Fruit Attraction 2025 erreicht 90 % Auslastung und bekräftigt seine weltweite Führungsposition

Fruit Attraction, organisiert von IFEMA MADRID und FEPEX, findet vom 30. September bis 2. Oktober auf dem Madrider Messegelände statt. Vier Monate vor der Eröffnung hat die Veranstaltung bereits eine Auslastung von über 90 % erreicht, wie die Direktorin María José Sánchez bei der Präsentation der 17. Ausgabe mitteilte, an der auch Cecilio Peregrín und José María Pozancos, Präsident bzw. Direktor der FEPEX, teilnahmen.

Bisher wurden 70.000 m² Ausstellungsfläche zugeteilt, was einen Anstieg 8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres bedeutet . Die Organisatoren erwarten mehr als 2.500 ausstellende Unternehmen und über 120.000 Fachleute aus 150 Ländern.

Fruit Attraction 2025 markiert einen wichtigen Meilenstein in ihrer Geschichte, indem sie sich als eine der weltweit führenden Fachmessen für den Obst- und Gemüsesektor etabliert.Darüber hinaus stärkt sie ihre Führungsrolle mit einer strategischen Erweiterung und einer neuen Sektorisierung , die das Aussteller- und Besuchererlebnis optimieren wird. In diesem Jahr wird sie 10 Hallen - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 14 - belegen und Madrid zum weltweiten Epizentrum der Vermarktung von Frischwaren machen.

In den ungeraden Hallen werden die neuen Produkte und Funktionen der spanischen Unternehmen vorgestellt, zusätzlich zu den Vorschlägen des Bereichs Innova&Tech in Halle 5. Even-numbered halls wird mit internationaler Beteiligung stattfinden: In den Hallen 4, 6 und 8 werden europäische Unternehmen zu Gast sein, in den Hallen 8 und 10 die Global Players, in der Halle 12 der amerikanische Kontinent und in der Halle 14 die Unternehmen aus Afrika und Asien. Der Bereich Fresh Food Logistics wird in Halle 4 zu finden sein. Darüber hinaus wird es in den meisten Hallen einen Bereich Auxiliary Industry geben, so dass die Wertschöpfungskette auf der Fruit Attraction vollständig vertreten ist.

Andererseits wurde die Tomate zum Starprodukt der Fruit Attraction 2025 gewählt. Eine Reihe von thematischen Aktivitäten wird diese wichtige Kulturpflanze hervorheben, die nach wie vor das meistverzehrte Gemüse in Spanien und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Sektor ist.

Darüber hinaus wird die diesjährige Ausgabe den Bio-Produkten besondere Aufmerksamkeit schenken, indem die Stände, die diese Art von Produkten auf der Fruit Attraction präsentieren, mit differenzierten Aktionen hervorgehoben werden.

Das renommierte International Buyers Programme wird zurückkehren und durch die Initiative Guest Importing Countries weiter gestärkt. In diesem Jahr werden Mexiko und Malaysia im Mittelpunkt stehen und neue Geschäftsmöglichkeiten mit ihren jeweiligen Märkten fördern.

Zum zweiten Mal vergibt die Fruit Attraction die Best Stand Awards. Mit diesem Preis werden die Ausstellungsräume ausgezeichnet, die auf der Messe durch ihre Kreativität, ihr Design und ihr Engagement für Nachhaltigkeit in vier Kategorien herausragen: Most Original Stand, Best Design, Most Sustainable Stand und der People's Choice Award für den besten Stand insgesamt.

Innovation wird wieder einmal im Mittelpunkt stehen durch die Innovation Hub Awards, mit denen das beste Projekt, Produkt oder die beste Dienstleistung in Bezug auf Innovation, Nachhaltigkeit, Technologieanwendung und Wissen ausgezeichnet wird. Alle eingereichten Bewerbungen werden während der drei Veranstaltungstage im Bereich Innovation Hub -Verbindungsbereich der Hallen 4 und 6- ausgestellt.

Die Fruit Attraction wird mit ihren verschiedenen Foren wieder zum Zentrum des Wissens werden, in denen ein komplettes Programm mit Fachseminaren stattfinden wird, das sich durch die große inhaltliche Vielfalt sowie das hohe Niveau der Teilnehmer und Referenten auszeichnet. Die Fruit Attraction wird unter anderem den Grape Attraction Kongress, den Biofruit Congress und den Fresh Food Logistics The Summit ausrichten.

Die von IFEMA MADRID und FEPEX organisierte Fruit Attraction findet von Dienstag, 30. September, bis Donnerstag, 2. Oktober, von 9.30 bis 19.00 Uhr und am letzten Tag bis 16.00 Uhr auf dem Messegelände statt.

