und die Anti-Aging-Welt revolutioniert.

Zornesfalten, Lachfalten, Sorgenfalten - die Haut verändert sich mit zunehmendem Alter und spiegelt unsere Persönlichkeit wider. Jede Haut ist einzigartig und hat ganz eigene Ansprüche. Doch im Kosmetik-Dschungel mit einem riesigen Angebot aus komplexen Hautpflegeroutinen und unzähligen Produktversprechen ist es schwer, die richtige Pflege für sich zu finden.

Bei Dr. Comoi findet jeder das vertrauenswürdige Anti-Aging Produkt, das perfekt zur eigenen Haut passt und die natürliche Hautalterung eine Zeitlang ausbremst.

Mehr als nur effektive Faltenbekämpfung mit Dr. Comoi

Viele Kosmetikhersteller bieten ein Anti-Aging-Produkt für verschiedene Hauttypen an, mit dem Ziel, Falten effektiv zu bekämpfen. Dabei bleiben jedoch andere Hautprobleme auf der Strecke oder müssen mit weiteren Produkten behandelt werden. Nicht so bei Dr. Comoi: Die innovative Serum-Kollektion besteht aus wenigen hochwirksamen Produkten, die auf die individuellen Anforderungen jeder Haut abgestimmt werden können: Neben effektiver Anti-Aging-Pflege bietet jedes einzelne Serum unterschiedliche Benefits und weitere herausragende Ergebnisse in puncto Hautverbesserung: Mit einem Produkt werden also gleich mehrere Hautprobleme bekämpft. Doch wie findet man heraus, welches Dr. Comoi Serum das Richtige ist?

Digitale Hautanalyse von Dr. Comoi mit neuester KI-Technologie

Der brandneue digitale Dr. Comoi Hauttest auf www.drcomoi.de analysiert die Haut nach nur einem Selfie und findet eine entsprechende individuelle und maßgeschneiderte Produktpflege, die perfekt zur eigenen Haut passt. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz soll der höchste Grad an Personalisierung von Hautpflege erreicht werden. Für eine möglichst präzise Analyse wurde das KI-Tool auf Basis eines umfangreichen Datensatzes von neun Millionen Bildpunkten trainiert, was es ermöglicht über 150 verschiedene multidimensionale Gesichtsbiomarker zu bewerten.

Der Dr. Comoi-Hauttest ...

... vereinfacht die Suche nach der perfekten, maßgeschneiderten Produktpflege von Dr. Comoi. ... wertet Veränderungen des Hautbildes während einer Behandlungskur objektiv aus.

Dr. Comoi Beauty-Shotz: Frische und hochwirksame Anti-Aging Seren

Die Serum-Kollektion von Dr. Comoi verbindet klinisch getestete, hochwirksame aktive Inhaltsstoffe in aktiven Mengen mit innovativer hautmimetischer Wissenschaft und kreiert so Wirkstoffe, die das Beste aus der Haut herausholen.

Das Dr. Comoi No. 9 "All-In-One-Amplified Serum" empfiehlt sich als Basis-Serum, das mit einem oder mehreren "Dr. Comoi Beauty Shotz" (s. Factsheet) kombiniert werden kann, die zum jeweiligen Hautproblem passen.

Die Zutaten der innovativen "Dr. Comoi Beauty Shotz" werden vor Gebrauch mit einem Klick ganz frisch gemischt: Das einzigartige 2-Kammer-System verspricht ein aktives, reines und frisches Serum. Denn Dr. Comoi legt großen Wert auf Qualität und den Einsatz von hochwirksamen Inhaltsstoffen. Alle Produkte sollen hervorragende Ergebnisse erzielen, ohne die Haut schädlichen Inhaltsstoffen, wie intensiven Duftstoffen auszusetzen.

__________________________________________________________________

Dr. Comoi x Lipotec™ Science:

Transparent, vertrauensvoll, nachhaltig und gut verträglich

Anders als große Markenhersteller produziert Dr. Comoi nicht bei großen Massenproduktionen, sondern direkt im Labor bei Lipotec™ im spanischen Barcelona. Die erstklassigen, patentierten und funktionellen Inhaltsstoffe von Lipotec™ bekämpfen Falten effektiv und bringen die Haut wieder zum Strahlen. Durch die Kombination von klinisch getesteten, hochwirksamen Inhaltsstoffen von Lipotec™ Science und innovativer, hautmimetischer Wissenschaft bietet Dr. Comoi Produkte höchster Qualität, die Sicherheit, Wirksamkeit und Innovation in Einklang bringen. Alle Produkte erfüllen den hohen europäischen Qualitätsstandard und setzen sich für ethische Praktiken und Nachhaltigkeit ein:

Keine Tierversuche

Kein Mikroplastik

Inhaltsstoffe mit einem hohen Anteil natürlichen Ursprungs

Höchste Qualität ( Made in Europe )

) Gegen Spritz-Injektionen

__________________________________________________________________

Über Dr. Comoi Powered by Lipotec™ Science

Dr. Comoi ist das Ergebnis einer Partnerschaft mit Lipotec™ (eine Firma von Lubrizol), mit dem Ziel, innovative, wissenschaftlich fundierte Anti-Aging-Inhaltsstoffe für alle Hauttypen und verschiedene Hautprobleme zu erstellen. Unsere Zusammenarbeit bei der Produktinnovation und -entwicklung ermöglicht es uns, unsere Vision von wirksamer Hautpflege zu verwirklichen: Dank der wirkungsvollen Kombination der Lipotec™ Science Aktivwirkstoffe in unseren Produkten und modernster Hautwissenschaft liefern die Produkte von Dr. Comoi Ergebnisse, auf die man sich verlassen kann. Von der Bekämpfung von Falten bis hin zur Aufhellung der Haut - Dr. Comoi ist der Schlüssel zu strahlender, gesunder Haut.

Die Herstellung aller Produkte in Spanien unterstreicht das Engagement für europäische Qualitätsstandards. Europa ist weltweit bekannt für seine hohen Anforderungen an Produktqualität und -sicherheit. Zudem sind die Produkte nach der europäischen Kosmetiknorm entwickelt und registriert worden (EU-Verordnung (EG) Nr. 1223/2009). Die Hautpflege von Dr. Comoi powered by Lipotec™ Science ist nicht nur wirksam, sondern auch ethisch und nachhaltig. Willkommen in einer neuen Ära der Hautpflege!

Weitere Informationen über Dr. Comoi finden Sie unter https://drcomoi.de/pages/ueber-uns und https://www.instagram.com/dr_comoi/ .

Original-Content von: Dr. Comoi (eine Marke von BRANDSSTOCK GmbH), übermittelt durch news aktuell