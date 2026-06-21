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Neun Tage Zukunft: IdeenExpo 2026 eröffnet - Jubiläumsausgabe setzt neue Maßstäbe

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Hannover (ots)

Die IdeenExpo 2026 ist eröffnet! Für neun Tage wird Hannover zur Bühne für Zukunftstechnologien, Innovationen und Berufsorientierung zum Mitmachen. Die Veranstalter erwarten wieder mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet und angrenzenden EU-Staaten.

"Die IdeenExpo zeigt seit fast zwei Jahrzehnten, wie junge Menschen für Technik und Naturwissenschaften begeistert werden können - nicht mit trockener Theorie, sondern durch eigenes Ausprobieren, Mitmachen und persönliche Begegnungen auf Augenhöhe. Dass wir in diesem Jahr bereits die zehnte IdeenExpo eröffnen, zeigt, wie ungemein erfolgreich diese Veranstaltung ist und die IdeenExpo ist heute wichtiger denn je. Gerade jetzt brauchen wir Mut: neue Wege zu gehen, Technik positiv zu gestalten und jungen Menschen echte Perspektiven zu eröffnen. Dass wir zur Jubiläumsausgabe mehr als 330 Aussteller und damit so viele Partner wie nie zuvor auf dem Messegelände begrüßen dürfen, ist ein ganz starkes Zeichen. Unternehmen, Hochschulen, Institutionen und Schulen aus ganz Deutschland zeigen gemeinsam, dass Zuversicht dort entsteht, wo Neugier, Begeisterung und Tatkraft zusammenkommen", betont Dr. Volker Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der IdeenExpo GmbH.

Bundesbildungsministerin Karin Prien unterstreicht die Bedeutung der IdeenExpo für eine moderne und praxisnahe Berufsorientierung: "Die IdeenExpo zeigt eindrucksvoll, dass moderne Berufsorientierung und Zukunftstechnologien junge Menschen erreichen und begeistern. Gerade für Zukunftstechnologien liefert MINT-Bildung eine entscheidende Grundlage - sie befähigt jungen Menschen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, Innovationen hervorzubringen und gesellschaftliche Entwicklungen verantwortungsvoll mitzugestalten. Die IdeenExpo setzt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wichtige Impulse für eine Berufswahl frei von Klischees - denn jedes Talent zählt."

Die IdeenExpo findet bereits zum zehnten Mal statt und erreicht zur Jubiläumsausgabe einen neuen Rekord: Mehr als 330 Aussteller präsentieren über 800 Mitmach-Exponate in 14 Themenbereichen auf einer Veranstaltungsfläche von mehr als 100.000 Quadratmetern.

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