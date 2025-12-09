VITUS Privatklinik Prof. Dr. Stehling GmbH

Prostatakrebsvorsorge: Abtasten bringt nichts!

PSA-Test und MRT setzen sich durch

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Millionenfach haben Urologen ihre Finger in den Po von Männern gesteckt. Völlig umsonst, wie sich jetzt herausstellt. Als Vorsorge für Prostatakrebs ist die "Abtastung" - offiziell die "digitale rektale Untersuchung" - völlig nutzlos. Das hat Patrick Walsh von der Johns Hopkins University - einer der berühmtesten Urologen weltweit schon seit Jahren gepredigt - und ist, zumindest in Deutschland, auf taube Ohren gestoßen.

Aber was tun? Ganz einfach: In Kombination mit der Kernspintomographie erlebt der PSA-Test eine Renaissance. Während der PSA-Test alleine oft zu hohe PSA-Spiegel nachweist, obwohl kein Karzinom vorliegt, kann die MRT (Kernspintomographie) der Prostata ein Karzinom mit 98%iger Sicherheit nachweisen bzw. ausschließen.

Das Prinzip der Vorsorge ist dann ganz einfach: Mit 45 Jahren wird eine erste MRT der Prostata zusammen mit einem PSA-Test durchgeführt. Die MRT schließt ein Karzinom aus, der PSA-Wert dient als Baseline. Bleibt der PSA-Spiegel in nachfolgenden Untersuchungen konstant, kann die MRT in großen Abständen alle 2 - 3 Jahre durchgeführt werden. Steigt der PSA-Wert an, kann die nachfolgende MRT einen Prostatakrebs sicher nachweisen oder ausschließen.

Früh erkannt kann Prostatakrebs heute ohne Operation, mit minimal-invasiven, sogenannten fokalen Therapieverfahren wie der Irreversiblen Elektroporation (IRE) schonend und ohne das Risiko von Impotenz und Inkontinenz behandelt werden. Das Verfahren ist seit Ende 2024 in den USA offiziell zugelassen.

Die IRE-Behandlung von Prostatakrebs wurde in Deutschland von Prof. Michael K. Stehling im VITUS Prostata Center in Offenbach/M. - seit 2019 VITUS Privatklinik - zusammen mit dem Erfinder der IRE, Prof. Boris Rubinsky von der Universität Berkeley, etabliert. Mit über 2000 erfolgreich behandelten Patienten verfügt die VITUS Privatklinik weltweit über die meiste Erfahrung mit diesem Verfahren.

Frühzeitig erkannt ist Krebs in den meisten Fällen heilbar. Vereinbaren Sie einen Termin zur Prostatakrebsvorsorge mit PSA-Test und MRT.

Original-Content von: VITUS Privatklinik Prof. Dr. Stehling GmbH, übermittelt durch news aktuell