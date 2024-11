Precisely

Precisely wird im Report „IDC MarketScape: Worldwide Data Intelligence Plattform Software, 2024" zum Marktführer ernannt

Branchenanerkennung aufgrund der nachgewiesenen Fähigkeiten und Ausrichtung der Strategien auf die Kundenanforderungen im Bereich Data Intelligence

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in dem Report „IDC MarketScape: Worldwide Data Intelligence Platform Software, 2024"* ausgezeichnet wurde. Das ausführliche Assessment hebt die Stärken der Precisely Data Integrity Suite bei der Erfüllung von Data Intelligence-Anforderungen mit genauen, konsistenten und kontextbezogenen Daten hervor.

Laut IDC MarketScape „basiert die Data-Intelligence-Plattform von Precisely auf einem gemeinsam genutzten Datenkatalog, der Metadaten aus allen Diensten der Data Integrity Suite nativ sammelt. Dies ermöglicht eine größere Datenintelligenz ohne teure oder zeitaufwändige Datenintegrationskonfigurationen". Weiter heißt es in dem Bericht: „Der modulare Aufbau der Suite ermöglicht es den Kunden, die benötigten Funktionen auszuwählen und bietet ihnen so Flexibilität und Skalierbarkeit ihrer Data-Intelligence-Plattform. Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Precisely sind die Funktionen zur Verwaltung von Geodaten, die sowohl die Adressbereinigung und -standardisierung als auch die Anreicherung und Analyse von standortbezogenen Daten umfassen." Der Bericht besagt zudem: „Precisely nutzt KI, um die Datenqualität in der gesamten Plattform automatisch zu bewerten und zu verbessern, indem maschinelle Lernalgorithmen zur Erkennung von Anomalien, zur Datenbereinigung und zur Bewertung der Datenintegrität eingesetzt werden."

IDC definiert eine Data-Intelligence-Softwareplattform als ein Produkt, das Funktionen für Datendefinition, -profilierung, -qualität, -abgrenzung, -katalogisierung und -verwaltung (Governance) umfasst. Die IDC MarketScape bewertete 13 Anbieter auf der Grundlage von Fähigkeiten und Strategien, die auf die Kundenanforderungen abgestimmt sind.

"Während sich die Datenanforderungen und Vorschriften weiterentwickeln, ermöglicht Precisely es Unternehmen, die umfassende Kontrolle über ihre Datenlandschaft zu erlangen und Vertrauen in die Ergebnisse ihrer fortschrittlichen Analyse- und KI-Initiativen zu haben", sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. „Wir glauben, dass diese Anerkennung durch den IDC MarketScape-Report den Wert unseres Single-Platform-Ansatzes bestätigt, der eine unübertroffene Flexibilität und Expertise bietet, um die Anforderungen der Datenreise eines jeden Unternehmens zu erfüllen."

Die Precisely Data Integrity Suite, die sich auf die Data Integrity Foundation stützt, um ihre interoperablen SaaS-Dienste zu betreiben, bietet einen umfassenden Einblick in die Datenintelligenz, KI-gestützte Data Governance und Datenqualität, skalierbare Unterstützung für hybride Umgebungen und einzigartige Geodatenfunktionen.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschung verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

