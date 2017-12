Hühner verschenken - die Geschenkidee für Weihnachten / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/17459 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Menschen für Menschen" Bild-Infos Download

München (ots) - Wie wäre es mit einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk, das Menschen in Äthiopien hilft? Dazu bietet die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe in einem Spendenshop auf www.menschenfuermenschen.de eine ganze Anzahl an besonderen Geschenkmöglichkeiten und dazu eine Spendenurkunde im Namen der/des Beschenkten.

Ob ein Hühnerset, inklusive Training zur Haltung, holzsparende "grüne" Öfen oder Obstbaumsetzlinge zur Auswahl stehen über 35 unterschiedliche Geschenkideen. Die Preise reichen dabei von 7 Euro für einen holzsparenden "grünen" Ofen bis hin zu 7.500 Euro für den Bau einer Quellfassung.

Gerade mal 35 Euro kostet ein sogenanntes Hühnerset, bestehend aus vier Hühnern und einem Hahn, das Menschen für Menschen den Bauernfamilien in Äthiopien zur Verfügung stellt. Die Hühner legen im Vergleich zu den herkömmlichen Hühnern bis zu fünf Mal so viele Eier. Eine wertvolle Bereicherung für die Ernährung und für ein kleines Einkommen abseits der Landwirtschaft.

Mit dem Erwerb der Geschenke in diesem Online-Spendenshop werden die Menschen in den Projektgebieten der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe direkt unterstützt. Am Ende des Spendenvorgangs auf der Website kann man sich eine ansprechende Spendenurkunde, entweder für sich selbst oder mit dem Namen der/des Beschenkten, herunterladen.

"Durch den Einkauf auf unserem Spendenshop wird im wahrsten Sinne des Wortes Zukunft verschenkt. Nämlich eine bessere Zukunft für die Menschen in Äthiopien", sagt Dr. Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe. "Dabei hilft jeder Euro, die Lebenssituation entscheidend zu verbessern und den Menschen eine Perspektive in ihrem eigenen Land zu geben."

Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier: www.menschenfuermenschen.de

Über Menschen für Menschen:

Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahren nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner legendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftung trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700 fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

