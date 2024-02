ean50 GmbH

Dieter Sartorius & Markus Fruwert: Mit ean50 zu minimalen Energiekosten

Stuttgart

Energie ist in Deutschland so teuer wie noch nie - und das stellt viele private Bauherren mittlerweile vor ernste finanzielle Schwierigkeiten. Um die Energiekosten langfristig zu senken, müssen Schwachstellen identifiziert und zahlreiche energetische Maßnahmen durchgeführt werden. Das wissen auch Dieter Sartorius und Markus Fruwert, Geschäftsführer der ean50 GmbH, aus langjähriger Erfahrung. Als diese unterstützen sie private Bauherren und Investoren dabei, mögliche Schwachstellen zu erkennen, die passenden Förderungen zu beantragen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Wie ihre Kunden durch ihre Expertise teure Sanierungskosten sparen können und wie fatal es sein kann, bei solchen Projekten auf einen Energieberater zu verzichten, erfahren Sie hier.

Die Energiekosten in Deutschland haben schwindelerregende Höhen angenommen: Private Bauherren trifft diese Entwicklung besonders schwer, da sie aufgrund der extremen Erhöhung oft ihr finanzielles Limit erreichen. Gerade in älteren Gebäuden zahlen die Eigentümer oft deutlich mehr, da eine veraltete Heizungsanlage, eine undichte Gebäudehülle und eine unzureichende Dämmung für einen besonders hohen Energieverbrauch sorgen. Ein Weg hinaus aus dieser Krise ist die Sanierung des Gebäudes, mit dem Ziel, mögliche Energiefresser zu minimieren - doch das Vorhaben scheitert meist schon in der Planungsphase. "Solche Sanierungsmaßnahmen sind mit erheblichen Kosten verbunden, die viele private Bauherren mit Fördermitteln reduzieren möchten. In den meisten Fällen ist das möglich - doch nur die wenigsten wissen, welche Förderungen tatsächlich für sie infrage kommen. Unseriöse Beratungen aus Internetforen sorgen dabei meist für noch mehr Unsicherheit, sodass im schlimmsten Fall die Planung erst gar nicht umgesetzt wird und weiterhin horrende Summen für Energie gezahlt werden müssen", erklärt Markus Fruwert, Geschäftsführer der ean50.

"Wir als Energieberater helfen unseren Kunden dabei, den notwendigen Umfang ihres Sanierungsprojekts in einem individuellen Sanierungsfahrplan festzulegen, um die höchstmöglichen Energiekosten einzusparen", erklärt der Experte der ean50 weiter. "Dabei legen wir natürlich einen großen Fokus auf die Finanzierung und unterstützen unsere Kunden bei der Beantragung möglicher Förderungen." Egal, ob Zertifikat oder KfW-Förderung - mit der ean50 setzen private Bauherren auf eine Allround-Unterstützung. Seit 2000 hat die ean50 bereits mehr als 70.000 Blower-Door-Tests durchgeführt, über 6.000 Kunden beraten und weiß genau, worauf es ankommt, um Energieverluste langfristig zu vermeiden. "Ob mit Förderung oder nicht - eine Sanierung zur Optimierung des Energieverbrauchs lohnt sich immer", erklärt Dieter Sartorius. "Unsere Kunden sparen durch sinnvolle Sanierungsmaßnahmen langfristig hohe Geldsummen ein und sorgen gleichzeitig für die Wertstabilität ihrer Immobilie. Förderungen sind ein nützlicher Bonus, die bei den passenden Maßnahmen in Anspruch genommen werden können. Wenn es mit der Förderung nicht klappen sollte, gibt es noch andere Wege, um sich finanzielle Vorteile zu verschaffen - wie etwa durch zahlreiche Steuervergünstigungen." Mit dem 40-köpfigen Team an Energieberatern und Sachverständigen hinter ean50 setzen ihre Kunden auf eine verlässliche Unterstützung. "Wir sind jederzeit erreichbar und bundesweit vor Ort, um jegliche Fragen und Anliegen zu klären", erklärt Markus Fruwert.

