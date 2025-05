Enduring Fitness

Die Bedeutung der Anamnese: Warum gekonntes Zuhören entscheidend für die richtige Nachsorge nach einem Kreuzbandriss ist

Wenn das Kreuzband reißt, ist medizinischer Rat gefragt. Doch in der modernen Medizin gibt es unzählige Behandlungsmethoden für Knieverletzungen – welche ist also die richtige? Mone Dusek, Fitnessökonomin und Reha-Coach, hat selbst erlebt, wie wichtig individuelle Beratung nach einer solchen Verletzung ist. Mit Enduring Fitness begleitet sie Menschen, die sich nicht mit pauschalen Reha-Plänen zufriedengeben wollen, sondern eine Betreuung suchen, die zu ihrem Leben passt. Warum sie selbst zur Expertin auf diesem Gebiet wurde, wie ihre Beratung aussieht – und worauf es bei einer Anamnese wirklich ankommt, erfahren Sie hier.

Ein Kreuzbandriss ist mehr als nur eine Sportverletzung – er wirft Menschen abrupt aus dem Alltag, aus dem Training, aus der gewohnten Bewegung. Die medizinischen Möglichkeiten sind vielfältig. Doch wer sich für die richtige Nachsorge entscheiden muss, braucht mehr als nur einen Befund – er braucht Klarheit, Orientierung und vor allem eines: Gehör. Allzu oft verlassen sich Ärzte auf MRT-Bilder und standardisierte Behandlungspläne. Was dabei jedoch zu kurz kommt, ist der Mensch hinter der Verletzung. "Lebensstil, sportliche Ambitionen, berufliche Anforderungen – all das kann entscheidend dafür sein, welche Betreuungsstrategie wirklich passt", erklärt Personal Trainerin Mone Dusek von Enduring Fitness. "Eine präzise Anamnese wird damit zum Schlüssel jeder erfolgreichen Behandlung: Wer gut zuhört, behandelt besser – und leider tun das nur die wenigsten."

"Ich habe damals selbst gespürt, wie es ist, wenn man als Patientin in ein Raster gepresst wird, das nicht zu einem passt. Deshalb habe ich beschlossen, heute selbst die Lösung zu sein, die ich damals gebraucht hätte", erklärt Mone Dusek weiter. Im April 2020 riss sich die Personal Trainerin bei einem Sportunfall das Kreuzband – doch anstatt individueller Betreuung sah sie sich mit stereotypen Prognosen und pauschalen Reha-Plänen konfrontiert. Aussagen wie "Seien Sie froh, wenn Sie in einem Jahr wieder normal gehen können" standen in völligem Widerspruch zu ihrem sportlichen Lebensstil – und gaben den Ausschlag für eine radikale Neuausrichtung. Die studierte Fitnessökonomin mit umfassender Erfahrung im Gesundheitsbereich erkannte: Was vielen Patientinnen und Patienten fehlt, ist eine Betreuung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt – mit all seinen Zielen, Möglichkeiten und Bedürfnissen. Mit Enduring Fitness hat sie genau das geschaffen: ein ganzheitliches Konzept, das klassische Reha, funktionelles Training, Ernährung, Coaching und manuelle Behandlung zu einem maßgeschneiderten Gesamtpaket verbindet. Ihr Ansatz geht neue Wege – er ist wirkungsvoll, nachhaltig und zutiefst menschlich. Denn Mone Dusek weiß aus eigener Erfahrung: Heilung beginnt nicht im Knie – sondern im Gespräch.

Wie sieht eine gute Anamnese aus?

Eine gute Anamnese ist weit mehr als das Abhaken eines Formulars oder das bloße Erfassen von Symptomen. "Sie leitet einen Weg ein, der mehr umfasst als die Behandlung des Knies: Sie berücksichtigt den ganzen Menschen", erklärt Mone Dusek. "Wer hier oberflächlich arbeitet, riskiert viel: falsch gewählte Therapieformen, verschleppte Begleitverletzungen oder eine neue Verletzung direkt nach der Rückkehr in den Sport." Genau deshalb beginnt bei Enduring Fitness jeder Rehabilitationsweg mit einem ausführlichen Gespräch – präzise, ehrlich und ganz nah dran am Leben des Klienten.

"Schließlich gleicht kein Knie dem anderen: Hat jemand täglich harte Trainingseinheiten hinter sich oder sitzt acht Stunden im Büro? Muss das Knie in Zukunft Sprünge auf dem Handballfeld aushalten oder einfach nur schmerzfrei einen Alltag mit Kindern, Einkäufen und Treppen bewältigen? Diese Fragen müssen vor einer Betreuung geklärt werden", erklärt die Personal Trainerin. Nur wer diese Fragen stellt, kann eine passende Lösung bieten." Auch Begleitverletzungen wie Meniskusschäden oder Seitenbandproblematiken werden oft nicht berücksichtigt.

Auch seelisch hinterlässt ein Kreuzbandriss Spuren. Ängste, Unsicherheit, Zweifel am eigenen Körper – all das wirkt sich auf den Heilungsverlauf aus. Deshalb steht bei Mone Dusek nicht nur das verletzte Knie im Mittelpunkt der Betreuung, sondern der ganze Mensch. Ihre Anamnese berücksichtigt Ziele, Lebensstil, potenzielle Risikofaktoren und emotionale Herausforderungen. "Ganz gleich, ob der Klient nach einem Kreuzbandriss den Weg über eine Operation gewählt hat oder sich für eine konservative Therapie entschieden hat – was in beiden Fällen von zentraler Bedeutung ist, ist eine kluge, individuell angepasste Reha-Strategie. Denn unabhängig vom gewählten Weg begleiten wir unsere Klientinnen und Klienten mit echter Aufmerksamkeit, gezieltem Training und einem strukturierten Ansatz zurück in ihre sportliche Leistungsfähigkeit", so Mone Dusek.

