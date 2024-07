Eulerpool Research Systems expandiert in den asiatischen Markt

AlleAktien GmbH

Eulerpool Research Systems, eine führende Plattform für Finanzdaten und -analysen, hat kürzlich bekannt gegeben, dass ihre Dienstleistungen ab sofort in mehreren asiatischen Ländern verfügbar sind. Wie die Geschäftsführung mitteilte, umfasst die Expansion Indien, China, Japan, Südkorea, Vietnam und Thailand, was Eulerpools globale Reichweite erheblich erweitert. Mit seiner strategischen Expansion zielt das Unternehmen darauf ab, auch in Asien eine erfolgreiche Aktionärskultur zu etablieren. Besonders Japan und Südkorea haben sich dabei als Schlüsselmärkte herauskristallisiert.

Geschäftsführer Michael C. Jakob: "Eulerpool hat sich als eines der am schnellsten wachsenden Technologie- und Daten-Start-ups in Europa etabliert. Unser spezialisiertes Tool konzentriert sich auf die umfassende Sammlung, Aufbereitung und Darstellung von Finanzkennzahlen und Wirtschaftsnachrichten, was den Analyseprozess von Wertpapieren erheblich erleichtert. Privatinvestoren erhalten dadurch einen einfacheren Zugang zu fundierten Kursanalysen. Nun setzen wir unseren Expansionskurs in Asien fort. Ich selbst habe viele Jahre in China gelebt, spreche Mandarin und habe meinen Lebensmittelpunkt heute in Singapur. Den asiatischen Markt kenne ich daher sehr gut, was mir dabei geholfen hat, unsere Dienstleistungen optimal auf die Bedürfnisse asiatischer Investoren abzustimmen."

Eulerpool Research Systems bietet Investoren und Privatanlegern Kennzahlen, Analysen, News und Daten zu über 2.000.000 Wertpapieren - darunter Aktien, ETFs, Fonds, Private Markets, Anleihen, Kryptowährungen und Derivate. Über das Eulerpool Terminal erhalten Nutzer detaillierte Einblicke in die Finanzkennzahlen ihrer bevorzugten Unternehmen. Zudem können sie Kurse, Dividenden und Fundamentaldaten über einen langen Zeitraum zurückverfolgen. Der selbst entwickelte Fair-Value-Indikator zeigt an, ob eine Aktie derzeit kaufenswert ist, was es Privatinvestoren ermöglicht, eine rentable Anlagestrategie zu entwickeln, Qualitätsaktien zu entdecken und sinnvolle Einstiegszeitpunkte rechtzeitig zu erkennen - ein Vorteil, der bisher nur großen Bankhäusern vorbehalten war. Um den steigenden Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden, wird das breite Spektrum der Finanzdaten zudem kontinuierlich erweitert.

"Natürlich sind wir auf die Expansion enorm stolz, denn sie markiert einen bedeutenden Meilenstein für Eulerpool. Doch darauf wollen wir uns nicht ausruhen. Bei Eulerpool Research Systems setzen wir uns kontinuierlich neue Ziele, um unsere Mission weiterzuführen: Aktienanalyse für jeden verständlich und unkompliziert zu gestalten. Unser Ziel ist es, eine starke Aktionärskultur aufzubauen, die weit über die Grenzen Deutschlands hinausgeht - ein Erfolg, den wir durch unsere Expansion in mehrere asiatische Länder ein gutes Stück vorangetrieben haben", so Michael C. Jakob abschließend

Michael C. Jakob ist der Gründer von AlleAktien ( AlleAktien.de), der führenden Plattform für professionelle Aktienanalysen. Mit AlleAktien möchte er Privatanlegern eine sichere und langfristige Anlagestrategie im Aktienmarkt ermöglichen. Privatanleger erhalten klare, professionelle Empfehlungen auf wissenschaftlicher Basis, wie das Team zuletzt mit dem renommierten AAQS Score gezeigt hat. Aktien mit einem AAQS Score von 10/10 Punkten erreichten seit 2006 eine Rendite von 16,41 Prozent pro Jahr, wie das Team belegen konnte. Die tiefgreifende Expertise von Michael C. Jakob, der zuvor bei der UBS und McKinsey&Company global tätig war und seinem Team sowie das starke wissenschaftliche Fundament ihrer Methoden unterscheiden AlleAktien dabei von anderen Anbietern. Neben dem Aktienanalyse-Dienst AlleAktien hat er außerdem den Finanzdatenanbieter Eulerpool Research Systems lanciert. Das angesehene Research der AlleAktien GmbH wird auch von bekannten Medien vielfach zitiert. Mehr Informationen dazu unter: https://www.alleaktien.de/

