Sky Next Generation: Erste Formel 1-Übertragung für Kinder beim FORMULA 1 QATAR AIRWAYS HUNGARIAN GRAND PRIX 2023 live auf Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event

Unterföhring

Erste Live-Übertragung der Formel 1 für Kinder beim FORMULA 1 QATAR AIRWAYS HUNGARIAN GRAND PRIX 2023 am Sonntag, 23. Juli 2023

Frank ("Buschi") Buschmann wird gemeinsam mit den Sky Next Generation Moderatoren Phoenix (12) und Karl (14) und der Formel-3-Fahrerin Sophia Flörsch kommentieren

Die Interviews führt Sky Next Generation-Moderatorin Ruby (10) mit Unterstützung von der Sky Sport F1-Reporterin Sandra Baumgartner

Die Übertragung beginnt am 23. Juli um 14 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event

Unterföhring, 20. Juli 2023 - An diesem Wochenende wird Sky in Zusammenarbeit mit der Formel 1 die erste Live-Sportübertragung der Formel 1 für Kinder produzieren. Sky Sport Kunden können am Sonntag, 23. Juli, ab 14 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event live dabei sein.

Sky Kommentator Frank ("Buschi") Buschmann wird das Rennen am Sonntag gemeinsam mit den Sky Next Generation Reportern Phoenix (12) und Karl (14) sowie der aktuellen Formel-3-Rennfahrerin Sophia Flörsch als Co-Kommentatorin begleiten. Sky Next Generation Reporterin Ruby (10) wird mit Unterstützung von Sky Sport F1 Reporterin Sandra Baumgartner das ganze Wochenende über Interviews mit den Fahrern führen, darunter auch mit dem aktuellen Formel 1 Weltmeister Max Verstappen, und über interessante Fakten und Neuigkeiten berichten, die im Laufe des Wochenendes bekannt werden.

Ruby, Phoenix und Karl werden neben Peter Hardenacke, Ralf Schumacher und Sascha Roos auch in der regulären F1-Sendung von Sky zu sehen sein. Darüber hinaus haben die Hörer des Formel-1-Podcasts "Backstage Boxengasse" in der 100. Ausgabe die Gelegenheit, die Sky Next Generation-Reportern erstmal kennenzulernen.

Sky wird die Übertragung gemeinsam mit der Formel 1 produzieren, die einen eigenen internationalen Feed mit maßgeschneiderten Grafiken, Soundeffekten und speziellen Features wie 3D-erweiterten Grafiken zu bestimmten Kameraperspektiven, kinderfreundlichen Radioübertragungen und technischen Erklärungen erstellt hat, um die Übertragung für das jüngere Publikum in Deutschland aufzuwerten. Die Formel 1 hat außerdem einzigartige Cartoon-Avatare für jeden der 20 Fahrer erstellt, die während des Rennens am Sonntag eingesetzt werden.

Die reguläre Berichterstattung von Sky über den FORMEL 1 QATAR AIRWAYS HUNGARIAN GRAND PRIX 2023 an diesem Wochenende wird für die Fans auch live und kostenlos auf skysport.de, über die Sky Sport App und den Sky Sport YouTube-Kanal zu sehen sein. Nach dem FORMEL 1 AWS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023 ist dies die zweite frei empfangbare Übertragung über YouTube in dieser Saison.

Wie gewohnt können Sky Kunden mit dem Sky Sport Paket das gesamte Rennwochenende mit allen Sessions der Formel 1, Formel 2, Formel 3 und des Porsche Super Cups in bester UHD/HDR-Qualität verfolgen. Sky Q Kunden können die gewohnt innovativen Features wie On-Board-Kameras aller 20 Fahrer, den "Data Channel" und den "Driver Tracker" nutzen.