Mone Dusek erklärt: So läuft eine vollständige Anamnese ab

Eine echte Anamnese bei einem Kreuzbandriss ist weit mehr als das bloße Erfassen medizinischer Eckdaten – sie ist eine gründliche, persönliche Analyse, die die Basis für eine langfristig wirksame und individuell abgestimmte Nachsorge bildet. "Denn nur wenn alle relevanten Faktoren zusammengetragen werden, entsteht ein vollständiges Bild, das über MRT-Bilder und klinische Tests hinausgeht", erklärt Mone Dusek. Der Schlüssel liegt laut Expertin im gekonnten Zuhören; einer Kombination aus medizinischer Präzision und empathischem Feingefühl.

Der erste Blick gilt der Vorgeschichte: Gab es bereits Knieprobleme, frühere Verletzungen oder orthopädische Belastungen, die das aktuelle Geschehen beeinflussen könnten? Ebenso entscheidend sind chronische Erkrankungen, die den Heilungsverlauf verlangsamen oder bestimmte Ansätze ausschließen können. Im nächsten Schritt rückt der Auslöser der Verletzung in den Fokus – um wichtige Hinweise für eine gezielte Betreuung und eine wirksame Prävention zukünftiger Verletzungen zu gewinnen. Ob es sich um eine Drehbewegung, einen Aufprall oder eine Überstreckung handelt: Solche Details helfen, das Reha-Training individuell abzustimmen und das Risiko für erneute Verletzungen zu minimieren.

Doch die rein körperlichen Aspekte sind nur ein Teil des Ganzen. Eine fundierte Anamnese bezieht auch das Lebensumfeld ein: Welche Belastungen bringt der Beruf mit sich? Welche sportlichen Ziele gibt es? Wie realistisch sind diese im aktuellen Zustand – und wie groß ist der innere Druck, schnell wieder "funktionieren" zu müssen? Auch die Erwartungen an die Betreuung und das persönliche Risikoempfinden gehören auf den Tisch. Nicht zu vergessen: die mentale Verfassung. Angst vor einem Rückfall, Frust über den Trainingsstopp oder Unsicherheit über den nächsten Schritt – all das beeinflusst die Bereitschaft zur Reha. Und nicht zuletzt: Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Wer guten Zugang zu Physiotherapie, Coaching und alternativen Methoden hat, kann auch mit nicht-operativen Strategien exzellente Ergebnisse erzielen.

Zwischen Arzt und Alltag: Wie Mone Dusek zur Stimme der Klienten wird

Mone Dusek ist keine Ärztin – und bringt doch seit über einem Jahrzehnt tiefes Fachwissen und praktische Erfahrung aus dem Gesundheitswesen mit. Sie hat nicht nur eine fundierte Ausbildung und ein Studium im Bereich Gesundheit absolviert, sondern sich darüber hinaus durch zahlreiche Zusatzqualifikationen auf Rehasport spezialisiert. Seit 2014 begleitet sie Menschen auf ihrem Weg zurück in ein aktives Leben – mit viel Herzblut, einem geschulten Blick und dem Anspruch, jede Person genau dort abzuholen, wo sie gerade steht. Ihr Ziel ist es, Betroffene zu stärken: mit verständlicher Aufklärung, individueller Betreuung und der Motivation, gemeinsam mit dem behandelnden Ärzteteam gut informierte Entscheidungen zu treffen.

"In meiner Beratung übersetze ich medizinisches Fachchinesisch in verständliche Sprache“, erklärt Mone Dusek. "Ich erklärte, was die Diagnose wirklich bedeutet – nicht nur für das Knie, sondern für das Leben." Ob klassische Kreuzbandplastik, Ligamys-Verfahren oder konservative Therapie: Sie beleuchtet alle Optionen, ihre Risiken, Chancen und die jeweiligen Reha-Wege. Dabei geht es nicht um die eine richtige Lösung, sondern um die passende – für diesen einen Menschen, mit seinen Zielen, seinem Alltag und seiner persönlichen Vorstellung von Gesundheit.

Doch ihre Betreuung endet nicht mit der Entscheidungsfindung – sie beginnt dort oft erst richtig. Mone Dusek begleitet ihre Klienten über die gesamte Rehabilitationsphase hinweg – mit einem klaren Ziel vor Augen: die Rückkehr zur individuellen Bestform. Dabei geht es nicht nur darum, wieder schmerzfrei gehen zu können, sondern darum, das volle körperliche Potenzial wiederzuentdecken und auszuschöpfen. Mit präzisem Training, strukturierter Begleitung und mentaler Stärke unterstützt sie sowohl ambitionierte Leistungssportlerinnen auf dem Weg zum Comeback als auch Alltagshelden, die sich wieder uneingeschränkt bewegen wollen. Wer mit Mone Dusek arbeitet, geht den Weg zurück zur Heilung nicht nur sicherer – sondern leistungsstärker.

Sie möchten Ihr Knie langfristig stärken, Ihre Reha individuell gestalten und zurück in ein aktives, selbstbestimmtes Leben finden – ohne sich von Standardplänen ausbremsen zu lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Mone Dusek und vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch.

