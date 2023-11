Super Micro Computer, Inc.

Supermicro erweitert seine globalen Fertigungsstandorte und steigert weltweite Rack-Scale Produktionskapazität auf 5.000 vollständig getestete KI-, HPC- und Flüssigkühlungs-Rack-Lösungen pro Monat

San José, Kalifornien und Denver (ots/PRNewswire)

Die erhöhte weltweite Fertigungskapazität für Rack-Scale-Systeme in den Vereinigten Staaten, Taiwan, den Niederlanden und Malaysia trägt dazu bei, dass die Lieferzeiten für die neuesten KI- und HPC-Technologien mit bis zu 100 kW/Rack verkürzt werden.

Supercomputing Conference (SC23) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Hersteller von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, erweitert seine Lieferkapazitäten für KI- und HPC-Racks und fortschrittliche Flüssigkühlungslösungen. Weltweit wächst die Kapazität Supermicro zur Lieferung von Rack-Skalierungsösungen dank mehrerer hochmoderner Integrationsanlagen in den USA, Taiwan, den Niederlanden und Malaysia. Es werden aktiv zukünftige Produktionserweiterungen und Standorte in Betracht gezogen, um die steigende Nachfrage nach Regelmaßstab-KI und -HPC von Supermicro zu decken.

„Mit unserer globalen Präsenz können wir jetzt 5.000 Racks pro Monat liefern, um umfangreiche Aufträge für voll integrierte, flüssigkeitsgekühlte Regale zu unterstützen, die bis zu 100 kW pro Rack benötigen", soCharles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Wir gehen davon aus, dass bis zu 20 % der neuen Rechenzentren flüssigkeitsgekühlte Lösungen einsetzen werden, da CPUs und GPUs immer heißer werden. Unsere führenden Rack-Lösungen sind durch die Weiterentwicklung von KI-Technologien, die weltweit einen immer größeren Teil der Rechenzentren ausmachen, sehr gefragt. Vollständige Racks und Flüssigkeitskühlungslösungen sollten frühzeitig im Design- und Implementierungsprozess berücksichtigt werden, da so die Lieferzeiten für die dringend benötigten Implementierungen für KI- und Hyperscale-Rechenzentren zu verkürzt werden können."

Supermicro unterhält einen umfangreichen Bestand an „Golden SKUs", um schnelle Lieferzeiten für globale Implementierungen zu gewährleisten. Große CSPs und Rechenzentren von Unternehmen, die die neuesten generativen KI-Anwendungen ausführen, werden schnell von den weltweit verkürzten Lieferzeiten profitieren. Die breite Palette an Servern von Supermicro für Rechenzentren bis hin für IoT können nahtlos integriert werden, was zu einer erhöhten Akzeptanz und stärker eingebundenen Kunden führt.

Mit der kürzlichen Ankündigung der MGX-Produktlinie, die den NVIDIA GH200 Grace™ Hopper™ Superchip und den NVIDIA Grace™ CPU Superchip enthält, erweitert Supermicro weiterhin das Angebot an KI-optimierten Servern in der Branche. In Kombination mit der bestehenden Produktlinie, die die LLM-optimierten NVIDIA HGX 8-GPU-Lösungen und die NVIDIA L40S- und L4-Angebote umfasst, zusammen mit den Intel Data Center MAX GPUs, Intel® Gaudi®2 und den AMD Instinct™ MI Series GPUs, kann Supermicro das gesamte Spektrum der KI-Trainings- und KI-Inferencing-Anwendungen abdecken. Die Supermicro All-Flash Speicherserver mit NVMe E1.S und E3.S Speichersystemen beschleunigen den Datenzugriff für verschiedene KI-Trainingsanwendungen, was zu schnelleren Ausführungszeiten führt. Für HPC-Anwendungen reduziert der Supermicro SuperBlade mit GPUs die Ausführungszeit für High-End-Simulationen bei reduziertem Stromverbrauch.

Die Integration von Flüssigkühlung in ein Rechenzentrum kann den PUE (Power Usage Effectiveness – Energieeffizienz) des Rechenzentrums um bis zu 50 % im Vergleich zu bestehenden Branchendurchschnittswerten senken. Die Reduzierung des Stromverbrauchs und die daraus resultierende niedrigere PUE in einem Rechenzentrum senkt die Betriebskosten bei der Ausführung generativer KI- oder HPC-Simulationen erheblich.

Mit der Rack-Scale-Integration und der Bereitstellungsdienste von Supermicro können Kunden auf bewährte Referenzdesigns zurückgreifen, um eine schnelle Installation durchzuführen, während gleichzeitig die individuellen Geschäftsziele des Kunden berücksichtigt werden. Die Kunden können dann mit qualifizierten Supermicro-Experten zusammenarbeiten, um optimierte Lösungen für spezifische Arbeitslasten zu entwickeln. Nach der Lieferung müssen die Racks nur noch an Strom, Netzwerk und die Flüssigkühlungsinfrastruktur angeschlossen werden, was die nahtlose Plug-and-Play-Methode betont. Supermicro ist bestrebt, vollständige IT-Lösungen für Rechenzentren zu liefern, einschließlich Vor-Ort-Lieferung, Bereitstellung, Integration und Benchmarking vor Ort, um eine optimale Betriebseffizienz zu erreichen.

