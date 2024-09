Zeki Research

Deep-Tech-Talentkrieg eskaliert zwischen Europa und Nordamerika

Neuer Bericht von Zeki Data schlüsselt den Wettbewerb innerhalb des Deep-Tech-Ökosystems auf

Ein neuer globaler Bericht über Deep-Tech-Talente, der heute von Zeki Data veröffentlicht wurde, zeigt, dass die USA dreimal so viele Deep-Tech-Unternehmen hervorbringen wie das Vereinigte Königreich, während kleine europäische Startups eine viel höhere Konzentration an hochqualifizierten Talenten aufweisen als in Nordamerika.

Der Krieg der Deep-Tech-Talente: Der Bericht „Europe vs. North America Showdown 2024" beleuchtet die zugrunde liegenden Trends im Bereich Deep-Tech zwischen Europa und Nordamerika anhand von Talenten. Der Bericht zeigt die dramatische Verlangsamung der Gründung neuer Deep-Tech-Unternehmen seit 2020.

Zeki Data, ein in Großbritannien ansässiges Deep-Tech-Datenunternehmen, das das künftige Potenzial von Deep-Tech-Unternehmen bewertet, um Investitionen und die Gewinnung von Talenten zu lenken, stellt in dem Bericht fest, dass die Länder die Notwendigkeit erkennen, Talente anzuziehen und zu halten, da dies der Schlüssel zum Aufbau souveräner Fähigkeiten im Bereich der Transformationstechnologien ist, die die nächste Phase des nationalen Wohlstands und der Sicherheit untermauern werden.

„Es herrscht ein intensiver Wettbewerb um die begrenzten wissenschaftlichen und technischen Talente, die Deep-Tech-Unternehmen benötigen, um ihre Innovationsambitionen voranzutreiben", sagte Tom Hurd, CEO und Mitbegründer von Zeki Data. "Die Regierungen werfen Geld in Deep-Tech-Start-ups, um sich einen Innovationsvorsprung zu sichern, aber die Daten von Zeki zeigen, dass die Rendite angesichts der hohen Kapitalkosten und der Marktkonsolidierung begrenzt ist."

„Die innovativsten Talente anzuziehen und zu halten ist der beste Indikator für das künftige Innovationspotenzial von Deep-Tech-Unternehmen", so Hurd weiter. „Dies sollte für Länder und Unternehmen gleichermaßen Priorität haben."

Der Deep Tech Talent War Report konzentriert sich auf die wenig untersuchte Entwicklung der über 6.100 wichtigsten europäischen und nordamerikanischen Deep-Tech-Unternehmen und die strategischen Auswirkungen ihres Wettlaufs um die Beherrschung neuer Technologien. Zeki betrachtete die 8.795.902 Menschen, die die Unternehmen weltweit beschäftigen, insbesondere die 227.948 Personen mit hochentwickelten Fähigkeiten.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE DES ZEKI-DATENBERICHTS

1. Staatliche Investitionen können das Wachstum von Start-ups nicht ankurbeln: Die Gründung neuer Deep-Tech-Unternehmen hat sich seit 2020 in Europa und Nordamerika drastisch verlangsamt. Die Länder haben erhebliche finanzielle Investitionen getätigt, um das Innovationstempo im Bereich der Spitzentechnologie zu erhöhen – ohne Erfolg. Die Gegenwinde der hohen Kapitalkosten und der Marktkonsolidierung haben die Wirkung der staatlichen Industriepolitik gedämpft.

2. Magnificent 7 bevorzugen kostengünstige Einstellungen: Die von GenAI vorangetriebene Marktkonsolidierung führt zu dramatischen Einstellungsänderungen bei Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Unternehmen der Spitzentechnologie bevorzugen die Einstellung von Nachwuchskräften zu geringeren Kosten und streichen kostenintensive Erfahrungen.

3. Amerikanische Startups skalieren doppelt so schnell wie europäische: Deep-Tech-Startups in den Vereinigten Staaten wachsen doppelt so schnell wie ihre europäischen Pendants.

4. Biotechnologieunternehmen haben Schwierigkeiten bei der Skalierung: Biotechnologieunternehmen sind nach wie vor attraktive Übernahmeziele, da sie sich bemühen, zu mittelgroßen und großen Unternehmen zu wachsen.

5. Die Batterietechnologie ist implodiert: Vor dem Exodus der Talente aus dem Bereich der grünen Energie, der 2019 begann, sind die erneuerbaren Energien bei den Talenten in Ungnade gefallen, wie die rasche Abwanderung von Mitarbeitern aus diesem Sektor seit 2022 zeigt.

6. Software-Engineering liegt voll im Trend: Halbleiter-, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen kämpfen um die besten Softwareingenieure, während ein Großteil des Cybersecurity-Sektors dem Vertrieb Vorrang vor Softwaretalenten einzuräumen scheint.

7. Chinesisches Talent verlässt den Westen: Auf Länderebene beschleunigt sich die Abwanderung chinesischer Spitzenkräfte aus dem Bereich der Deep-Tech aus westlichen Unternehmen. China hat sich fest als bevorzugtes Ziel für chinesische Talente etabliert, die europäische und nordamerikanische Deep-Tech-Unternehmen verlassen.

Der vollständige Bericht steht unter zekidata.com/talentwar zum kostenlosen Download bereit.

Information zu Zeki Data

Zeki Data ist ein in Großbritannien ansässiges Deep-Tech-Datenunternehmen, das das Zukunftspotenzial von Deep-Tech-Unternehmen bewertet, um Investitionen und die Akquisition von Talenten zu steuern. Die Daten von Zeki umfassen mehr als zehn Millionen führende Wissenschaftler, Ingenieure und Forscher, die sich auf bahnbrechende Bereiche wie KI, Quantencomputer, Datentechnik, Halbleiter und Gesundheitstechnologie spezialisiert haben. Unternehmen nutzen die Daten von Zeki, um ihre Talentakquisitionsprozesse und Innovationspipelines zu optimieren und neue, quantitative Erkenntnisse über die Qualität, die Dynamik und die künftige Richtung von Innovationen in einzelnen Unternehmen zu gewinnen.

Wir haben 20 maßgeschneiderte Indikatoren entwickelt, um jeden Experten zu bewerten, die seine Fachgebiete detailliert beschreiben und seinen beruflichen Einfluss, sein technisches Können, seinen beruflichen Werdegang, seinen Ehrgeiz, seinen Ruf und sein Zukunftspotenzial beurteilen. Unser Kundenstamm umfasst Investoren, Unternehmensstrategen, HR-Teams und Regierungsbehörden, die alle die Erkenntnisse von Zeki nutzen, um in der sich entwickelnden Technologielandschaft einen Vorsprung zu haben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zekidata.com

