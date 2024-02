A Little World gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Digitale Integrationsplattform Little World sichert sich Förderung durch Deutsche Fernsehlotterie

Bild-Infos

Download

Aachen, Berlin (ots)

Die digitale Patenschaftsplattform Little World hat das große Los gezogen und sich erfolgreich eine 2-jährige Förderung durch die Deutsche Fernsehlotterie gesichert.

Die gemeinnützige Organisation Little World zeichnet sich durch seine innovative digitale Plattform aus, die sich für die Integration und soziale Teilhabe von Zugewanderten einsetzt. Ziel ist es, ehrenamtliche Deutschsprechende mit Deutschlernenden zu verbinden.

Team verdoppelt & Beta Version beendet - jetzt startet Little World durch

Auf der Plattform können sich Menschen deutschlandweit, ortsunabhängig per Video- oder Telefonanruf austauschen und miteinander Deutsch sprechen üben. Das Besondere daran: Die Nutzung der Plattform ist für alle Beteiligten kostenfrei, anonym und niedrigschwellig. Die Plattform ermöglicht es, Menschen verschiedener Hintergründe, unabhängig von gesellschaftlichen Alters- und Ländergrenzen, miteinander zu verbinden, besonders in ländlichen Regionen, wo man keine Begegnungsangebote findet.

Das Sozialunternehmen, welches im Juni 2023 bei der Start Social Bundespreisverleihung mit Olaf Scholz zu den Top 25 der Stipendiaten geehrt wurde, geht nach einer erfolgreichen 1-jährigen Beta-Phase offiziell an den Start und kann sein Team von zwei Ehrenamtlichen in Vollzeit auf nun vier Vollzeitstellen verdoppeln. Alle drei Gründer treten aus dem Ehrenamt in die Festanstellungen und konnten eine erfahrene Projektleiterin hinzugewinnen, um die nachhaltigen Ziele des Projekts zu verfolgen.

9.000 Teilnehmende bis Ende 2024: Kooperationen & Unterstützer gesucht

"Unsere Vision bei Little World ist es, bis Ende 2024 regelmäßige Gesprächspartner:innen für 9.000 Menschen zu finden", sagt Gründer Oliver Berlin von Little World.

Für Integration und Interaktion sind wir auf bundesweite Kooperationen mit Unternehmen angewiesen.

Wir danken all unseren bisherigen Förderern und Spendern, die uns unseren Start ermöglicht haben. Neben der deutschen Fernsehlotterie danken wir besonders der WEPA Stiftung, die uns über die bisherige finanzielle Förderung auch inhaltlich begleiten und unterstützen wird.

Um an Little World teilzunehmen, Gesprächspartner:in oder Unterstützer:in zu werden, besuchen Sie bitte die Website https://little-world.com/

Pressematerialien

Diese und weitere Pressemitteilungen sowie ein vollständiges Pressekit mit Logos, Beschreibungen und weiteren professionellen Fotos finden Sie unter

https://home.little-world.com/deutsche-fernsehlotterie-foerdert-little-world

Über Little World

Little World ist ein gemeinnütziges Soziales Startup, das sich für die Förderung der Integration von Zugewanderten in Deutschland einsetzt. Durch die Vermittlung von Gesprächen zwischen ehrenamtlichen Deutschsprechenden und fortgeschrittenen Deutschlernenden bietet das Unternehmen eine innovative Lösung zur Verbesserung der Sprachkenntnisse und Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Weitere Informationen finden Sie unter https://little-world.com/

Original-Content von: A Little World gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell