IDD GmbH - Institut für Datenschutz und Datensicherheit

Dietmar Niehaus von der IDD GmbH: Datenschutz als Wettbewerbsvorteil – warum Vertrauen heute über Aufträge entscheidet

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Bremen (ots)

Datenschutz gilt in vielen Unternehmen noch immer als lästige Pflicht – dokumentieren, absichern, abhaken. Gleichzeitig übersehen genau diese Unternehmen, welches Potenzial im richtigen Umgang mit sensiblen Daten steckt: Denn wer Vertrauen schafft, verkauft leichter. Doch warum wird Datenschutz so selten als echter Wettbewerbsvorteil genutzt?

Viele kleine und mittelständische Unternehmen kennen das Problem: Datenschutz kostet Zeit, verlangt Dokumentation und scheint im Alltag vor allem eines zu sein – Bürokratie. Statt als Chance verstanden zu werden, wird Datenschutz häufig lediglich verwaltet. Im Vertrieb entsteht dadurch eine paradoxe Situation: Während Unternehmen eigentlich überzeugen wollen, müssen sie gleichzeitig Einwände entkräften, sobald es um sensible Daten geht. Gerade in datenintensiven Branchen wird Datenschutz so schnell zum Bremsfaktor statt zum Türöffner. Hinzu kommt ein zentraler Denkfehler: Unternehmen konzentrieren sich vor allem darauf, Bußgelder zu vermeiden und gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Dabei gerät aus dem Blick, dass Datenschutz weit mehr sein kann als eine reine Pflicht. Denn Vertrauen ist längst zu einem entscheidenden Faktor im Verkaufsprozess geworden. Fehlt dieses Vertrauen, verlängern sich Entscheidungsprozesse, der Erklärungsaufwand steigt – und im Zweifel gehen Aufträge verloren. „Viele Unternehmen investieren viel Zeit in den Datenschutz – und verschenken trotzdem seinen größten Nutzen. Denn solange Kunden nicht erkennen, wie verantwortungsvoll mit ihren Daten umgegangen wird, entsteht auch kein zusätzliches Vertrauen“, erklärt Dietmar Niehaus, Geschäftsführer der IDD GmbH.

„Genau hier liegt aber auch die größte Chance: Wer Datenschutz richtig umsetzt, kann ihn gezielt als Vertrauenssignal im Vertrieb einsetzen“, erklärt Dietmar Niehaus. Mit der IDD GmbH unterstützt er Unternehmen dabei, Datenschutz, Datensicherheit und die rechtssichere Umsetzung gesetzlicher Anforderungen nicht nur formal zu erfüllen, sondern im Unternehmensalltag sinnvoll zu nutzen. Dazu gehören unter anderem praxisnahe Schulungen, klare Prozesse und nachvollziehbare Nachweise, die Vertrauen schaffen können. Aus seiner Erfahrung zeigt sich immer wieder: Datenschutz ist weit mehr als ein Regelwerk. Richtig eingesetzt, wird er zu einem entscheidenden Argument im Kundengespräch – insbesondere dann, wenn sensible personenbezogene Daten im Mittelpunkt stehen.

Warum Datenschutz heute zum Vertriebsfaktor wird

In vielen Branchen entscheidet nicht allein das Angebot darüber, ob ein Auftrag zustande kommt. Gerade dort, wo sensible personenbezogene Daten verarbeitet werden, spielt Vertrauen eine zentrale Rolle. Besonders Personalabteilungen tragen Verantwortung für die Daten ihrer Mitarbeiter und prüfen deshalb genau, welchem Anbieter sie diese anvertrauen. Häufig fällt die Entscheidung deshalb nicht nur nach Preis oder Leistung, sondern auch danach, wie glaubwürdig ein Unternehmen mit dem Thema Datenschutz umgeht.

Genau hier liegt für Dietmar Niehaus der entscheidende Unterschied. Unternehmen, die Datenschutz lediglich intern organisieren, lassen einen wichtigen Vertrauensfaktor ungenutzt – und geraten damit ins Hintertreffen gegenüber Wettbewerbern, die ihre Datenschutzstandards sichtbar machen und aktiv im Vertrieb nutzen. „Kunden geben ihre Daten nicht dem günstigsten Anbieter – sie geben sie dem, der glaubhaft zeigt, dass er verantwortungsvoll damit umgeht“, erklärt er. Entscheidend ist dabei auch der richtige Zeitpunkt: Besonders dann, wenn erste Bedenken zur Datenweitergabe entstehen oder kurz vor der Entscheidungsphase, kann ein klarer Nachweis den Ausschlag geben.

Datenschutz als Vertriebsargument: Ein Beispiel aus der Praxis

Dass Datenschutz weit mehr sein kann als eine gesetzliche Pflicht, zeigte sich für Dietmar Niehaus besonders eindrucksvoll in einer Schulung mit Vertrieblern aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Eigentlich war dafür nur eine Stunde vorgesehen. Doch schon nach kurzer Zeit entwickelte sich daraus eine intensive Diskussion über ein Problem, das viele der Teilnehmer aus ihrem Vertriebsalltag kannten. Im Mittelpunkt stand immer wieder dieselbe Herausforderung: Die Vertriebler mussten Personalabteilungen davon überzeugen, ihnen die für die Beratung notwendigen Mitarbeiterdaten anzuvertrauen. Ohne diese Daten kamen viele Prozesse nicht voran. Genau an diesem Punkt entschieden jedoch nicht Preis oder Leistung, sondern vor allem Vertrauen und die Frage, ob der verantwortungsvolle Umgang mit sensiblen Daten glaubhaft vermittelt werden konnte.

