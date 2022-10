Mit richtigem Schuhwerk sicher Autofahren

Berlin (ots) - In immer mehr Ländern gibt es zu den Klebe-Vignetten auch digitale Pendants. Der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, erklärt was bei Online-Vignetten zu beachten ist. In Österreich gibt es seit November 2017 zum selben Preis neben der bekannten Klebe-Vignette eine digitale Vignette, die an das Kennzeichen gekoppelt ist. Wer sie bei der österreichischen Autobahngesellschaft ASFINAG, erwirbt, genießt das ...

mehr