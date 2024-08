APEX Consulting

Marktdominanz & Omnipräsenz: Jousef Murad von APEX Consulting stellt Strategien vor, um sich in einem "Red Ocean" durchzusetzen

Eindhoven (ots)

Starker Wettbewerbsdruck, fehlende Differenzierung und hohe Kundenerwartungen: Experten, Geschäftsführer, Agenturinhaber und Dienstleister stehen zunehmend vor der Herausforderung, sich in einem überfüllten Marktumfeld zu behaupten - der Kampf um Marktanteile spitzt sich weiter zu. Welche Strategien führen also wirklich noch zum Erfolg und wie kann man in einem "Red Ocean" langfristig dominieren?

Experten, Geschäftsführer, Agenturinhaber und Dienstleister sehen sich derzeit einem zunehmend gesättigten Markt gegenüber, in dem der Wettbewerb intensiver wird und die Differenzierung schwerer fällt. Während einige von ihnen versuchen, ihre Marktposition durch Innovation und gezielte Marketingmaßnahmen zu stärken, bleibt es für viele eine Herausforderung, sich in diesem "Red Ocean", also einem bereits etablierten Markt, nachhaltig zu behaupten. So sind sie zwar durchaus darum bemüht, Marktanteile zu gewinnen und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben - doch die hohen Kundenerwartungen und die scharfe Konkurrenz setzen ihnen massiv zu. Hinzu kommt, dass fehlende Differenzierung und mangelnde Marktanalysen häufig dazu führen, dass sich ihre Bemühungen im Sande verlaufen. "Wer diese Probleme nicht in den Griff bekommt, riskiert nicht nur den Verlust bestehender Kunden, sondern auch die langfristige Überlebensfähigkeit seines Unternehmens", warnt Jousef Murad, Geschäftsführer von APEX Consulting.

"Nicht wenige Unternehmer versuchen daher - auch auf Anraten vieler selbsternannter 'Marketingexperten' auf einen 'Blue Ocean' auszuweichen, also auf einen Markt, mit wenig Konkurrenz - das erfordert allerdings enorm hohe Investitionen, die vor allem Anfängern meist fehlen und birgt erhebliche Risiken, weshalb das nur in den wenigsten Fällen empfehlenswert ist", fügt er hinzu. "Vielmehr muss es die Lösung sein, eine klare und einzigartige Verkaufsposition zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt ist. Wer das erreicht, kann nicht nur seinen Marktanteil erheblich ausbauen, sondern sich auch langfristig im 'Red Ocean' behaupten und von der bereits vorhandenen Nachfrage profitieren, anstatt mühsam eine neue Nachfrage aufzubauen." Mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich digitaler Marketing- und Vertriebskonzepte hat APEX Consulting bereits zahlreiche Kunden erfolgreich dabei unterstützt, ihre Marktposition zu stärken und Umsätze zu skalieren. Jousef Murads Expertise beruht dabei auf einer fundierten Marktanalyse und einer tiefen Kenntnis der Zielgruppenbedürfnisse, wodurch er maßgeschneiderte Marketing- und Sales-Lösungen anbieten kann, die sofortige Resultate liefern. Welche Strategien dabei besonders effektiv sind, verrät er hier.

Alleinstellungsmerkmale als Basis des Erfolgs: Wie man aus dem Wettbewerb im "Red Ocean" heraussticht

"Um sich in einem überfüllten Markt von der Konkurrenz abzuheben, sollten Experten, Geschäftsführer, Agenturinhaber und Dienstleister zunächst ihre USPs herausarbeiten und sich überlegen, wie sie diese nach außen hin sichtbar machen können", erklärt Jousef Murad. Die Entwicklung einer einzigartigen Verkaufsposition ist demnach entscheidend, um die eigenen Stärken klar herauszustellen und das Unternehmen als unverzichtbaren Partner für die Zielgruppe zu positionieren. Dies erfordert eine gründliche Marktanalyse und kontinuierliche Wettbewerbsbeobachtung, um schnell auf Veränderungen im Marktumfeld reagieren zu können.

"Tatsächlich glauben viele Experten, Geschäftsführer, Agenturinhaber und Dienstleister, sie wüssten, was Positionierung und Marketingbotschaft bedeuten - dass dem nicht so ist, spiegelt sich jedoch spätestens im Umsatz wider. Hier gibt es daher noch sehr viel Aufholbedarf", erklärt Jousef Murad. Dabei gilt: Nur wer die Bedürfnisse und Verhaltensweisen seiner Zielgruppe genau kennt, kann effektive Marketingstrategien entwickeln und seine Angebote präzise segmentieren. Die gezielte Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen ermöglicht es dabei, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und so das Kundenengagement zu erhöhen. "Letztendlich ist es diese Kombination aus differenzierter Positionierung und tiefem Zielgruppenverständnis, die über den Erfolg im 'Red Ocean' entscheidet", fasst Jousef Murad zusammen.

Reichweite erhöhen und im Gedächtnis bleiben: So erreichen Unternehmen ihre Zielgruppe auch im "Red Ocean"

"Anschließend muss es selbstverständlich darum gehen, aktiv ins Bewusstsein der Zielgruppe zu rücken - im digitalen Zeitalter ist Content-Marketing, speziell Performance-Marketing in Kombination mit einem hochpreisigen Angebot für schnelleres Wachstum, der ideale Hebel hierzu", erläutert Jousef Murad. Durch die Erstellung wertvoller und relevanter Inhalte, die genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt sind, lässt sich die Sichtbarkeit somit erhöhen und das Vertrauen der Kunden stärken. Parallel dazu spielt Multichannel-Marketing eine zentrale Rolle: Nur wer verschiedene Marketingkanäle integriert nutzt, kann eine umfassende Präsenz aufbauen und unterschiedliche Kundensegmente effektiv ansprechen.

Dabei ist es wichtig, auf Personalisierung und maßgeschneiderte Lösungen zu setzen, um die individuellen Anforderungen der Kunden zu erfüllen und langfristige Beziehungen zu fördern. Schließlich sollten strategische Partnerschaften nicht außer Acht gelassen werden - sie bieten die Möglichkeit, Synergien zu nutzen und das eigene Angebot zu erweitern. "Unternehmen, die diese Elemente geschickt kombinieren, legen den Grundstein für nachhaltigen Erfolg im hart umkämpften Markt", betont Jousef Murad abschließend.

