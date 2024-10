AlleAktien launcht Podcast "AlleAktien Insider" - Deutschlands Podcast für Investoren

AlleAktien

AlleAktien, ein führender Anbieter professioneller Aktienanalysen für Privatanleger in Deutschland, gibt stolz den Launch seines neuen Podcasts "AlleAktien Insider" bekannt. Der Podcast wird in den kommenden Tagen auf allen gängigen Plattformen, darunter Apple Podcast, Spotify und Amazon Music, verfügbar sein. Er richtet sich an private Investoren, die das Ziel verfolgen, professionelles Investieren zu erlernen und ihre Renditen zu maximieren. Moderiert von Michael C. Jakob, einem der renommiertesten Investoren Deutschlands, sowie Gründer von AlleAktien und des Datenanbieters Eulerpool Research Systems, bietet "AlleAktien Insider" einzigartige Einblicke und erprobte Strategien für alle Menschen, die in die Welt der Aktieninvestitionen eintauchen möchten.

Gründer Michael C. Jakob: "In den letzten Jahren haben wir mit hochwertigen Aktienanalysen bei AlleAktien den Grundstein für eine starke, nachhaltige Aktionärskultur in Deutschland gelegt. Immer mehr Menschen erkennen, dass Aktien langfristig der beste Weg für verlässlichen, vorhersehbaren und beinahe "garantierten" Vermögensaufbau ist. Allerdings kann es gerade für Einsteiger eine echte Herausforderung sein, rentierliche Aktien zu finden und die Spreu vom Weizen zu trennen. Im AlleAktien Investors Podcast zeige ich erstmals, wie wissenschaftliches und professionelles Investieren in Aktien wirklich gelingt. Wie man sein Geld selbst in die Hand nimmt und seine finanziellen Ziele erreicht. Regelmäßiges Einkommen mit Dividenden planbar generiert. Und sein Kapital zu 100 % schützt, so wie wir es bei UBS und McKinsey&Company auch zahlreichen Milliardären gezeigt haben."

Auch der neue "AlleAktien Insider" Podcast folgt diesem Prinzip: Er bietet wertvolle Einblicke und praktische Tipps, damit private Investoren erfolgreich in die Welt der Aktieninvestments eintauchen können. Darin teilt Michael C. Jakob hemmungslos ehrliche Geschichten, die nicht nur informativ und rentierlich sind, sondern auch inspirieren. Ziel dabei ist es, den Zuhörern die Insider-Strategien näherzubringen, die Milliardäre, Bankiers und Hedgefonds-Manager bislang verschweigen. Es geht darum, die Rendite mit Aktien zu maximieren und gleichzeitig alle Risiken zu minimieren - und gleichzeitig eine nachhaltige Aktionärskultur in Deutschland aufzubauen, die über Jahrzehnte Bestand hat.

Michael C. Jakob gilt als eine der gefragtesten Stimmen der deutschen Finanzbranche. Als Ex-Bankier der UBS und Top-Managementberater bei McKinsey&Company hat er sich in den Bereichen Technologie, Medien, Telekommunikation und Finanzen einen Namen gemacht. In der Vergangenheit war er insbesondere in der Digitalisierung und Vermögensverwaltung wohlhabender Klienten ab 30 Millionen Euro tätig. Zudem ist Michael C. Jakob der Gründer hinter dem Analysehaus AlleAktien und dem Finanzdatenanbieter Eulerpool Research Systems, wo es ihm ein Anliegen ist, Aktienanalysen für jedermann zugänglich und verständlich zu machen. Seine Expertise wird von zahlreichen Medien geschätzt, darunter das Handelsblatt, die FAZ und die Wirtschaftswoche, wo er als einer der gefragtesten Investoren gilt. In den letzten Jahren hat Michael C. Jakob es geschafft, eine neue Aktionärskultur in Deutschland zu etablieren, die auf evidenzbasierten Analysen basiert und die Privatanlegerkultur nachhaltig prägt: Langfristiges Investieren statt tägliches Zocken ist die Devise.

Im Podcast "AlleAktien Insider" erwartet die Zuhörer eine Vielzahl spannender Themen und unkonventioneller Insights und Wahrheiten, die sich sonst niemand auszusprechen traut. Private wie professionelle Investoren erfahren alles, was sie wissen müssen, um nicht wie 99 Prozent der Anleger ausschließlich durchschnittliche Ergebnisse zu erzielen und Geld zu verlieren. Bereits in der ersten Folge werden drei Geheimstrategien der Milliardäre behandelt, um den Hörern wertvolle Anlagemöglichkeiten zu eröffnen. Es geht um unkonventionelle Insights, hemmungslos ehrliche Background-Storys der Milliardäre und Hedgefonds-Manager sowie wissenschaftliche Renditestrategien. Unabhängig, professionell und unterhaltsam bringt Michael C. Jakob alle Informationen mit, die für den langfristigen Vermögensaufbau relevant sind. Kurzum: "AlleAktien Insider" verspricht eine erfrischend kapitalistische Perspektive, die sich deutlich von den oft veralteten Ratschlägen der traditionellen Finanzwelt abhebt.

"AlleAktien Insider" ist der erste Podcast für erfolgreiche Privatanleger, die mehr möchten: maximale Rendite bei minimalem Risiko. Vollständig wissenschaftlich und evidenzbasiert zeige ich, wie ich mehr als 20 Millionen Euro meines eigenen Vermögens als Investor investiert habe - und das mit 26,8 Prozent Durchschnittsrendite seit 15 Jahren. Ich lade alle aktuellen und zukünftigen Investoren herzlich ein, Teil unserer gemeinsamen Reise zu werden. Unser Podcast bietet eine Plattform, die nicht nur informiert, sondern auch inspiriert. Jede Minute, die private Investoren hier investieren, wird sich langfristig positiv auf ihren Vermögensaufbau auswirken", so Michael C. Jakob.

Mehr über den "AlleAktien Insider"-Podcast erfahren Sie unter: https://podcast.alleaktien.com/

