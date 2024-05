Pets Nature GmbH

Pets Nature GmbH erhält erneut Auszeichnung "Pet Produkt des Jahres" für die Marke Lucky Lou

Die Pets Nature GmbH freut sich bekannt zu geben, dass sie zum zweiten Mal in Folge vom renommierten Fachmagazin pet mit dem begehrten Titel "Pet Produkt des Jahres 2023/2024" für die Marke Lucky Lou im Rahmen der Interzoo 2024 in Nürnberg ausgezeichnet wurde.

Die Auszeichnung des "Pet Produkt des Jahres" durch die pet, eines der führenden Fachmagazine der Heimtierbranche, unterstreicht die herausragende Qualität und den Erfolg von Lucky Lou bei der Erfüllung der Bedürfnisse von Katzen und ihren Besitzern. Die Pets Nature GmbH ist stolz darauf, erneut als Vorreiter in der Branche anerkannt zu werden.

Lucky Lou hat sich durch innovative Premiumprodukte und ansprechendes Design einen Namen gemacht, die das Leben von Katzen und ihren Familien bereichern. Von hochwertiger Katzennahrung und Snacks bis hin zu spielerischem Non-Food setzt Lucky Lou kontinuierlich neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität und Funktionalität.

"Wir sind überwältigt und fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge zu erhalten", sagt Christian Numsen, Geschäftsführer der Pets Nature GmbH. "Dieser Erfolg ist ein Tribut an das Engagement unseres Teams für kontinuierliche Innovation und Exzellenz in der Branche. Wir möchten uns bei unseren Kunden und Partnern bedanken, die uns kontinuierlich unterstützen und dazu beitragen, dass Lucky Lou mittlerweile eine führende Marke in der Heimtierindustrie ist."

Die Pets Nature GmbH setzt sich weiterhin dafür ein, hochwertige Produkte zu entwickeln, die das Wohlbefinden von Katzen und Hunden fördern und die Bindung zwischen Haustieren und ihren Besitzern stärken. Diese erneute Anerkennung durch pet Fachmagazin bestätigt das Engagement des Unternehmens ganz im Sinne der Philosophie: Du bist, was du isst.

Für weitere Informationen über Pets Nature GmbH und die preisgekrönte Marke Lucky Lou besuchen Sie bitte https://petsnature.de oder https://lucky-lou.pet.

Über Pets Nature

Die Pets Nature GmbH gehört zu den führenden Unternehmen mit einem hochwertigen Futtermittelsortiment für Hunde und Katzen. Gegründet im Jahr 1999 wächst die Firma mit Sitz in Fellbach bei Stuttgart kontinuierlich. Aktuell beschäftigt sie 50 festangestellte Mitarbeiter. Das Unternehmen liefert im In- und Ausland an den Fach- und Großhandel sowie direkt an Privatkunden. Die Pets Nature GmbH ist Inhaberin der Marken: catz finefood, Chewies, yummeez, PURBELLO, dogz finefood, Lucky Lou, Pawsome! und Pets Nature. Ihr eigenes Sortiment ergänzt sie mit hochwertigen Marken weiterer Hersteller. Exklusiv in Deutschland und Österreich vertreibt sie die Marken Schesir, Acana, Orijen und NoHide.

