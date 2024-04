Hyosung TNC

Hyosung TNC investiert 1 Milliarde Dollar in zukünftiges „Bio"-Geschäft

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Hyosung TNC errichtet eine neue Bio-BDO (Butandiol) 50.000-Tonnen-Fabrik in Vietnam mit Plänen zur Erweiterung künftiger Anlagen auf eine Jahresproduktion von 200.000 Tonnen

Anwendungen in verschiedenen Industriesektoren, darunter Textilien (PTMG, ein Rohstoff für Elasthan), technische Kunststoffe und biologisch abbaubare Kunststoffe usw.

Nach seiner Fertigstellung wird es das weltweit erste voll integrierte Produktionssystem für Bio-Spandex „vom Rohstoff bis zur Faser" sein.

Die künftigen Anlagen werden von Geno, einem in den USA ansässigen Marktführer für nachhaltige Materialien und Technologien, betrieben, der damit den Einsatz seiner GENO BDO™-Technologie in großem Maßstab weiter vorantreibt.

Die bewährte Technologie von Geno ermöglicht es Hyosung TNC, sein Projekt zu beschleunigen und die Produktion und den Verkauf von Bio-BDO mit einer jährlichen Kapazität von 50.000 Tonnen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 zu ermöglichen.

Ein sich schnell verändernder Markt mit Fokus auf nachhaltige Fasern - proaktiv reagieren mit einem differenzierten Wertangebot von überlegener Nachhaltigkeit

Vorsitzender Hyun-Joon Cho: „Das Biogeschäft wird in den nächsten 100 Jahren eine tragende Säule von Hyosung sein. Wir werden unsere globale Marktpräsenz auf der Grundlage nachhaltiger Biomaterialien stärken."

Hyun-Joon Cho, Vorsitzender von Hyosung, kündigt größere Investitionen in das Biogeschäft an, um neue Geschäftsvorhaben in Angriff zu nehmen.

Hyosung TNC investiert 1 Milliarde Dollar in Vietnam und errichtet eine Bio-BDO-Anlage mit einer Kapazität von 200.000 Tonnen pro Jahr

Am 30. März erhielt Hyosung TNC von der Provinzregierung von Ba Ria-Vung Tau im Rahmen der „Ba Ria-Vung Tau Province Vision Declaration and Investment Approval Ceremony" im Industriepark Phu My 2 in Südvietnam die Investitionsgenehmigung für das „Hyosung BDO Project".

Hyosung TNC plant, proaktiv auf die Umstrukturierung des globalen Werkstoffmarktes im Hinblick auf nachhaltige Produkte zu reagieren, indem es 1 Milliarde US-Dollar in die Errichtung mehrerer Bio-BDO-Produktionsanlagen investiert, die jährlich 200.000 Tonnen produzieren können.

BDO (Butandiol) ist eine Chemikalie, die als Rohstoff für PTMG verwendet wird, das zur Herstellung von Elasthanfasern eingesetzt wird. Neben der Spandex-Faser (PTMG) werden BDO auch in technischen Kunststoffen, biologisch abbaubaren Verpackungen, Schuhsohlen, Industriemischungen und vielen anderen Bereichen eingesetzt.

Bio-BDO wird durch die Fermentierung von Zucker aus Zuckerrohr hergestellt und ersetzt herkömmliche fossile Rohstoffe wie Kohle zu 100 %. Es wird erwartet, dass es auf dem Markt für nachhaltige Materialien große Aufmerksamkeit erregen wird.

Die bewährte Technologie von Geno ermöglicht es Hyosung TNC, sein Projekt zu beschleunigen und die Produktion und den Verkauf von Bio-BDO mit einer jährlichen Kapazität von 50.000 Tonnen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 zu ermöglichen.

Vom Rohstoff bis zur Faser: Hyosung TNC errichtet das weltweit erste voll integrierte Produktionssystem für Bio-Spandex

Mit dieser Investition hat sich Hyosung TNC die größte Bio-Elasthan-Fabrik in Vietnam gesichert. Es ist das erste Unternehmen der Welt, das ein vertikal integriertes Produktionssystem für Bio-Elasthan einrichtet, das vom Rohstoff bis zur Faser reicht.

Hyosung TNC wird in seinem Werk in der südlichen Provinz Ba Ria-Vung Tau Bio-BDO produzieren, in einem nahe gelegenen Werk in Dong Nai, südlich von Ho-Chi-Minh-Stadt, PTMG herstellen und dieses dann in der Spandex-Fabrik in Dong Nai zur Massenproduktion von regen™ BIO-Spandex verwenden.

Das integrierte Produktionssystem für Bio-Elasthan ist für Kunden auf dem globalen Markt für nachhaltige Textilien optimiert, darunter Marken und Einzelhändler in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Dieses System steigert die Produktionseffizienz durch eine stabile Rohstoffversorgung und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die Marktbedürfnisse, indem es den Betrieb des Produktionssystems beschleunigt. Darüber hinaus sichert es die Kostenwettbewerbsfähigkeit durch geringere Transportkosten und entlastet die Umwelt durch die Einsparung des für den Transport benötigten Kraftstoffs.

Angetrieben von Geno, The Sustainable Source™ und der GENO™ BDO™ Technologie, die den Materialwandel in Partnerschaft mit der bereits im kommerziellen Maßstab bewährten Technologie von Geno beschleunigt

Hyosung TNC ist vor kurzem eine Technologiepartnerschaft mit Geno, einem US-amerikanischen Marktführer für nachhaltige Materialien und Technologien, eingegangen, in deren Rahmen das Unternehmen Lizenzen für die GENO™ BDO-Technologie erworben hat.

Geno ist ein führendes Biotechnologieunternehmen im Bereich der Materialtransformation, und seine Technologie ermöglicht vielen der weltweit größten Marken und Zulieferer eine größere Widerstandsfähigkeit, Leistung und Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet Geno an der Skalierung von Technologien, die die Herstellung nachhaltiger Materialien aus pflanzlichen oder abfallbasierten Rohstoffen anstelle von fossilen Brennstoffen ermöglichen. Das Unternehmen hat bereits nachhaltige Alternativen zu häufig verwendeten Inhaltsstoffen und Materialien in verschiedenen Branchen wie der Kosmetik-, Bekleidungs-, Automobil- und Haushaltspflegeindustrie auf den Markt gebracht, darunter lululemon , Unilever, Kao und L'Oréal.

Die Geno BDO™ Technologie wurde 2016 auf den Markt gebracht. Seitdem hat Geno seine Technologie in der EU, den USA und jetzt auch in Asien weiter ausgebaut. Diese vollständig erprobte und transformative Prozesstechnologie bietet eine geschätzte Kohlenstoffvermeidung von 90 % (das entspricht der Größenordnung der Vermeidung von 10 Tonnen CO2 für jede Tonne CO2) und eine wettbewerbsfähige Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu herkömmlichem kohlebasiertem BDO auf dem Markt. Weltweit werden jährlich mehr als 2,5 Millionen Tonnen BDO hergestellt. Würde die gesamte BDO-Produktion mit der Geno™ BDO-Technologie erfolgen, könnten über 14 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr vermieden werden, was der Einsparung von 3 Millionen Autos auf der Straße entspricht.

Hyosung TNC beabsichtigt, zur Expansion des Marktes für weiße Biotechnologie beizutragen, indem es auf der Grundlage seines Bio-BDO-Geschäfts wichtige Rohstoffe in der chemischen Industrie in nachhaltige Alternativen umwandelt.

In Anerkennung der Nachhaltigkeit von regen™ BIO spandex sicherte sich Hyosung TNC 2023 die internationale Zertifizierung ISCC+, ein globales Zertifizierungssystem für Nachhaltigkeit und Kohlenstoff. 2022 erhielt das Unternehmen außerdem die SGS-Zertifizierung, die bestätigt, dass es Bio-Elasthan zum Teil aus erneuerbaren Rohstoffen herstellt, um erdölbasierte Bestandteile zu ersetzen.

Vorsitzender Hyun-Joon Cho: „Mit nachhaltigen Biomaterialien auf den globalen Markt zielen"

Hyun-Joon Cho, Vorsitzender von Hyosung , erklärte: „Das Biogeschäft, das konventionelle fossile Rohstoffe in umweltfreundliche umwandelt, wird in den nächsten 100 Jahren eine tragende Säule von Hyosung werden. Wir werden den Premium-Markenstatus von Hyosung weiter ausbauen, indem wir unsere weltweite nachhaltige Marktdurchdringung auf der Grundlage unseres konsequenten Produktionssystems von Bio-BDO und Bio-Spandex stärken."

