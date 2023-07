Sky Deutschland

Sky Sport präsentiert die Formel 1 für alle: das Rennen in Ungarn an diesem Sonntag live auch auf YouTube

Das Rennen am Hungaroring ohne Werbeunterbrechung live und in voller Länge im kostenlosen Stream auf dem Sky Sport YouTube Kanal sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App

Exklusiv für Kunden von Sky Q und WOW: das komplette Rennwochenende mit allen Sessions der Formel 1, der Formel 2 und der Formel 3 live (auch verfügbar in UHD/HDR), zum Rennen am Sonntag erstmals die Kinder-Übertragung Sky Next Generation in der Formel 1

Die komplette Formel-1-Saison live erleben mit Sky oder WOW

Unterföhring, 18. Juli 2023 - Am kommenden Sonntag präsentiert Sky Sport den Formel 1 Qatar Airways Grand Prix von Ungarn auf seinem Sky Sport YouTube Kanal, auf skysport.de und in der Sky Sport App für alle Fans frei empfangbar - zusätzlich zur gewohnten Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky Q und WOW. Bereits Anfang Juni war beim Grand Prix von Spanien erstmals eine Sky Sport Übertragung frei empfangbar im Livestream ausgestrahlt worden.

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Das erste Formel-1-Rennen auf unserem Sky Sport YouTube Kanal bestärkt uns in dem Vorhaben, insbesondere die wachsende Anzahl junger Fans dort anzusprechen, wo sie Sportinhalte erleben will. Die Begeisterung, mit der wir bei Sky Sport die Formel 1 übertragen, wollen wir auch am Hungaroring mit den Fans teilen."

Die Formel 1 zieht weltweit immer mehr neue und jüngere Fans in ihren Bann. Auch Sky, exklusiver Rechtepartner der Formel 1 in Deutschland, verzeichnete so in den letzten Rennsaisons deutliche Zuschauerzuwächse außerhalb der Gruppe der traditionellen Formel-1-Fans. Um diesem gewandelten Medienkonsum Rechnung zu tragen, hat sich Sky dazu entschlossen, seine hochwertigen Live-Übertragungen bei den Rennen in Spanien Anfang Juni und nun in Ungarn kostenfrei live im Sky Sport YouTube Kanal sowei über skysport.de und in der Sky Sport App zugänglich zu machen.

Sky Next Generation am Sonntag erstmals auch in der Formel 1

Fans mit Sky Q und WOW kommen auch an diesem Wochenende in den Genuss aller Live-Übertragungen des Rennwochenendes. Nach der begeisternden Resonanz auf die Übertragungen rund um die Fußball-Bundesliga präsentiert Sky Sport beim Rennen an diesem Sonntag mit Sky Next Generation erstmals auch in der Formel 1 eine Live-Übertragung speziell für Kinder.

Außerdem haben Sky KundInnen auch an diesem Wochenende die Möglichkeit, von Freitag bis Sonntag alle Sessions der Formel 1, der Formel 2 und der Formel 3 auf Sky Sport F1 live zu erleben. Darüber hinaus stehen auf Sky Q auch die üblichen innovativen Funktionen wie die On-Board-Kameras aller 20 Fahrer, der "Data Channel" und der "Driver Tracker" zur Verfügung. An diesem Wochenende werden zudem alle Live-Übertragungen der Formel 1, Formel 2 und Formel 3 aus Ungarn auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in UHD/HDR präsentiert.

