Umfrage-Ergebnisse zeigen To-Do für Arbeitgeber

Culligan hat die perfekte Lösung für konzentrierte und zufriedene Mitarbeiter

Neuss (ots)

In einer aktuellen Umfrage fand der Wasserexperte Culligan heraus, dass viele der Befragten glauben, nicht ausreichend zu trinken. Lediglich 31 Prozent erhalten Mineralwasser in Flaschen, dabei wünschen sich 76 Prozent der Teilnehmer eine kostenlose Getränkeversorgung vom Arbeitgeber. Mit der Trinkwasser-Lösung von Culligan können Unternehmen Mitarbeiter nicht nur optimal versorgen, sondern auch Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz vorantreiben.

Zufriedene und konzentrierte Arbeitnehmer sind eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Wie die aktuelle Umfrage des Wasserexperten Culligan herausfand, gibt es hier aber noch Stellschrauben, an denen Unternehmen ganz unkompliziert drehen können. Befragt wurden rund 2000 Teilnehmer zur persönlichen Einschätzung des täglichen Trinkverhaltens und inwiefern der Arbeitgeber dazu beiträgt. Rund ein Drittel der Befragten haben das Gefühl, dass sie nicht ausreichend trinken. Wiederum ein Drittel der Befragten erhalten am Arbeitsplatz Wasser in Glasflaschen. Einen klaren Konsens gab es bei 76 Prozent aller Befragten: Sie wünschen sich eine kostenlose Getränkeversorgung durch den Arbeitgeber. Culligan bietet für Unternehmen die perfekte Lösung: leitungsgebundene Wassertechnologien und Gallonen-Wasserspender.

Mitarbeiter in Bestform

Wasser ist die wertvollste Ressource und nicht nur eine lebenswichtige Notwendigkeit für das körperliche Wohlbefinden. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist auch unerlässlich, um eine optimale Gehirnfunktion zu gewährleisten. Schließlich besteht das Gehirn zu etwa 80 Prozent aus Wasser. Eine ausreichende Wasserzufuhr erhöht die Konzentration und trägt dazu bei, dass Aufgaben effektiv erledigt und Entscheidungen getroffen werden können. Auch die Gedächtnisleistung wird durch regelmäßige Flüssigkeitszufuhr optimiert - damit auch die kognitiven Fähigkeiten. Ganz nebenbei kann zu wenig trinken auf die Stimmung schlagen, was wiederum die Arbeitsleistung beeinflusst. Und nicht zuletzt ist eine ausreichende Wasserzufuhr das A und O der körperlichen Gesundheit. Schnell kann es zu Kopfschmerzen führen, wenn man am Tag nicht genug Wasser zu sich genommen hat. Kurz: Wer möchte, dass die eigenen Mitarbeiter in Bestform arbeiten und zufrieden sind, weil ihren Bedürfnissen nachgekommen wird, stellt ihnen kostenlos Wasser zur Verfügung.

Wasser für jeden - nachhaltig und ressourcenschonend

31 Prozent der Umfrage-Teilnehmer gaben an, Wasser in Flaschen vom Arbeitgeber zu erhalten. Mit Culligan können an dieser Stelle gleich zwei Probleme auf einmal gelöst werden: eine optimale, kostenlose Wasserversorgung aller Mitarbeiter durch nachhaltige und ressourcenschonende Technologien. Wasser in Plastikflaschen, CO2-Ausstoß durch Transportwege und auch die Herstellung und Verwertung von Glas stellen die Umwelt vor gravierende Herausforderungen. Culligan bietet Unternehmen leitungsgebundene Systeme oder Gallonen-Wasserspender, die diese Herausforderungen meistern. Lange Transportwege für Wasserkästen entfallen, was viele Tonnen Kohlendioxid einspart. Neben dem Nutzen für die Umwelt reduzieren die Geräte auch die Kosten für die Wasserversorgung deutlich. Zu den Wasserkosten für Leitungswasser von rund 0,2 Cent pro Liter fällt lediglich der Miet- oder Kaufpreis des Wasserspenders an. Die Wartung und der Service rund um den Wasserspender sind im Mietpreis enthalten.

Die Umfrage wurde durchgeführt vom Meinungsforschungs- und Beratungsinstitut YouGov im Auftrag von Culligan. Befragt wurden 2036 Frauen (51%) und Männer (49%) über 18 Jahren aus allen 7 Nielsen-Gebieten.

Über Culligan

Culligan ist ein weltweit führender Anbieter von Wasserlösungen. Das Unternehmen hat international einige der technologisch fortschrittlichsten und modernsten Produkte zur Wasserfiltration und -aufbereitung im Portfolio. Zu den Innovationen von Culligan gehören Wasserenthärter, Trinkwassersysteme, Lösungen für das private Heim sowie für Unternehmen und die Wasserindustrie. Culligans Netzwerk von Franchisenehmern ist mit über 900 Händlern in 90 Ländern ebenfalls globaler Spitzenreiter. Gegründet 1936 in Illinois zur Verbesserung von Trinkwasser, ist Culligan heute ein weltumspannendes Technologieunternehmen mit dem Fokus auf ökologischen, kostensparenden und nachhaltigen Lösungen zur Trinkwasserverbesserung für Mensch und Natur gleichermaßen. Seine Technologien und Möglichkeiten stellt das Unternehmen regelmäßig in ökologischen und humanitären Krisen zur Verfügung; daneben ist Culligan Innovationstreiber bei der Plastikvermeidung im privaten und öffentlichen Sektor.

