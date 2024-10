Zahnarzt erklärt, wie man sich schützt

Dr. Yasin Aktas

Duisburg (ots)

In den sozialen Medien, insbesondere auf Plattformen wie TikTok, kursieren immer häufiger Videos von Menschen, die über missglückte Zahnbehandlungen berichten. Ein strahlendes Lächeln in wenigen Stunden - das versprechen viele vermeintlich günstige Angebote für Veneers. Doch was verlockend klingt, endet oft in einem Albtraum. Falsch eingesetzte Veneers führen zu langfristigen Zahnschäden, und die Leidtragenden sind die Patienten.

Dr. Yasin Aktas, Zahnarzt und Experte für ästhetische Zahnmedizin, warnt vor den Gefahren solcher Schnellbehandlungen und erklärt, wie man sich davor schützen kann.

1. Hochästhetische Arbeiten brauchen Zeit

Perfekte Zähne in wenigen Stunden? Das klingt verführerisch, ist jedoch unrealistisch. Hochästhetische Veneers, die wirklich gut und vor allem dauerhaft passen, erfordern Zeit und Präzision. "Wer innerhalb weniger Stunden Veneers erhält, muss oft damit rechnen, dass dabei stark in die Zahnsubstanz eingegriffen wird", erklärt Dr. Aktas. "Schnell angefertigte Veneers werden meist maschinell gefräst, was häufig zu schlechter Passform und ästhetischen Problemen führt."

Die Herstellung hochwertiger Veneers dauert mindestens zwei bis drei Wochen, da Zahntechniker diese individuell von Hand schichten. Nur so kann die natürliche Transparenz und Form der Zähne nachempfunden werden. Diese Art der sorgfältigen Arbeit kann nicht in wenigen Stunden vollzogen werden.

2. Falsche Versprechungen: Von Non-Prep-Veneers zu Kronen

Immer häufiger werben Anbieter mit sogenannten Non-Prep-Veneers - einer Methode, bei der die Zähne angeblich nicht beschliffen werden müssen. Doch in der Realität kehren viele Patienten mit Kronen nach Hause zurück. Dr. Aktas betont: "Das ist nicht nur eine Täuschung, sondern oft ein schwerwiegender Eingriff in die Zahngesundheit. Veneers und Kronen sind zwei völlig unterschiedliche Behandlungen, die unterschiedliche Voraussetzungen haben."

3. Schlechte Passungen durch schnelle Verfahren

Die Eile, mit der solche Behandlungen durchgeführt werden, führt häufig zu ungenauem Arbeiten. Kronen oder Veneers passen nicht richtig, was nicht nur ästhetisch unschön ist, sondern auch gesundheitliche Folgen haben kann. "Schlechte Passungen verursachen Entzündungen oder Zahnfleischprobleme. In einigen Fällen können sogar Karies oder langfristige Schäden an der Zahnstruktur entstehen", warnt Dr. Aktas.

4. Fehlende medizinische Ethik: Gesunde Zähne werden unnötig beschliffen

Ein weiteres Problem, das Dr. Aktas beobachtet, ist der unnötige Beschliff gesunder Zähne. "Statt Zahnfehlstellungen beispielsweise mit Alignern zu behandeln, greifen einige Anbieter sofort zum Schleifgerät und setzen Kronen auf gesunde Zähne. Das ist nicht nur unnötig, sondern auch ethisch fragwürdig", betont der Zahnarzt. Solche Eingriffe könnten durch schonendere und langfristig bessere Behandlungen vermieden werden.

Verantwortung von Patient und Anbieter

Grundsätzlich gibt es in jedem Land sowohl hervorragende als auch minderwertige Zahnkliniken. Doch leider steht in einigen Fällen das Geschäft im Vordergrund, und der Patient kann oft nicht einschätzen, ob er in guten Händen ist. "Es ist eine traurige Tatsache, dass einige Kliniken auf schnelle Umsätze setzen und dabei die notwendige medizinische Sorgfalt vernachlässigen", sagt Dr. Aktas.

Doch auch die Patienten tragen eine gewisse Mitschuld. "Wer eine Klinik aufsucht und angibt, dass er in zehn Tagen wieder zurückfliegt, setzt den Behandler unter Zeitdruck. Wichtige Vorbehandlungen, die für eine erfolgreiche Behandlung notwendig wären, werden oft weggelassen", erklärt Dr. Aktas.

Fazit: Vorsicht ist besser als Nachsicht

Wer über Veneers nachdenkt, sollte sich gut informieren und nicht auf die vermeintlich schnellen und günstigen Angebote in sozialen Medien hereinfallen. "Es ist essenziell, sich in die Hände eines erfahrenen Facharztes zu begeben und ausreichend Zeit für die Behandlung einzuplanen", rät Dr. Aktas abschließend. "Nur so können langfristige Probleme vermieden werden und das Lächeln bleibt strahlend schön - und gesund."

Über Dr. Yasin Aktas:

Dr. Yasin Aktas ist Experte für die Zahnheilkunde und setzt die modernsten Methoden der Zahnmedizin ein, um Interessierten eine auf ganzheitliches Wohlbefinden ausgerichtete Behandlung zu bieten. Spezialisiert auf ästhetische Zahnmedizin und Implantologie, verfügt er über mehr als elf Jahre Erfahrung in seinem Fachgebiet. Mehr Informationen unter: https://www.draktas.de/

Original-Content von: Dr. Yasin Aktas, übermittelt durch news aktuell