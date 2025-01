Dr. Yasin Aktas

Angstfrei zum Zahnarzt: Einfühlsame Betreuung für Angstpatienten bei Dr. Yasin Aktas

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Viele Menschen in Deutschland leiden unter Zahnarztangst – ein Problem, das ernsthafte Folgen für die Zahngesundheit haben kann. Dr. Yasin Aktas, Zahnarzt mit Spezialisierung auf Implantologie, hat ein einzigartiges Behandlungskonzept entwickelt, um seinen Patienten in kürzester Zeit zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Wie er Angstpatienten einfühlsam betreut, damit sie angstfrei in seine Praxis kommen können, erfahren Sie hier.

Studien belegen, dass rund 60 Prozent der Deutschen Angst vor dem Zahnarztbesuch haben. Etwa fünf Millionen Menschen leiden sogar unter so starker Zahnarztangst, dass der Gedanke an die Behandlung zu körperlichen Symptomen wie Zittern, Herzrasen oder Schweißausbrüchen führt. Dadurch beginnt schnell ein Teufelskreis, in dessen Verlauf sich der Zustand der Zähne zunehmend verschlechtert. Probleme, die anfangs noch harmlos waren, werden immer schlimmer, weil die Betroffenen den Zahnarztbesuch immer weiter hinauszögern. „Vielen Betroffenen fällt es schwer, sich ihrer Angst zu stellen“, sagt Zahnarzt Dr. Yasin Aktas, Spezialist für Implantologie. „Um die Zahnarztangst zu umgehen, nehmen sie Schäden an Zähnen und Zahnfleisch in Kauf. Das kann im schlimmsten Fall sogar zu sozialer Isolation führen. Denn Schmerzen und Schamgefühle wegen schlechten Atems oder ungepflegter Zähne veranlassen die Betroffenen dazu, sich immer mehr aus ihrem persönlichen Umfeld zurückzuziehen.“

„Dabei ist Zahnarztangst eigentlich etwas, das man leicht in den Griff bekommen kann“, fährt der Experte fort. „Wichtig ist, dem Patienten eine klare und verständliche Aufklärung über jeden Schritt der Behandlung zu bieten, um Unwissenheit und Unsicherheit zu reduzieren. Dazu gehört auch, vor Beginn jeder Behandlung ein ausführliches Beratungsgespräch zu führen, um Ängste und Bedenken zu besprechen. Wenn Patienten wissen, was sie erwartet, können sie ihre Angst besser managen.“ In seiner Praxis Zahnmedizin am Rahmer See setzt Dr. Yasin Aktas nicht nur auf eine individuelle Patientenbetreuung, sondern auch auf moderne Behandlungsoptionen, die die Zeit im Behandlungsstuhl verkürzen und die Anzahl der Zahnarztbesuche reduzieren, was besonders für Menschen mit Zahnarztangst von Vorteil ist. Das Team rund um Dr. Yasin Aktas weiß um die Ängste vieler Patienten – und begegnet diesen mit Empathie und Einfühlungsvermögen. Jeder Patient, der mit kleinen oder großen Ängsten in die Praxis kommt, wird individuell betreut, um eine angstfreie Behandlung zu gewährleisten. Ziel ist es, zu verhindern, dass Patienten aufgrund ihrer Zahnarztangst jahrelang auf notwendige Behandlungen verzichten.

Spezielle Therapieansätze für eine stressfreie Behandlung

„Die Ursachen für Zahnarztangst sind genauso vielfältig wie unsere Patienten“, erklärt Dr. Yasin Aktas. „Oft sind es Angst vor Schmerzen, negative Erfahrungen in der Vergangenheit oder Furcht vor Spritzen. Wir wissen um die Problematik einer Dentalphobie, weshalb wir in unserer Praxis bei allen Behandlungen mit Ruhe und Bedacht vorgehen, um den Betroffenen die Sicherheit zu geben, die sie brauchen.“

In seiner Praxis bietet Dr. Yasin Aktas Angstpatienten spezielle Therapieansätze, um die Behandlung so angenehm wie möglich zu gestalten, sodass die Angst im Bestfall gar nicht erst aufkommt. Abhängig von der Schwere der Zahnarztangst können unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden – so zum Beispiel eine lokale Betäubung, begleitet von angenehmer Musik über Kopfhörer. Eine weitere Möglichkeit ist die Sedierung mit Lachgas, die für eine entspannte und angstfreie Behandlung sorgt. Wer möglichst gar nichts von der Behandlung mitbekommen möchte, kann sich für eine Vollnarkose entscheiden. Um die beste Methode zu finden, führt Dr. Yasin Aktas mit jedem Patienten ein ausführliches Beratungsgespräch. Zudem haben Patienten bereits bei der Patientenaufnahme die Möglichkeit, die Praxis und das Team kennenzulernen – ein erster Schritt, der dabei hilft, Vertrauen aufzubauen.

Implantationsverfahren „Feste Zähne an einem Tag“

Bei Dr. Yasin Aktas erhalten Patienten auch in anspruchsvollen Fällen kompetente Unterstützung. Das innovative Implantationsverfahren „Feste Zähne an einem Tag“ ermöglicht es, Patienten mit Zahnlosigkeit oder einem stark reduzierten Restgebiss innerhalb weniger Stunden mit einem festen Zahnersatz zu versorgen. Früher war für das Einsetzen von Implantaten häufig ein aufwendiger und teurer Knochenaufbau erforderlich, doch beim All-on-4™-Verfahren wird der verbleibende Kieferknochen optimal genutzt, indem die Implantate schräg eingesetzt werden. Das Verfahren nutzt 4 bis 6 Implantate im zahnlosen Kiefer, wobei der vorhandene Knochen bestmöglich genutzt wird, um die Behandlung zu beschleunigen. „Diese schnelle und schonende Technik kommt insbesondere Angstpatienten entgegen“, betont Dr. Yasin Aktas. „Sie müssen dadurch keine Vielzahl an Zahnarztbesuchen über mehrere Monate hinweg in Kauf nehmen, stattdessen können sie schnell wieder mit einem Lächeln durchs Leben gehen.“

Fazit

Zahnarztangst muss nicht länger ein Hindernis für die Zahngesundheit und Lebensqualität sein. Mit der einfühlsamen Betreuung und den spezialisierten Therapieansätzen zeigt Dr. Yasin Aktas, dass es immer Lösungen gibt, um Zahnarztangst zu bewältigen und langfristig eine gute Zahngesundheit zu erhalten. So wird der Zahnarztbesuch nicht mehr zu einer Quelle der Angst, sondern zu einem Schritt hin zu einem gesünderen und glücklicheren Leben.

Sind Sie auf der Suche nach einem Zahnarzt, der Verständnis für Ihre Situation als Angstpatient aufbringt? Dann melden Sie sich jetzt bei Dr. Yasin Aktas und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Dr. Yasin Aktas, übermittelt durch news aktuell