Flexibilität, Transparenz und Professionalität für eine umfassende Kundenberatung

Den beiden Geschäftsführern der ean50 ist der Kundenservice besonders wichtig. "Im Gegensatz zu Standard-Billigangeboten setzen wir auf maßgeschneiderte Lösungen, die genau den Bedürfnissen der Kunden entsprechen", erklärt Dieter Sartorius. "Wir bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige und angepasste Festpreisangebote, ohne versteckte Kosten oder unerwartete Zusatzgebühren." Diese Transparenz führt zu Vertrauen, dem die beiden Experten durch ihre langjährige Erfahrung stets gerecht werden. Ihr Team besteht ausschließlich aus festangestellten und hoch qualifizierten Experten, berichten die Unternehmer. "Der Energieberater-Begriff ist nicht geschützt - umso wichtiger ist es für Kunden, die Seriosität ihres Energieberaters zu überprüfen", erklärt Markus Fruwert. "Wir sind durch die Deutsche Energie-Agentur, die KfW und die BAFA zertifiziert - um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Zudem geben wir keine Aufträge an Dritte weiter, sondern kümmern uns stets persönlich um die Anliegen unserer Kunden."

Neben diesen offiziellen Anerkennungen spiegelt sich der Erfolg der ean50 auch in der Kundenzufriedenheit wider. "Wir stehen unseren Kunden immer zur Seite - auch für Themen, bei denen wir vielleicht nicht als direkter Ansprechpartner gelten", verrät Dieter Sartorius. "In diesem Fall vermitteln wir gerne an die richtigen Stellen weiter." Darüber hinaus legen die beiden Unternehmer viel Wert auf eine präzise Terminplanung. "Bei Terminvereinbarungen für Dienstleistungen wie dem Blower-Door-Test oder der Energieberatung legen wir Wert auf stundengenaue Terminierung, was es den Kunden ermöglicht, ihre Zeit effizient zu planen", erklärt Markus Fruwert. "Zusätzlich ermöglichen wir auch gerne kurzfristige Termine, wenn Bau- und Sanierungsmaßnahmen schnelle Unterstützung benötigen." Durch regelmäßige Schulungen stellen die Geschäftsführer zudem sicher, dass ihr Team immer auf dem neuesten Stand der Entwicklungen ist und die Kunden mit den aktuellen Informationen versorgt werden können.

ean50 als Synonym für exzellente Beratung

Wie wertvoll eine umfassende Energieberatung für private Bauherren ist, zeigen zahlreiche Erfolgsstorys. "Erst vor kurzem haben wir mit einer Bauherrin zusammengearbeitet, die wir bei der Kernsanierung ihres Hauses unterstützen durften. Wir haben sie erfolgreich bei der Beantragung von diversen Fördermitteln unterstützt und das Projekt in kürzester Zeit erfolgreich abgeschlossen", erzählt Markus Fruwert.

In Zukunft planen die beiden Geschäftsführer, die Sichtweise auf die Energieberatung neu zu definieren. "Energieberater sollen nicht nur als notwendiges Übel für Förderungen betrachtet werden, sondern als wichtige Instanz im Bauprozess", erklärt Markus Fruwert. Durch transparente Abläufe, schnelle Erreichbarkeit und umfassende Beratung von Anfang bis Ende möchten sie sicherstellen, dass jedes zweite Gebäude in Deutschland dank ihrer Dienstleistung energieeffizient und nachhaltig ist. "Unsere Kunden sollen ean50 als Synonym für exzellente Energieberatung erkennen und schätzen", so Dieter Sartorius abschließend.

Sie möchten Ihre Energiekosten langfristig senken, dabei möglichst effizient vorgehen und von möglichen Förderungen profitieren? Dann schauen Sie jetzt bei der ean50 GmbH vorbei und vereinbaren ein kostenloses Beratungsgespräch!

