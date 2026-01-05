GNC Sales Jens Meurer

Karriere-Influencer mischt den Markt für Master-Studiengänge auf

Bild-Infos

Download

Dachau (ots)

Was mit Ausbildungsberufen und Bachelor-Studiengängen vor knapp 4 Jahren begann, entwickelt sich weiter: Immer mehr Studierende nutzen Social Media zur Orientierung für den nächsten akademischen Schritt. Der Karriere-Influencer "Mr. Karriere" reagiert auf diesen Wandel - mit messbaren Ergebnissen für Hochschulen.

Eine Zielgruppe wird erwachsen

Im Frühjahr 2022 startete der TikTok-Kanal "Mr. Karriere" mit einem klaren Ziel: Ausbildungsberufe, duale Studiengänge und Bachelor-Studiengänge sichtbar zu machen und jungen Menschen Orientierung beim Einstieg ins Berufs- und Studienleben zu bieten. Bereits im ersten Jahr erreichte das Format eine sechsstellige Abonennten-Reichweite. Heute zählt "Mr. Karriere" zu den reichweitenstärksten Karriere-Formaten im deutschsprachigen Raum (über 230.000 Followe auf TikTok und Instagram).

Mit dem Wachstum der Community kam auch eine weitere Zielgruppe mit dazu. Viele der damaligen Abiturientinnen und Abiturienten stehen inzwischen kurz vor dem Abschluss ihres Bachelorstudiums. In den vergangenen Monaten häuften sich daher Direktnachrichten auf TikTok und Instagram mit einer klaren Bitte: mehr Orientierung zu Master-Studiengängen.

Social Media als Entscheidungsraum für den Master

Diese Entwicklung ist kein Einzelfall. Studienentscheidungen enden nicht mit dem Bachelorabschluss, sondern setzen sich fort - oft unter Zeitdruck, parallel zum Studium oder Berufseinstieg. Gleichzeitig verlagert sich auch diese Orientierungsphase zunehmend auf Social Media. Studierende informieren sich dort niedrigschwellig, vergleichen Angebote und suchen nach Impulsen zur weiteren Einordnungen jenseits klassischer Hochschulwebseiten.

"Viele Studierende wissen fachlich sehr genau, was sie können, aber nicht, welcher Master wirklich zu ihnen passt", sagt Jens Meurer, Gründer der Good News Company und Gesicht des Kanals "Mr. Karriere". "Genau an diesem Punkt entsteht ein hoher Bedarf an verständlicher Orientierung."

Erste Kampagnen mit messbaren Ergebnissen

Im letzten Quartal 2025 öffnete "Mr. Karriere" den Kanal deshalb gezielt für Master-Studiengänge. In Zusammenarbeit mit Hochschulen wie der Andrássy Universität Budapest, der Deutsch-Französischen Hochschule, der Universität Paderborn, der renommierten ESCP Businesss School und der Hochschule Neu-Ulm wurden mehrere Videos produziert und ausgespielt.

Allein diese Kampagnen erzielten zusammen über 500.000 Views. Zudem konnten rund 1.500 Studierende gezielt auf die jeweiligen Informations- und Landingpages der Master-Studiengänge weitergeleitet werden.

Karriere-Influencer als Übersetzer komplexer Angebote

Der Erfolg erklärt sich nicht allein durch Reichweite, sondern durch die Art der Vermittlung. Master-Studiengänge sind erklärungsbedürftig: Zugangsvoraussetzungen, inhaltliche Schwerpunkte, Internationalität, Karriereperspektiven. In klassischen Marketingformaten bleiben diese Aspekte oft abstrakt.

Karriere-Influencer wie "Mr. Karriere" übernehmen hier eine vermittelnde Rolle. Sie übersetzen Hochschulangebote in eine Sprache und Darstellungsform, die Studierende aus ihrem digitalen Alltag auf Social Media kennen. Gleichzeitig lassen sich Reichweiten, Klicks und Conversion-Rates präzise messen und auswerten.

Neue Perspektiven für das Hochschulmarketing

Für Hochschulen eröffnet sich damit ein zusätzlicher Kommunikationskanal, um Master-Studiengänge sichtbar zu machen - unabhängig davon, ob sie selbst auf TikTok oder Instagram aktiv sind oder nicht. Besonders für spezialisierte, internationale oder erklärungsintensive Programme bietet Social Media die Chance, frühzeitig Interesse zu wecken, Orientierung zu geben und Immatrikulationen zu ermöglichen.

Mit Blick auf 2026 zeigt sich: Studienmarketing endet nicht beim Bachelor. Wer Studierende langfristig begleiten will, muss auch die nächste Entscheidungsphase mitdenken - dort, wo sie tatsächlich stattfindet. Und das passiert auf Social Media.

Über die Good News Company

Die Good News Company ist eine Social-Media- und Influencer-Agentur mit Sitz in Dachau bei München. Sie entwickelt datenbasierte Kampagnen für Ausbildungsbetriebe, Hochschulen und Behörden. Mit Formaten wie "Mr. Karriere", "Ms. Karriere" und "Mr. Bewerbung" erreicht die Agentur täglich mehrere hunderttausend junge Menschen rund um die Themen Schule, Ausbildung, Studium und Berufseinstieg.

Original-Content von: GNC Sales Jens Meurer, übermittelt durch news aktuell