Im Verlauf der Diskussion nahm das Gespräch eine neue Richtung. Aus einem Pflichttermin wurde ein gemeinsames Brainstorming. Plötzlich stand nicht mehr die Frage im Mittelpunkt, wie Datenschutz umgesetzt werden muss, sondern wie er im Kundengespräch gezielt eingesetzt werden kann. Die Teilnehmer erkannten, dass Datenschutz kein Hindernis ist, sondern ein überzeugendes Vertriebsargument sein kann: Wer nachweisen kann, verantwortungsvoll mit personenbezogenen Daten umzugehen, schafft Vertrauen – und verbessert damit zugleich seine Position im Wettbewerb. „In diesem Moment hat sich die Perspektive komplett gedreht – Datenschutz war nicht mehr das Problem, sondern Teil der Lösung“, erinnert sich Dietmar Niehaus von der IDD GmbH.

Diese Erkenntnis ließ ihn auch nach der Schulung nicht mehr los. Noch auf der anschließenden Bahnfahrt entwickelte er die Idee für ein Datenschutz-Zertifikat. Da die Datenschutzprozesse des Unternehmens bereits bekannt und geprüft waren, konnte der Nachweis schnell umgesetzt werden und entwickelte sich unmittelbar zu einem konkreten Instrument für den Vertrieb – und zu einem Ansatz, der sich nicht nur auf diesen Einzelfall beschränkt, sondern auf viele datenintensive Branchen übertragbar ist. Mit dem Zertifikat konnten die Vertriebler Personalabteilungen ihre Datenschutzstandards erstmals sichtbar belegen. Aus abstrakten Zusicherungen wurde ein nachvollziehbarer Nachweis. Gespräche verliefen einfacher, Vorbehalte nahmen ab und das Unternehmen verschaffte sich einen spürbaren Vorteil gegenüber Wettbewerbern, die einen vergleichbaren Nachweis nicht vorlegen konnten.

Der Perspektivwechsel im Datenschutz: Vom Muss zum Wettbewerbsvorteil

Der Erfolg des Datenschutz-Zertifikats machte für Dietmar Niehaus vor allem eines deutlich: Nicht die bloße Umsetzung verschafft Unternehmen einen Vorteil, sondern die Art und Weise, wie sie nach außen sichtbar gemacht wird. Genau hier liegt aus seiner Sicht der eigentliche Denkfehler vieler Unternehmen. Sie investieren Zeit in Dokumentation, etablieren interne Prozesse und erfüllen die Anforderungen der DSGVO – doch genau dort endet der Aufwand häufig. Kunden erkennen davon nichts. Ohne einen nachvollziehbaren Nachweis bleibt unklar, wie verantwortungsvoll ein Unternehmen tatsächlich mit sensiblen Daten umgeht. Erst wenn Datenschutz sichtbar wird, entsteht zusätzliches Vertrauen. Bleibt dieser Schritt aus, entstehen genau die Unsicherheiten, die im Vertrieb zu Verzögerungen, zusätzlichen Rückfragen oder sogar zum Verlust von Aufträgen führen können.

Das im Praxisbeispiel entwickelte Datenschutz-Zertifikat war deshalb kein Selbstzweck. Es machte greifbar, was zuvor ausschließlich intern vorhanden war: gelebte Datenschutzprozesse und ein verantwortungsvoller Umgang mit personenbezogenen Daten. Entscheidend ist jedoch nicht das Zertifikat selbst, sondern die Substanz dahinter. Nur wenn Abläufe tatsächlich geprüft, dokumentiert und im Unternehmensalltag gelebt werden, entsteht ein belastbarer Nachweis. Klare Verantwortlichkeiten, definierte Strukturen und regelmäßig geschulte Mitarbeiter bilden dafür die Grundlage.

Genau darin liegt der eigentliche Perspektivwechsel: Ein echter Wettbewerbsvorteil entsteht erst, wenn Unternehmen ihre Maßnahmen nicht nur umsetzen, sondern aktiv sichtbar machen. Hier setzt auch die IDD GmbH an, indem sie Unternehmen dabei unterstützt, Datenschutz nicht nur rechtssicher umzusetzen, sondern gezielt als Vertriebsargument nutzbar zu machen. Denn wer Vertrauen schafft, reduziert Einwände, erleichtert Entscheidungen und stärkt langfristig die eigene Position im Wettbewerb. „Unternehmen, die Datenschutz aktiv nutzen, zeigen nicht nur, dass sie Regeln einhalten – sie zeigen, dass man ihnen vertrauen kann. Und genau dieses Vertrauen entscheidet heute über Erfolg oder Misserfolg im Wettbewerb“, fasst Dietmar Niehaus von der IDD GmbH zusammen.

Sie möchten Datenschutz in Ihrem Unternehmen nicht länger nur als Pflicht erfüllen, sondern gezielt als Wettbewerbsvorteil im Vertrieb einsetzen? Dann melden Sie sich jetzt bei Dietmar Niehaus und dem Team der IDD GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

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