Weitere Informationen über das Rack-Scale-Design von Supermicro erhalten Sie hier: https://www.supermicro.com/en/solutions/rack-integration

Weitere Informationen über Flüssigkühllösungen von Supermicro: https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling

Besuchen Sie Supermicro am SC23 in Denver, Colorado. Weitere Informationen erhalten Sie hier

Die große Auswahl an Servern von Supermicro umfasst:

SuperBlade® – Supermicros hochleistungsfähige, dicht gepackte und energieeffiziente Multi-Node-Plattform, optimiert für KI, Datenanalyse, HPC, Cloud und Unternehmensanwendungen.

GPU-Server mit PCIe-GPUs – Systeme, die fortschrittliche Beschleuniger unterstützen, um dramatische Leistungssteigerungen und Kosteneinsparungen zu erzielen. Diese Systeme sind für HPC-, KI/ML-, Rendering- und VDI-Arbeitslasten konzipiert.

Universelle GPU-Server – Offene, modulare, auf Standards basierende Server, die überlegene Leistung und Wartungsfreundlichkeit bieten und GPU-Optionen, einschließlich der neuesten PCIe-, OAM- und NVIDIA SXM-Technologien, unterstützen.

Petascale Storage – Branchenführende Speicherdichte und Leistung mit EDSFF E1.S- und E3.S-Laufwerken, die eine noch nie dagewesene Kapazität und Leistung in einem einzigen 1U- oder 2U-Gehäuse ermöglichen.

Hyper – Die leistungsstarken Rackmount-Server der Spitzenklasse sind darauf ausgelegt, selbst anspruchsvollste Arbeitslasten zu bewältigen, und bieten gleichzeitig die richtige Flexibilität bei Speicher und I/O, um maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Anforderungen bereitzustellen.

Hyper-E - Bietet die Leistung und Flexibilität unserer Spitzenklasse Hyper-Familie, optimiert für den Einsatz in Edge-Umgebungen. Die Edge-freundlichen Merkmale umfassen ein Gehäuse mit geringer Tiefe und Front-I/O, wodurch sich Hyper-E für Edge-Rechenzentren und Telekommunikationsschränke eignet.

BigTwin® – Eine 2U-Plattform mit 2 Knoten oder 2U-Plattform mit 4 Knoten, die eine hervorragende Dichte, Leistung und Wartungsfreundlichkeit bietet, mit doppelten Prozessoren pro Knoten und einem werkzeuglosen, Hot-Swap-fähigem, Design. Diese Systeme eignen sich ideal für Cloud-, Speicher- und Medien-Arbeitslasten.

GrandTwin™ – Speziell entwickelt für Einzelprozessorleistung und Speicherdichte, mit Hot-Swap-fähigen Knoten an der Vorderseite (Kaltgang) und Vorder- oder Rückseiten-I/O für einfachere Wartung.

FatTwin® – Eine fortschrittliche, hochdichte Multiknoten-4U-Zwillingsarchitektur mit 8 oder 4 Einzelprozessorknoten, optimiert für Rechenzentrumscomputing oder Speicherdichte.

Edge Server – Hochdichte Rechenleistung in kompakten Formfaktoren, optimiert für die Installation in Telekommunikationsschränken und Edge-Rechenzentren. Optionale DC-Stromversorgungskonfigurationen und erhöhte Betriebstemperaturen von bis zu 55° C (131° F).

CloudDC – Eine All-in-One-Plattform für Cloud-Rechenzentren mit flexiblen I/O- und Speicherkonfigurationen und dualen AIOM-Steckplätzen (PCIe 5.0; OCP 3.0-konform) für maximalen Datenübertragung.

WIO – Bietet eine breite Palette an I/O-Optionen, um wirklich optimierte Systeme für spezifische Unternehmensanforderungen bereitzustellen.

Mainstream – Kostengünstige Dual-Prozessor-Plattformen für alltägliche Arbeitslasten von Unternehmen

Enterprise Storage – Optimiert für groß angelegt Objektspeicher-Arbeitslasten und nutzt 3,5"-Spindelmedien für hohe Dichte und außergewöhnliche Gesamtbetriebskosten (TCO). Frontale und frontale/rückwärtige Konfigurationen ermöglichen einfachen Zugriff auf Laufwerke, während werkzeuglose Halterungen die Wartung vereinfachen.

Workstations – Bieten Rechenzentrumsleistung in tragbaren Formaten, die unter den Schreibtisch passen. Supermicro-Workstations eignen sich ideal für KI, 3D-Design und Medien- und Unterhaltungsarbeitslasten in Büros, Forschungslaboren und Außenstellen.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Das in San José, Kalifornien, gegründete und tätige Unternehmen Supermicro hat sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller von umfassenden IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Diensten. Das Fachwissen von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Strom- und Gehäusedesign ermöglicht es uns, die Entwicklung und Produktion weiter voranzutreiben und Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge für unsere globalen Kunden zu ermöglichen. Unsere Produkte werden intern entwickelt und hergestellt (in den USA, Taiwan und den Niederlanden), wobei die globalen Betriebsabläufe für Skalierung und Effizienz genutzt und darauf optimiert sind, die Gesamtbetriebskosten zu verbessern und die Umweltauswirkungen (Green Computing) zu reduzieren. Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht es Kunden, ihre genaue Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Palette von Systemen auswählen können, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen bestehen. Diese Bausteine unterstützen eine umfassende Auswahl an Formfaktoren, Prozessoren, Speicher, GPUs, Speicherung, Netzwerken, Strom und Kühlungslösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Original-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell