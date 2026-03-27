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Zu viele Steuern, zu wenig Vermögen: Simon Schöffl von RetterFinanz verrät, wie Einsatzkräfte ihre Steuerlast endlich in Vermögensaufbau ummünzen

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Scharbeutz (ots)

Rettungssanitäter, Notfallsanitäter und Feuerwehrleute retten täglich Leben, doch ihre eigene finanzielle Zukunft gerät dabei oft ins Hintertreffen. So zahlen viele Einsatzkräfte trotz regelmäßigen Einkommens Jahr für Jahr unnötig hohe Steuern, während ihr Vermögensaufbau völlig auf der Strecke bleibt. RetterFinanz zeigt dabei, wie es anders geht und inwieweit spezialisierte Beratung dabei den entscheidenden Unterschied macht.

Wer täglich im Einsatz steht, hat selten Zeit, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern. Dabei wäre das Potenzial durchaus vorhanden: Regelmäßiges Einkommen, steuerliche Möglichkeiten und langfristige Anlageformen bieten eine solide Grundlage für echten Vermögensaufbau. Doch zwischen Einsatzdienst, Familie und Erholung bleibt schlicht kein Raum, um sich intensiv mit Finanz- und Steuerthemen auseinanderzusetzen. Hinzu kommt ein kollektives Misstrauen gegenüber Banken, Versicherungen und Finanzvertrieben. Das Ergebnis: komplexe, ineffiziente Versicherungsverträge, eine unzureichende Altersvorsorge und steuerliche Entlastungsmöglichkeiten, die vollständig brachliegen. „Wer Jahr für Jahr hohe Steuern zahlt, ohne am eigenen Vermögen zu arbeiten, verliert nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit. Sie ist beim Vermögensaufbau jedoch der entscheidende Faktor“, erklärt Simon Schöffl von RetterFinanz.

„Genau deshalb sehen wir immer wieder Einsatzkräfte, die trotz ihres soliden Einkommens finanziell nicht vorankommen – nicht weil sie falsch handeln, sondern weil ihnen niemand gezeigt hat, wie sie ihre Steuerlast gezielt für sich arbeiten lassen können“, fügt er hinzu. RetterFinanz ist eine spezialisierte Finanzberatung, die sich ausschließlich auf Einsatzkräfte im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr und im öffentlichen Dienst konzentriert. Dabei stammen mehrere Berater selbst aus dem Rettungsdienst und kennen die beruflichen wie finanziellen Herausforderungen aus eigener Erfahrung. Aktuell vertrauen rund 4.600 Einsatzkräfte auf die Beratung von RetterFinanz. Alle Berater verfügen über geprüfte Zulassungen im Bereich Finanzberatung und Versicherungsvermittlung, der Beratungsprozess orientiert sich an DIN-Standards und rechtssicherer Dokumentation. Statt kurzfristiger Produktverkäufe steht die langfristige Betreuung im Mittelpunkt. Welche Schritte dabei entscheidend sind, erfahren Sie hier.

Schritt 1: Ehrliche Bestandsaufnahme

Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht eine detaillierte Analyse der finanziellen Ausgangssituation. Bestehende Versicherungen, Verträge und Anlageprodukte werden dabei systematisch auf ihre Effizienz, ihre Kostenstruktur und ihren tatsächlichen Nutzen überprüft. Gleichzeitig fließen steuerliche Aspekte, die familiäre Situation und persönliche Zukunftsziele in die Analyse ein. Denn nur wer weiß, wo er steht, kann gezielt planen, wohin er will. „Viele Einsatzkräfte sind überrascht, was diese erste Analyse zutage fördert: ineffiziente Verträge, die seit Jahren Geld kosten, ohne wirklich zu schützen, und steuerliche Potenziale, die nie auch nur ansatzweise genutzt wurden“, berichtet Simon Schöffl. So bildet diese Bestandsaufnahme die Grundlage für alle weiteren Schritte und stellt sicher, dass keine Ressource verschwendet und kein Risiko übersehen wird.

