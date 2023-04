Münchener Hypothekenbank steigert Geschäftsergebnis

München (ots) - - Hypothekenneugeschäft mit Rekordergebnis von 6,8 Mrd. Euro (plus 6 Prozent) - Hypothekenbestände auf 41,7 Mrd. Euro ausgeweitet (plus 8 Prozent), davon 28,7 Mrd. Euro private Wohnimmobilienfinanzierungen (plus 10 Prozent) und 13,0 Mrd. Euro gewerbliche Immobilienfinanzierungen (plus 8 Prozent) - Zins- und Provisionsüberschuss auf 272,4 Mio. Euro ...

mehr