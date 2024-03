ean50 GmbH

ean50 GmbH: Blower Door Test und Energieberatung als Schlüsselstrategien für nachhaltiges Bauen

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die Energiewende und steigende Kosten stellen Investoren und Unternehmen vor Herausforderungen, ihre Immobilienprojekte nachhaltig und energieeffizient zu gestalten. Die Experten Markus Fruwert und Dieter Sartorius, Geschäftsführer der ean50 GmbH, bieten mit ihren Dienstleistungen in den Bereichen Energieberatung und Blower Door Test umfassende Lösungen. In diesem Artikel verraten sie, was ihre Dienstleistung besonders macht, welche Vorteile sich daraus ergeben und wie der Blower Door Test zur Energieeffizienz beiträgt.

Die Bedeutung von Energieeffizienz bei Gebäuden hat in jüngster Zeit weiter zugenommen, vor allem angesichts neuer Regelungen zur Energieeffizienz von Gebäuden. Diese Regelungen zielen darauf ab, den Energieverbrauch und die Emissionen von Gebäuden in der gesamten EU zu senken. Die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) beinhaltet Maßnahmen, die darauf abzielen, die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. Zu den Schlüsselmaßnahmen gehören die Festlegung von Zielen zur Senkung des durchschnittlichen Primärenergieverbrauchs von Wohngebäuden sowie schrittweise Verbesserungen durch Mindeststandards für die Gesamtenergieeffizienz bei Nichtwohngebäuden.

Neben diesen Neuerungen haben die Energiekosten in Deutschland in jüngster Zeit bisher ungekannte Höhen erreicht und rücken damit für Investoren und Firmen das Thema Energieverbrauch noch mehr in den Fokus. Die Notwendigkeit, Immobilien energieeffizient zu gestalten, war angesichts der beschriebenen Entwicklungen noch nie so groß wie heute. Jedoch stoßen viele Menschen bei dieser Thematik auf eine Reihe von Problemen, wie beispielsweise die Komplexität der Förderlandschaft und die Schwierigkeit, energetische Schwachstellen auszumachen. "Ohne professionelle Unterstützung riskieren Unternehmen, wichtige Einsparpotenziale zu übersehen und langfristig höhere Kosten zu tragen", so Markus Fruwert und Dieter Sartorius, Geschäftsführer der ean50 GmbH.

Durch ihre langjährige Erfahrung und Expertise positionieren Markus Fruwert und Dieter Sartorius die ean50 GmbH als zuverlässigen Partner im Bereich der Energieeffizienz. Ihr Ansatz basiert auf einer umfassenden Analyse, individuellen Beratung und der Identifikation von Einsparpotenzialen, um nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen zu ermöglichen.

Die Rolle des Blower Door Tests in der Energieeffizienz

Für Investoren und Unternehmen, die ihre Immobilienprojekte zukunftsfähig gestalten möchten, bietet die ean50 GmbH eine breite Palette an Dienstleistungen, darunter auch der Blower Door Test. Dieser spielt eine entscheidende Rolle bei der Identifikation von Undichtigkeiten in Gebäudehüllen, welche zu signifikanten Energieverlusten führen können. Ein entscheidender Vorteil der Zusammenarbeit mit der ean50 GmbH ist die bundesweite Verfügbarkeit zum einheitlichen Festpreis - über 70.000 erfolgreich durchgeführte Blower Door Tests kann die ean50 GmbH bereits verzeichnen. "Unsere Kunden schätzen es, dass sie unabhängig vom Standort ihres Projekts mit den gleichen Kosten, dem gleichen Ansprechpartner und der gleichen Qualität rechnen können", so Markus Fruwert. Diese Transparenz und Flexibilität erleichtern die Planung und Durchführung von Bauprojekten erheblich.

Energieberatung: Ein umfassendes Konzept

Die Energieberatung durch ean50 umfasst nicht nur die Identifizierung von Schwachstellen. "Unsere Aufgabe sehen wir darin, nicht nur energetisches Optimierungspotenzial aufzudecken, sondern unseren Kunden auch aufzuzeigen, wie sie durch gezielte Maßnahmen und die Nutzung von Fördermitteln ihre Investitionskosten signifikant reduzieren können", erklärt Dieter Sartorius. Die Geschäftsführer betonen die Bedeutung einer transparenten und flexiblen Beratung, die sich individuell an die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden anpasst. "Unsere umfassende Expertise und der direkte Kontakt zu unseren Kunden ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die sowohl wirtschaftlich als auch nachhaltig sind", ergänzt Markus Fruwert.

Markus Fruwert und Dieter Sartorius sehen in der Energieberatung und im Blower Door Test wesentliche Instrumente, um die Energieeffizienz von Gebäuden nachhaltig zu verbessern. Ihr Ziel ist es, dass jedes zweite Gebäude in Deutschland von ihren Dienstleistungen profitiert und somit einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Reduzierung der Betriebskosten leistet. "Wir möchten unsere Kunden durch unsere Expertise entlasten und ihnen helfen, langfristig Kosten zu sparen und den Wert ihrer Immobilien zu steigern. Die ean50 GmbH steht somit synonym für eine Energieberatung und Qualität, auf die sich Investoren und Unternehmen verlassen können", so Dieter Sartorius abschließend.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Projekte nicht nur den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen, sondern auch langfristig zur Wertsteigerung Ihrer Immobilien beitragen. Melden Sie sich jetzt bei Markus Fruwert und Dieter Sartorius von der ean50 GmbH, um mehr über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu erfahren!

Original-Content von: ean50 GmbH, übermittelt durch news aktuell