Butrus Said und Kilian Sell von Amazon Seller System: So werden stationäre Händler auf Amazon erfolgreich

Pforzheim (ots)

Auf Amazon etablierte Händler dürfen sich in der Regel über hohe Umsätze freuen - ihr Weg dahin war jedoch oft lang und beschwerlich. Mit Amazon Seller System haben Butrus Said und Kilian Sell es sich zur Aufgabe gemacht, Händler dabei zu unterstützen, ihre Produkte erfolgreich online zu verkaufen. Mit jahrelanger Erfahrung und tiefgreifender Expertise schaffen sie Kundenresultate, die weit über dem Branchendurchschnitt liegen. In diesem Artikel verraten die E-Commerce-Experten, warum der Weg in den Onlinehandel professionelle Begleitung erfordert, wie das Mentoring von Amazon Seller System abläuft und welche beeindruckenden Ergebnisse ihre Klienten erzielen.

Der Onlinehandel ist fester Bestandteil des gesellschaftlichen Alltags und somit zur Pflicht für jeden Händler geworden. Es ist also die Zeit gekommen, in der auch die letzten stationären Händler mindestens einen Online-Verkaufskanal etablieren müssen, um mit Perspektive in die Zukunft blicken zu können. Denn heute gehört es nicht nur zum Kundenservice, sein Angebot zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung zu stellen, es birgt auch enorme Umsatzpotenziale. Mit über 50 Prozent Marktanteil regiert die Verkaufsplattform Amazon die E-Commerce-Branche - Händler, die hier vertreten sind, können Umsätze in ungeahnten Höhen erzielen. Die Voraussetzung dafür ist, dass sie über das nötige Know-how und die richtigen Strategien verfügen. "Besonders für Anfänger ist der Onlinehandel ein Dschungel voller Fallstricke und Hürden. Wer ohne professionelle Unterstützung startet, verbrennt nicht nur viel Geld, sondern wird auch keine Ergebnisse erzielen", erklärt Butrus Said, Geschäftsführer von Amazon Seller System.

"In unserem Mentoring vermitteln wir wertvolles Know-how aus 20 Jahren E-Commerce-Erfahrung und markterprobte Strategien, mit denen Händler innerhalb kurzer Zeit einen erfolgreichen Amazon-Shop aufbauen können", fährt der E-Commerce-Experte fort. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Kilian Sell hat er Amazon Seller System gegründet, um Anfängern, Quereinsteigern sowie bereits etablierten Händlern dabei zu helfen, sich online erfolgreich zu positionieren und ihr Business anschließend zu skalieren. Neben der beachtlichen Expertise von Butrus Said, der seit zwei Jahrzehnten im Onlinehandel tätig ist und selbst mehrere Multimillionen-Unternehmen aufgebaut hat und Kilian Sell, der für die Marketingstrategien renommierter Marken verantwortlich ist, überzeugt Amazon Seller System vor allem durch Ergebnisse. Denn mit Kundenresultaten von siebenstelligen Umsätzen nach einem Jahr im Mentoring heben sich die E-Commerce-Experten deutlich von ihren Wettbewerbern ab.

Amazon Seller System: In zwölf Monaten zum Online-Business mit Millionenumsätzen

Tausende von Amazon-Händlern verkaufen täglich unzählige Produkte - was so einfach aussieht, erfordert in der Praxis eine große Expertise. Denn wer ohne Know-how die richtige Strategie im Onlinehandel startet, wird zwangsläufig Fehler machen. Fehlinvestitionen in das falsche Produkt oder die Verschwendung von Werbebudgets ohne Resultate führen schnell zu Liquiditätsengpässen und schlaflosen Nächten für die Händler. "Mit meinem ersten Onlinehandel, den ich während des Studiums hatte, habe ich nahezu alle Fehler gemacht - bis ich am Ende sogar auf Amazon gesperrt wurde", erzählt Kilian Sell. Heute kennt er die Stolperfallen der Branche genau, sodass seine Klienten von seinen einstigen Fehlern profitieren.

Dank marktführender verkaufspsychologischer Strategien erreichen die Klienten von Amazon Seller System ihre erste Million oft schon während der zwölf Monate des Mentoring. "Erste Ergebnisse sind sogar schon nach acht Wochen zu erwarten, aber mit dem Wachstum treten Probleme und Herausforderungen auf, die eine professionelle Begleitung erfordern", verrät Butrus Said. Während der Zusammenarbeit stehen den angehenden Amazon-Händlern über 150 aktuelle Schulungsvideos, fünf Live-Calls in der Woche und Experten-Support via Chat zur Verfügung. Um Fehlinvestitionen zu vermeiden, werden gemeinsam die ersten Produkte bestimmt - auf Wunsch steht dafür sogar eine eigene Software bereit. Sind Markt und Zielgruppe gefunden, wird ein ansprechender USP kreiert und die Marketingstrategie entsprechend aufgesetzt.

Erfahrung und Expertise führen zu beeindruckenden Ergebnissen

Neben Butrus Said, der als Amazon-Händler jährlich 20 Millionen Euro umsetzt, und Kilian Sell, der Werbebudgets von Weltmarken in Höhe von 15 Millionen Euro verwaltet, sind auch alle anderen Coaches bei Amazon Seller System selbst Onlinehändler und zeichnen sich durch große Markt- und Praxisnähe aus. "Unsere Klienten profitieren nicht nur von jahrelanger Erfahrung und Expertenwissen, sondern außerdem von dem wertvollen Zugang zu unseren Kontakten, Netzwerken und Konditionen", verraten die Unternehmer, die auf europäische Qualitätsprodukte anstelle von asiatischer Billigware setzen. Das anfängliche Investment, das das kapitalintensive Online-Business von den Händlern erfordert, rentiert sich durch die Erfolgsstrategien der Experten schnell. Zudem können die Händler ab einem Umsatz von 100.000 Euro mithilfe der Agentur AMZManager, die offizieller Amazon Advertising Partner ist und von der weitreichenden Werbeexpertise von Kilian Sell lebt, ihr Business noch einmal enorm skalieren.

So bringt das Mentoring von Amazon Seller System 300 erfolgreiche Händler im Jahr hervor, die sieben- bis achtstellige Umsätze erwirtschaften. Zahlreiche Testimonials von begeisterten Kunden sowie verifizierte Kundenstimmen auf unabhängigen Online-Plattformen bringen zum Ausdruck, dass kaum ein Anbieter am Markt derartige Ergebnisse realisieren kann. "Unsere Mission ist es, 1.000 Offline-Händler dabei zu unterstützen, online Fuß zu fassen. Auf einem Milliardenmarkt wie dem E-Commerce ist genug Platz für alle und es erfüllt uns, anderen zu helfen", so die Geschäftsführer abschließend.

