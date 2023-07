PIZ Heer

Inspekteur des Heeres mit militärischen Ehren in Australien empfangen

Australien (ots)

Generalleutnant Simon Stuart hat heute den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais mit militärischen Ehren in Canberra empfangen. Beide Generale nahmen dabei auch an einer traditionellen Zeremonie der Aborigines, der Ureinwohner Australiens, teil. Das Treffen der beiden Heereschefs fand einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der multinationalen Übung Talisman Sabre statt, an der Generalleutnant Mais morgen teilnimmt.

Im Fokus bilateraler Gespräche der beiden Heereschefs standen die stärkere Kooperation der beiden Armeen und der Austausch gegenseitiger Erfahrungen im Rüstungsbereich.

"Die sicherheits- und verteidigungspolitischen Beziehungen zwischen Deutschland und Australien als einer der engen Partner im Indo-Pazifik gilt es weiter zu vertiefen", so Generalleutnant Mais während des Besuchs des Hauptquartiers der australischen Armee.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem auch die Teilnahme von Fallschirmjägern des Deutschen Heeres an der multinationalen Übung Talisman Sabre 2023.

"Durch die Beteiligung wollen wir unsere Partner unterstützen und die eigenen Fähigkeiten stärken", betonte Mais abschließend.

Im Anschluss legte Generalleutnant Mais gemeinsam mit Generalleutnant Stuarts im Australian War Memorial einen Kranz nieder. Die nationale Gedenkstätte ist den Opfern jener Australier gewidmet, die im Krieg ihr Leben gelassen haben. Jeden Abend ehrt die australische Öffentlichkeit dort exemplarisch einen Gefallenen und legt zu seinem Gedenken einen Kranz nieder.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über folgenden Link: https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/J9FYBaXosyLtGa9

