Precisely kündigt Durchbruch bei der Datenanreicherung mit neuer Data Graph API an

Der einheitliche Zugriff auf ein zusammenhängendes Netzwerk vertrauenswürdiger Datensätze ermöglicht den Benutzern erweiterte Abfragefunktionen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, stellte heute die Data Graph API, eine neue Ergänzung zum Data Enrichment Service innerhalb der Precisely Data Integrity Suite, während des Trust '24 Data Integrity Summit in Philadelphia vor. Zum ersten Mal bietet eine einzige API einen vereinfachten Zugriff auf das Precisely-Datenportfolio für flexible Abfragen, Datenanreicherung und verbesserte Datenerkennung. Unterstützt durch die PreciselyID, den eindeutigen und dauerhaften Identifikator des Unternehmens für jeden adressierbaren Standort, reduziert die Data Graph API die Komplexität, stellt die Konsistenz sicher und beschleunigt den Prozess der Datenanreicherung, wodurch die Time-to-Value beschleunigt wird.

Datenanreicherung, der Prozess, bei dem Unternehmensdaten durch sorgfältig ausgewählte Drittanbieterdaten ergänzt werden, um den Nutzen, die Präzision und die Verwendbarkeit der Daten zu steigern, gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die sicherstellen wollen, dass Initiativen wie KI und maschinelles Lernen auf kontextrelevanten Daten beruhen. Untersuchungen haben ergeben, dass die Nutzung von Datenanreicherung als Schlüsselstrategie zur Verbesserung der Datenintegrität im Vergleich zum Vorjahr um 22 % gestiegen ist. Trotzdem kämpfen viele Unternehmen weiterhin mit dem zeitaufwändigen und oft manuellen Prozess der genauen Integration von Daten Dritter.

Die auf der GraphQL-Technologie basierende Data Graph API vereinfacht die Datenanreicherung erheblich, indem sie Benutzern ermöglicht, ihre Datenanforderungen in einer einzigen Abfrage zu spezifizieren. Die API filtert und organisiert die Daten vor der Bereitstellung und stellt sicher, dass Unternehmen nur die relevantesten Informationen entsprechend ihren Anforderungen erhalten.

Korem, ein führender Experte für Geodaten-Technologien und Entwicklungspartner für die Data Graph API, freut sich darauf, die neue Funktionalität in seine Lösungen zu implementieren, um eine breite Palette von Anwendungsfällen in der Industrie zu unterstützen. „Wir freuen uns über die Einführung der neuen Data Graph API von Precisely", sagt Jonathan Houde, CTO bei Korem. „Anstatt ganze Datensätze zu lizenzieren oder mehrere Webservice-Aufrufe zu tätigen, können unsere Kunden nun über einen einzigen effizienten und kostengünstigen Service auf alle notwendigen Informationen zugreifen."

Das Herzstück der Data Graph API ist die PreciselyID, mit der Adressen mit einer Fülle von vertrauenswürdigen Daten verbunden werden, um zusätzliche Einblicke zu erhalten, wie z. B. Beziehungen zwischen Gebäuden, Parzellen, Immobilienattributen, Adressen, Demografie, Naturgefahren und mehr. Die Data Graph API vereinfacht die Abfrage des reichhaltigen Portfolios an mit Precisely verknüpften Daten und kann den gleichen einfachen Zugang zu Daten von Industriepartnern ermöglichen. Ein solcher Partner ist GeoX, ein Luftbildverarbeitungsunternehmen, das der Versicherungsbranche Daten zu Immobilieninformationen zur Verfügung stellt. Als Branchenpartner integriert GeoX seine Immobilieninformationen in die Data Graph API, wodurch Versicherer in die Lage versetzt werden, Risikobewertungen zu verbessern, Policen genau zu zeichnen und Verluste vorherzusagen und zu verhindern, indem sie eine vollständige 360-Grad-Ansicht von Wohn- und Gewerbeimmobilien erstellen.

„Die Einführung der Data Graph API verändert grundlegend die Art und Weise, wie Unternehmen Daten zusammenführen, um die kontextuelle Relevanz von KI und fortschrittlicher Analytik zu verbessern", sagt Dan Adams, Senior Vice President und General Manager für Datenanreicherung bei Precisely. „Unser Portfolio zur Datenanreicherung ist so konzipiert, dass es nahtlos zusammenarbeitet und eindeutige Identifikatoren verwendet, um ein Netzwerk verbundener Daten zu schaffen, in dem alle Merkmalsbeziehungen über Datensätze hinweg abgebildet werden. Wenn wir dies durch die Vorverknüpfung von Daten unserer vertrauenswürdigen Partner erweitern, werden die Möglichkeiten grenzenlos. Wir wissen, dass unsere Kunden dadurch Zeit sparen und sich mehr auf Innovationen als auf die Datenaufbereitung konzentrieren können."

Neues Entwicklerportal der Precisely Data Integrity Suite

Die Data Graph API und eine breite Palette anderer marktführender Tools sind im neuen Precisely Data Integrity Suite Developer Portal des Unternehmens verfügbar. Das Portal bietet entwicklerfreundliche Tools, um die Zeit für die Erstellung von Anwendungen zu verkürzen. Es wird auch als zentrale Ressource für Informationen über Precisely API-Produkte und Updates dienen.

Erfahren Sie hier mehr über die Data Graph API und wie sie Kunden dabei hilft, eine neue Welt der Datenanreicherung zu erschließen oder melden Sie sich hier für die virtuelle Trust '24-Veranstaltung am 15. und 16. Oktober an, um mehr über die neuesten Innovationen zur Datenintegrität.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

