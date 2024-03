ITSP Services GmbH

Intertops.de startet mit Sportwetten-Lizenz in Deutschland durch

Salzburg (ots)

Intertops kehrt mit deutscher Sportwettenlizenz zurück auf den deutschen Markt

Der Sportwettenanbieter ITSP Services GmbH setzt mit einer gültigen deutschen Sportwettenlizenz unter der Marke Intertops in Deutschland nicht nur auf den geschichtsträchtigen Namen, sondern auch auf eine moderne Plattform und ein großes Angebot an Wetten für alle Sportbegeisterten.

Die Geschichte von Intertops reicht bis in die frühen 80er Jahre zurück, aber es war 1996, als bei dem Sportwetten-Pionier die weltweit erste Online-Sportwette platziert wurde. Mit diesem beeindruckenden Erbe betreibt die ITSP Services GmbH nun intertops.de und setzt auf eine Wiederbelebung des Glanzes in Deutschland. Intertops.de bietet ein umfassendes Angebot an Quoten für Prematch- und Live-Wetten an und ist sowohl auf allen mobilen Geräten, als auch klassisch im Desktop-Browser verfügbar.

Die ITSP Services GmbH ist stolz darauf, die Lizenz für Sportwetten in Deutschland bereits im Jahr 2023 erhalten zu haben und verpflichtet sich dazu, höchste Standards in Sachen Sicherheit, Fairness und verantwortungsbewusstem Spielen zu gewährleisten. Intertops ist fest entschlossen, den deutschen Kunden ein erstklassiges Wetterlebnis zu bieten und gleichzeitig den hohen Anforderungen des deutschen Marktes gerecht zu werden.

Intertops freut sich darauf, am deutschen Markt präsent zu sein und das Vertrauen der vielen sportbegeisterten Deutschen zu gewinnen.

Intertops Sportwetten Jetzt anmelden

Original-Content von: ITSP Services GmbH, übermittelt durch news aktuell