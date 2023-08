CORRECTIV

Fakten, Front und Fakes: CORRECTIV.Faktencheck startet neuen Podcast zu Desinformation im Ukraine-Krieg

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Ab 16. August 2023 veröffentlicht die Faktencheck-Redaktion von CORRECTIV einen Podcast rund um Desinformation im Krieg gegen die Ukraine. In sechs Folgen nimmt Host Gabriele Scherndl die Hörerinnen und Hörer mit in den Abgrund von Telegram, Tiktok und Facebook, zeigt wie Desinformation zur Waffe wird, aber sucht auch nach Wegen, um aus diesem Strudel wieder herauszukommen.

Welche Rolle spielt Desinformation im Krieg gegen die Ukraine? Und wie beeinflusst sie unser Bild vom Krieg? "Fakten, Front und Fakes", der neue Podcast der Faktencheck-Redaktion von CORRECTIV, geht diesen Fragen in sechs Folgen nach.

Nicht nur Raketen, Panzer und Gewehre, sondern auch angebliche Fakten und Gerüchte werden im Ukraine-Krieg erfolgreich als Waffe eingesetzt. Von Beginn an beeinflusst und verfälscht Desinformation und Propaganda unseren Blick auf das Kriegsgeschehen und rüttelt an der Einschätzung von Tätern und Opfern.

In "Fakten, Front und Fakes" zeigen Host und Journalistin Gabriele Scherndl und das Faktencheck-Team unter anderem auf, was es mit dem Vorwurf von Nazis in der Ukraine auf sich hat. Sie sprechen mit einem im Exil lebenden Russland-Experten über Homophobie, Propaganda und die Rolle Putins in diesem System. Sie beleuchten, was die junge Deutsche Alina Lipp antreibt, hunderttausende Menschen täglich mit Falschinformationen zu bombardieren. Und sie zeigen durch zahlreiche Beispiele, wie Desinformation im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt wird.

Seit eineinhalb Jahren analysiert CORRECTIV.Faktencheck Videos von Leichen, sichtet Satellitenbilder und enttarnt gefälschte Medienberichte. Dabei fallen Narrative auf, die immer weiter genährt werden. Bei den meisten Menschen kommen sie nur als Puzzlestücke an. Das Faktencheck-Team setzt dieses Puzzle zusammen und erklärt die großen Zusammenhänge der Desinformation rund um den Krieg in der Ukraine.

Die Hörerinnen und Hörer erwartet ein tiefer Einblick in die Welt der Desinformation, erzählt entlang des aktuellen Geschehens. Gleichzeitig ermöglicht der Podcast allen, sich selbst im Kampf gegen Desinformation zu engagieren und sich vor der Flut an Falschbehauptungen zu schützen. Die Faktencheckerinnen und Faktenchecker geben Einblicke in ihre Arbeit, verraten Kniffe und einfache Tipps, wie jede und jeder selbst Desinformation entlarven kann.

Die ersten beiden Folgen gibt es ab Mittwoch, den 16. August, überall, wo es Podcasts gibt. Danach erscheinen neue Folgen immer donnerstags.

Hier können Sie bereits den Trailer anhören.

Bei Interesse stellen wir Ihnen außerdem gerne die erste Folge exklusiv vorab zur Verfügung.

Original-Content von: CORRECTIV, übermittelt durch news aktuell