Einladung zu den Pressevorführungen von „Micha denkt groß“

― die neue Impro-Komödie von ARD Degeto und MDR mit Charly Hübner, Jördis Triebel, Peter Kurth, Ulrich Brandhoff, Natalia Rudziewicz, Annett Sawallisch, Bärbel Schwarz und Jan Georg Schütte

Florida Film, ARD Degeto Film, MDR und Pandora Film laden Sie herzlich zu den Pressevorführungen der skurrilen Impro-Komödie „Micha denkt groß“ ein. Der neue Film des Erfolgsteams Charly Hübner, Lars Jessen und Jan Georg Schütte behandelt die Auswirkungen der Wasserknappheit auf eine dörfliche Gemeinschaft und verknüpft aktuelles Zeitgeschehen mit einer fiktionalen Erzählung, ernst und komisch zugleich.

In einem Dorf in Sachsen-Anhalt, einem der Dürre-Hotspots in Deutschland, ist der Sommer mal wieder lang, heiß und trocken. Trotzdem schmiedet ein überambitionierter Visionär Pläne für ein Luxushotel mit Pool und allem Drum und Dran. Als dann der einzige Brunnen versiegt, glühen die Gemüter der Bewohnerinnen und Bewohner endgültig durch. Bricht jetzt ein Kampf ums Wasser aus?

„Micha denkt groß“ (88 min)

28.06.2024, 12:00 Uhr

delphi LUX, Kantstraße 10, Yva-Bogen, 10623 Berlin

03.07.2024, 10:00 Uhr

Passage Kinos, Hainstraße 19 a, 04109 Leipzig

04.07.2024, 10:00 Uhr

ABATON-Kino, Allende-Platz 3, 20146 Hamburg

Mehr Infos zum Film unter:

