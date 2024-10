Precisely

Precisely entwickelt die Data Integrity Foundation weiter, um Datenmanagement im großen Maßstab zu ermöglichen

Burlington, Mass. (ots/PRNewswire)

Gemeinsame Grundlage ermöglicht Interoperabilität der Dienste der Precisely Data Integrity Suite, um die Bereitstellung vertrauenswürdiger Daten für Analyse- und KI-Initiativen zu beschleunigen

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, kündigte heute auf dem Trust '24 Data Integrity Summit in Philadelphia bedeutende Erweiterungen seiner Precisely Data Integrity Suite an. Die Data Integrity Foundation, die die Data Integrity Suite antreibt, wurde um ein neues Konnektor-Framework, einen erweiterten Datenkatalog, hybride Ausführungsagenten, Workflow-Orchestrierung, KI-gesteuerte Intelligenz und mehr erweitert. Darüber hinaus verbessert Precisely die Leistung der Benutzeroberfläche der Data Integrity Suite und führt ein neues Entwicklerportal ein, das Tools und Ressourcen bereitstellt, mit denen Entwickler Datenintegrität in ihre Anwendungen integrieren können.

„Die Weiterentwicklungen in der Data Integrity Foundation rationalisieren die Services der Data Integrity Suite erheblich", sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. „Durch die Beseitigung der Komplexität, die mit der Integration, Konfiguration und Wartung mehrerer Lösungen verbunden ist, reduziert die Suite die Kosten und den Ressourcenbedarf und ermöglicht es Datenteams, sich auf strategische Analysen und KI-Initiativen zu konzentrieren. Die vereinheitlichte und beschleunigte Benutzererfahrung der Data Integrity Suite ermöglicht es unseren Kunden, sich intensiver mit ihren Daten zu beschäftigen und schafft die Voraussetzungen für neue und innovative Ansätze für Geschäftsprobleme."

Die Data Integrity Foundation bildet die Grundlage für die interoperablen SaaS-Dienste der Data Integrity Suite. Zu den wichtigsten Elementen der neu erweiterten Foundation gehören:

Umfassende Daten- und Metadatenkonnektoren bieten einen gemeinsamen Rahmen für die zentrale Verwaltung und Wiederverwendung beliebiger Verbindungen über alle Data Integrity Suite-Dienste hinweg, wodurch die Komplexität der Verwaltung mehrerer Verbindungen reduziert sowie Zeit und Ressourcen gespart werden.

bieten einen gemeinsamen Rahmen für die zentrale Verwaltung und Wiederverwendung beliebiger Verbindungen über alle Data Integrity Suite-Dienste hinweg, wodurch die Komplexität der Verwaltung mehrerer Verbindungen reduziert sowie Zeit und Ressourcen gespart werden. Der erweiterte Datenkatalog , der von allen Data Integrity Suite-Diensten genutzt wird, bietet ein leistungsstarkes, durchsuchbares Metadaten-Repository, das Einblicke in die Daten ermöglicht, ihren Zustand überwacht und Datenbeziehungen, Abstammung und geschäftliche Auswirkungen visualisiert.

, der von allen Data Integrity Suite-Diensten genutzt wird, bietet ein leistungsstarkes, durchsuchbares Metadaten-Repository, das Einblicke in die Daten ermöglicht, ihren Zustand überwacht und Datenbeziehungen, Abstammung und geschäftliche Auswirkungen visualisiert. Die KI-gesteuerte Intelligenz wurde erweitert, um Datenfehler proaktiv zu erkennen, Warnungen zu senden und die Datenbereinigung, -validierung sowie die Erstellung von Geschäftsregeln zu automatisieren. Die Intelligenz beschleunigt auch die Entwicklung von Pipelines für die Datenintegrität, indem sie intelligente Empfehlungen für die nächsten Schritte und Optionen zur Datenanreicherung bereitstellt, um den Zeitaufwand für die manuelle Datenverwaltung zu reduzieren.

Darüber hinaus bietet die Foundation die Flexibilität, mehrere KI-Modelle für unterschiedliche Anwendungsfälle auszuführen und abzustimmen und diese Modelle zentral zu verwalten, um Sicherheits- und Compliance-Bedenken zu erleichtern.

Die Workflow-Orchestrierung ermöglicht es den Benutzern der Data Integrity Suite, Aufgaben von einem zentralen Ort aus zu entwerfen, zu verwalten und zu automatisieren, um Kosten zu senken, menschliche Fehler zu minimieren und die Zusammenarbeit zwischen technischen und geschäftlichen Teams zu fördern.

ermöglicht es den Benutzern der Data Integrity Suite, Aufgaben von einem zentralen Ort aus zu entwerfen, zu verwalten und zu automatisieren, um Kosten zu senken, menschliche Fehler zu minimieren und die Zusammenarbeit zwischen technischen und geschäftlichen Teams zu fördern. Hybrid Execution Agents führen Datenintegritätsprozesse und Pipelines sicher dort aus, wo die Daten gespeichert sind. Zudem ermöglichen sie es Kunden, zwischen der Kontrolle von lokalen Umgebungen und der Elastizität sowie Skalierbarkeit der Cloud zu wählen, während sie Prozesse portieren und wiederverwenden können, wenn sich Datenumgebungen ändern.

„In unserem ständigen Bestreben, Daten einfach zu entdecken, zu verstehen und zuverlässig zu nutzen, nutzen wir die Precisely Data Integrity Suite", sagte Zachary Decent, Data Governance & Quality Manager, Enterprise Data Management bei UK Power Networks, das ein Viertel der britischen Bevölkerung mit Strom versorgt. „Dieser Schritt unterstreicht unser Engagement für die Förderung von Data-Best-Practice-Prinzipien, indem wir diese Plattform nutzen, um den Stakeholdern durch einen umfassenden Datenkatalog mit klar definierten Datenverantwortlichkeiten und robusten Qualitätsüberwachungsmechanismen ein bereichertes Erlebnis zu bieten."

Precisely hat zudem erhebliche Leistungsverbesserungen in der Data Integrity Suite implementiert, die den Zeitaufwand für die Ausführung grundlegender Funktionen, wie die Wiederverwendung von Datenqualitätsregeln, um 77 % reduzieren. Zusätzlich hat Precisely sein neues Precisely Data Integrity Suite Developer Portal eingeführt. Das Portal bietet entwicklerfreundliche Tools und Ressourcen, die die Erstellung von leistungsstarken Anwendungen mit integrierten Datenintegritätsfunktionen wie Adressgeokodierung und Datenanreicherung ermöglichen. Das Developer Portal ist eine zentrale Ressource für Informationen über Precisely API Produkte und Updates.

Lesen Sie hier mehr über die Precisely Data Integrity Suite und die erweiterte Data Integrity Foundation oder melden Sie sich hier für die virtuelle Trust '24-Veranstaltung am 15. und 16. Oktober an, um von Chris Hall mehr über die neuesten Innovationen zur Datenintegrität zu erfahren.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2525685/Precisely_DE.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2408758/4956011/Precisely_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-entwickelt-die-data-integrity-foundation-weiter-um-datenmanagement-im-groWen-maWstab-zu-ermoglichen-302270202.html

Original-Content von: Precisely, übermittelt durch news aktuell