Talisman Sabre 2023: Großübung im Indo-Pazifik feierlich eröffnet

Australien, 21.07.2023 (ots)

Die multinationale Übung im Indo-Pazifik, Talisman Sabre, geht in ihre heiße Phase. Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, war als Vertreter der Bundeswehr zur Eröffnungsfeier im Hafen der australischen Metropole Sydney geladen. Mehr als 200 internationale Gäste verfolgten auf dem australischen Hubschrauberträger HMAS Canberra die Zeremonie, mit der die Übungsreihe Talisman Sabre offiziell beginnt.

Vom 22. Juli bis 4. August üben internationale Streitkräfte unter australischer und US-amerikanischer Führung unter anderem amphibische Landungen, Manöver der Bodentruppen sowie Luft- und Seeoperationen. Erstmalig nehmen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr an der seit Jahren etablierten Übung teil. 170 Angehörige des Fallschirmjägerregiments 31 und 40 Marineinfanteristen des Seebataillons wollen ihre Professionalität unter Beweis stellen und vor allem von den Erfahrungen der internationalen Partner profitieren. "Bei der letzten Übung vor zwei Jahren waren wir noch Beobachter. Jetzt stehen wir hier Schulter an Schulter mit unseren alliierten Kameradinnen und Kameraden. Wir wollen unsere Expertise verbessern, in dem wir von den Spezialisten in diesem Bereich hier vor Ort, in Australien, lernen," erklärte Generalleutnant Mais während der Eröffnungsfeier auf dem Flugdeck des amphibischen Kriegsschiffs der Königlichen Australischen Marine.

Die 10. Auflage von Talisman Sabre ist auch die größte Veranstaltung dieser Art. In mehreren Teilübungen trainieren über dem gesamten australischen Kontinent rund 30.000 Soldatinnen und Soldaten aus 13 Nationen. Was als binationale Übung der Vereinigten Staaten von Amerika und Australien im Jahr 2005 begann, ist heutzutage eine multinationale Großübung, die alle zwei Jahre stattfindet.

Die Bundeswehr zeigt nicht zum ersten Mal Flagge in der Region Indo-Pazifik. Bereits im Jahr 2021 trainierte die Fregatte Bayern in diesem Bereich der Erde und die Luftwaffe nahm im letzten Jahr an der Übung Rapid Pacific teil. Für den Inspekteur des Heeres ist daher das Vertiefen der sicherheits- und verteidigungspolitischen Beziehungen mit den Alliierten in der Region das wesentliche Ziel: "Wir wollen ein verlässlicher, glaubwürdiger und leistungsfähiger Partner sein. Für mich steht die militärische Zusammenarbeit und hier die der Landstreitkräfte im Vordergrund", so Mais auf der HMAS Canberra. Der Heereschef unterstrich, dass seine Soldatinnen und Soldaten bei der nächsten Auflage von Talisman Sabre 2025 gerne wieder dabei wären.

