Humanoider Roboter Navigator α: SUPCON integriert KI in Robotik

Am 28. März sprach George Cui Shan, Vorsitzender und Geschäftsführer von SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), in einem Interview über die kürzliche Gründung des Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center (im Folgenden als „Innovation Center" bezeichnet) und das Debüt des ersten selbst entwickelten humanoiden Roboters, Navigator α. Als Hauptgesellschafter des Innovationszentrums ist SUPCON begeistert von der Aussicht auf mögliche Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie im Bereich der humanoiden Robotik und der zukünftigen Anwendung dieser Roboter in verschiedenen industriellen Szenarien.

Das Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center widmet sich der Erforschung intelligenter Sensor- und Steuerungstechnik sowie der Entwicklung voll funktionsfähiger Roboter. Es wird als umfassendes Zentrum für technologische Forschung, Produktentwicklung, Talentförderung und industrielles Wachstum dienen. Mit der substanziellen Unterstützung des Zentrums unterstreicht SUPCON seine strategische Vision der Integration von KI und Robotik und treibt aktiv die intelligente Transformation der humanoiden Roboterindustrie voran.

Der neu auf den Markt gebrachte humanoide Roboter Navigator α ist 1,5 m hoch und wiegt 50 kg. Er verfügt über fortschrittliche Hardware-Komponenten wie ein hochmodernes Planetengetriebe, leichte humanoide mechanische Arme und eine geschickte Hand mit mehreren Freiheitsgraden. Diese bemerkenswerte Hand verfügt über 15 Fingergelenke, sechs aktive Freiheitsgrade, eine Fingerspitzenkraft von 10 N, ein geringes Gewicht von 600 g und eine beeindruckende Gelenkgeschwindigkeit von 150 Grad pro Sekunde. Darüber hinaus revolutioniert Navigator α die Integration von Mechanismussteuerung, Nachahmungslernen und Verstärkungslernen und nutzt innovative Technologien wie groß angelegte KI-Modelle, um sowohl bei der Hardware als auch bei den Algorithmen bahnbrechende Fortschritte zu erzielen. Er wurde bereits in mehreren praxiserprobten Projekten eingesetzt und ist hoch anerkannt.

George betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen SUPCON und dem Innovationszentrum darauf abzielt, Durchbrüche in der KI-Technologie und ihrer industriellen Anwendung zu erzielen – im Gegensatz zu herkömmlichen humanoiden Robotern, die sich in erster Linie auf die Verbindung von Teilen und das Gesamtsystem konzentrieren. Im Zeitalter der industriellen KI muss die Robotik-Innovation über die reinen Betriebsfähigkeiten hinausgehen und auch die Planung einbeziehen, indem die KI als industrielles „Gehirn" genutzt wird. Darüber hinaus erklärte George, dass die Zukunft der humanoiden Roboter von ihrem Einsatz in bestimmten Szenarien und Branchen abhängt. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Kluft zwischen technologischer Forschung und industrieller Nachfrage zu überbrücken und so den kontinuierlichen Fortschritt der Industrie zu fördern.

