Im Oktober 2024 starten die Dreharbeiten für die dritte Staffel der Doku-Serie „Elefant, Tiger & Kids“. Dafür werden tierliebe Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren aus ganz Deutschland gesucht. Einsendeschluss ist der 15. August 2024. Alle Infos zur Bewerbung gibt es hier.

Die TV-Doku „Elefant, Tiger & Kids“ begleitet sechs Jugendliche bei einem dreiwöchigen Praktikum im Zoo. Die Bewerberinnen und Bewerber sollten zwischen 14 und 17 Jahre alt sein und sich für die Arbeit im Zoo interessieren. Vorkenntnisse in Tierpflege oder -haltung sind nicht erforderlich.

Drehstart ist im Oktober dieses Jahres; gedreht wird in Dreh-Blöcken bis zum Frühsommer 2025 – sowohl im Leipziger Zoo als auch erstmals in weiteren Zoos in Thüringen und Sachsen. Die ausgewählten Jugendlichen werden wochenweise zum Praktikum in die verschiedenen Zoos eingeladen. Sie leben gemeinsam in einer Zoo-WG – ohne Eltern – zusammen, lernen den Zoo in all seinen Facetten kennen und erhalten einzigartige Einblicke in den Alltag der Tierpflegerinnen und Tierpfleger.

Interessierte schicken ihre Bewerbungsmail samt kurzem Handyvideo bis zum 15. August 2024 an folgende Adresse: etkbewerbung@cine-impuls.de

Und wer noch Inspiration braucht: In der ARD Mediathek steht die erste Staffel zur Ansicht bereit.

Die Ausstrahlung der 3. Staffel ist im 4. Quartal 2025 geplant.