Schritt 2: Absicherung, die wirklich trägt

Auf die Analyse folgt schließlich der Aufbau einer stabilen Absicherungsstruktur. Für Einsatzkräfte ist dieser Schritt besonders bedeutsam, denn die zentralen Risiken in ihrem Berufsalltag sind real und gravierend: Arbeitskraftverlust, Dienstunfähigkeit und Unfallrisiken gehören zum beruflichen Alltag. Finanzielle Stabilität muss deshalb auch dann gewährleistet sein, wenn gesundheitliche Einschränkungen oder Dienstunfähigkeit eintreten. Ein lückenhaftes Absicherungskonzept kann hingegen existenzbedrohend werden. RetterFinanz entwickelt daher für jede Einsatzkraft ein individuell abgestimmtes Konzept, das genau auf die beruflichen Risiken und persönlichen Lebensumstände zugeschnitten ist und nicht schon auf dem Papier endet, sondern im Ernstfall tatsächlich greift.

Schritt 3: Vermögensaufbau mit System

Zuletzt folgt der strategische Vermögensaufbau, wobei die Steueroptimierung als zentrales Werkzeug ins Spiel kommt. RetterFinanz setzt dabei auf langfristige Anlageformen wie ETF-Portfolios und Aktienanlagen, ergänzt durch steueroptimierte Versicherungsmäntel und, wo sinnvoll, durch Kapitalanlage-Immobilien. Steuerliche Hebel werden zudem gezielt genutzt, um die Steuerlast zu senken und die dadurch entstehenden Entlastungen direkt in den Vermögensaufbau umzuleiten. Durch eine entsprechende Steuerplanung lassen sich Kapitalerträge letztendlich auch effizienter gestalten und langfristig deutlich höhere Rücklagen aufbauen. „Steuern sparen ist kein Privileg für Gutverdiener. Vielmehr ist es ein Werkzeug, das jeder Einsatzkraft offensteht. Wer es nicht nutzt, verschenkt bares Geld, das ihm langfristig fehlt“, betont Simon Schöffl.

Vom Plan zur Realität – wie Marvin aus Mönchengladbach seine Eigentumswohnung erwarb

Dass dieser Ansatz nicht nur auf dem Papier funktioniert, zeigt das Beispiel von Marvin, Rettungssanitäter aus Mönchengladbach: Trotz regelmäßigen Einkommens kämpfte er mit finanziellen Schwierigkeiten, fehlenden Rücklagen und einer unstrukturierten Lage, die ihn zunehmend überforderte. RetterFinanz analysierte seine gesamte finanzielle Situation, überprüfte und restrukturierte bestehende Verträge, optimierte steuerliche Faktoren und entwickelte ein realistisches Spar- und Anlagekonzept, das exakt auf sein Einkommen abgestimmt war.

Das Ergebnis nach drei Jahren: Marvin erwarb eine Eigentumswohnung, baute stabile Rücklagen auf und gewann eine neue finanzielle Unabhängigkeit. Die gesamte Betreuung erfolgte dabei digital und transparent – vom ersten Kennenlerngespräch per Video-Call über die gemeinsame Umsetzung der Finanzstrategie bis hin zur dauerhaften Begleitung über kurze digitale Kommunikationswege. So können Kunden jederzeit direkt über WhatsApp mit ihren Beratern in Kontakt treten. „Unser Ziel ist nicht der einmalige Abschluss, sondern die langfristige finanzielle Stabilität unserer Kunden. Dabei begleiten wir sie von Anfang bis Ende lückenlos“, fasst Simon Schöffl zusammen.

Sie wollen sich gezielt absichern und gleichzeitig Ihr Vermögen vermehren, statt von übermäßiger Steuerlast eingeschränkt zu werden? Dann melden Sie sich bei Simon Schöffl von RetterFinanz und sichern Sie sich Ihr persönliches Kennenlerngespräch!

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