Seit den späten 2000er Jahren hat Vorsitzender Cho die rasche Umstrukturierung des globalen Textilmarktes, insbesondere in Europa und Amerika, hin zu nachhaltigen Produkten genau beobachtet und Hyosung TNC immer wieder angewiesen, flexibel zu reagieren.

Mit der Verschärfung der Umweltvorschriften, einschließlich der Kohlenstoffsteuern, auf den globalen Märkten, z. B. in Europa und Amerika, entwickelt sich der Textil- und Modemarkt weiter, und ein Überleben ohne zertifizierte nachhaltige Produkte ist praktisch unmöglich geworden.

Da der Wertkonsum nachhaltiger Produkte insbesondere unter Millennials und GenZers steigt, nehmen die Marketingbemühungen der Chemieunternehmen zur Förderung eines nachhaltigen Markenimages deutlich zu. Um dies zu erreichen, plant das Unternehmen, den nachhaltigen Markt anzuführen, indem es weiterhin mit großen globalen Kunden und Chemiemarken zusammenarbeitet, um funktionale, nachhaltige Produkte unter Verwendung von Bio-BDO einzuführen.

Hyosung TNC will den Umsatz mit nachhaltigen Textilien bis 2030 auf über 20 % steigern

regen™ BIO wurde als innovatives Produkt anerkannt, das den Trend der nachhaltigen Mode- und Textilindustrie verändert, indem es natürliche Ressourcen als Rohstoffe verwendet und so den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung minimiert.

In diesem Jahr wird der weltweite Markt für nachhaltige Textilien und Mode auf etwa 23 Milliarden Dollar geschätzt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 12,5 %. Es wird erwartet, dass er bis 2030 um etwa 75 Milliarden Dollar wachsen wird, einschließlich der vor- und nachgelagerten Bereiche. Hyosung TNC plant, den Absatz von nachhaltigem Spandex, der derzeit 4 % des gesamten Spandex-Umsatzes ausmacht, bis 2030 auf etwa 20 % zu steigern und damit mehr als zu verfünffachen.

Informationen zu Hyosung TNC

Hyosung TNC ist ein Komplettanbieter von nachhaltigen Textillösungen, der erstklassige Produkte herstellt und der Textilindustrie kontinuierliche Innovationen bietet. Hyosung TNC ist der weltweit größte Hersteller von Spandex und bietet mit seinen Marken CREORA® Spandex und regen™ das breiteste Angebot an dehnbaren Fasern, unterstützt durch außergewöhnliche Technologie und Qualität. Hyosungs Spezialnylon und Polyester bieten funktionale und nachhaltige Faserlösungen, die für den heutigen dynamischen Textilmarkt unerlässlich sind. Hyosung ist ein stolzes Mitglied von Textile Exchange Partner-Level und Ocean Protection. Besuchen Sie unseren Blog unter blog.hyosungtnc.com und erfahren Sie alles über die neuesten Trends, Veranstaltungen und Produkte. Hyosung TNC ist auch auf Instagram @hyosung_textiles und auf LinkedIn unter Hyosung Performance Textiles zu finden.

Informationen zu Geno

Geno (Genomatica, Inc.) macht sich die Biologie zunutze, um Alltagsprodukte neu zu gestalten und den Übergang zu nachhaltigen Materialien zu beschleunigen. Als Antwort auf die dringende Klimakrise entwickelt Geno nachhaltige Materialien, die aus pflanzlichen oder abfallbasierten Rohstoffen anstelle von fossilen Brennstoffen gewonnen werden, und bringt sie auf den Markt. Genos Technologie, die in den letzten 20 Jahren entwickelt wurde, vermarktet und skaliert heute nachhaltige Alternativen zu häufig verwendeten Inhaltsstoffen und Materialien in verschiedenen Branchen, darunter Schönheitspflege, Bekleidung, Automobilbau, Haushalts- und Körperpflege, Verpackung sowie funktionelle Lebensmittel und Getränke. Geno arbeitet mit weltweit führenden Marken wie lululemon , Unilever, Kao und L'Oréal zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter genomatica.com.

