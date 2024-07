Dr. Yasin Aktas

Dr. Yasin Aktas: So schafft es jeder Angstpatient in die Zahnarztpraxis

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Viele Menschen haben Angst vor dem Zahnarzt. Problematisch daran ist, wenn sie wegen ihrer Dentalphobie den empfohlenen regelmäßigen Zahnarztbesuch meiden. Dr. Yasin Aktas ist Zahnarzt und hat sich neben der Implantologie auf die Behandlung von Angstpatienten spezialisiert. Im folgenden Artikel erfahren Sie, welche Ursachen hinter der Phobie stecken können, welche Strategien den Gang zum Zahnarzt erleichtern und was Patienten über Dr. Yasin Aktas berichten.

Dentalphobie, also die Angst vor dem Zahnarztbesuch, ist ein weitverbreitetes Phänomen. Laut einer Studie fühlt sich mehr als die Hälfte aller Deutschen unwohl, wenn ein Besuch beim Zahnmediziner ansteht. Die Deutsche Gesellschaft für Zahnbehandlungsphobie hat ermittelt, dass rund fünf Millionen Menschen in Deutschland sogar regelrechte Panikattacken erleben, wenn sie nur an den Zahnarzt denken - Herzrasen, starkes Zittern und Schweißausbrüche sind die Folgen solcher Gedanken. Um sich nicht mit den unangenehmen Gefühlen und Angstzuständen auseinandersetzen zu müssen, vermeiden viele Dentalphobiker den Besuch beim Zahnarzt. Das ist allerdings problematisch - nicht nur für die Zähne, sondern auch für den allgemeinen Gesundheitszustand. "Um Zahnerkrankungen frühzeitig zu erkennen, sind regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt unerlässlich. Häufig lassen sich Auffälligkeiten dann schnell und schmerzlos behandeln - je länger die Behandlung jedoch hinausgeschoben wird, desto langwieriger wird die Therapie in den meisten Fällen", bestätigt Dr. Yasin Aktas.

"Menschen, die Angst vor dem Zahnarzt haben, sollten sich deshalb einen Zahnmediziner suchen, der sich auf die Behandlung von Angstpatienten spezialisiert hat. Dort erfahren die Betroffenen viel Verständnis sowie Behandlungsmethoden, die besonders auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen", ergänzt der Experte. Er ist selbst Zahnarzt und hat sich auf Implantologie sowie die Behandlung von Angstpatienten spezialisiert. In seiner Praxis Zahnmedizin am Rahmer See hat Dr. Yasin Aktas daher verschiedene Vorkehrungen getroffen, um Betroffenen den Zahnarztbesuch so angenehm wie möglich zu gestalten.

Ursachen: Das steckt hinter der panischen Angst vor dem Zahnarzt

Es gibt viele Gründe, warum Menschen Ängste vor dem Zahnarztbesuch entwickeln: Oft gibt es negative Erfahrungen in der Vergangenheit, die zu der ablehnenden Haltung führen - eine schmerzhafte Behandlung oder schlechte Erfahrungen in einer Praxis beispielsweise. Hinzu kommen außerdem nicht selten die Angst vor Schmerzen oder Spritzen. Bei anderen Patienten ist Unwissenheit der stärkste Grund für ihre Panik. Weil sie den genauen Ablauf der notwendigen Behandlung nicht kennen, malen sie ihn sich in den dunkelsten Farben aus und schrecken vor diesem Szenario zurück. Viele Menschen fühlen sich beim Zahnarzt zudem hilflos und ausgeliefert und möchten sich dieser unangenehmen Situation nicht aussetzen. Geht man aufgrund dieser Problematiken irgendwann gar nicht mehr zum Zahnarzt, verschlimmern sich viele Probleme, die den Zähnen auf Dauer erheblich schaden können. Nicht selten kommt zu der eigentlichen Angst vor dem Zahnarzt dann auch die Scham aufgrund der schlechten Zähne hinzu, die die Zahnarztbesuche weiter hinauszögern - ein Teufelskreis.

Methoden: So fassen Angstpatienten wieder Vertrauen zum Zahnarzt

Trotz verschiedener Gründe für die Angst vor dem Zahnarzt ist es wichtig, nötige Zahnarztbesuche nicht hinauszuzögern. Kleine Zahnprobleme, die in einer Sitzung behoben werden könnten, werden sonst womöglich schlimmer und ziehen umfangreichere Behandlungen nach sich. Zahnärzte sollten deshalb in erster Linie die Vorteile von regelmäßigen Kontrollbesuchen hervorheben. Um Angstpatienten den Besuch zu erleichtern, können jedoch auch weitere Maßnahmen ergriffen werden. Indem Zahnärzte beispielsweise ihre innovativen und minimalinvasiven Methoden vorstellen, stellen sie eine möglichst schmerzlose und kurze Behandlung in Aussicht. Während der Sitzung selbst sollten alle Behandlungsschritte vorab erklärt werden. Dadurch weiß der Patient, was auf ihn zukommt und kann sich infolgedessen mental auf den jeweils nächsten Schritt vorbereiten.

Außerdem sollten Zahnärzte unverbindliche Beratungsgespräche für Angstpatienten anbieten. Während dieser Sitzungen, in denen keine Behandlung stattfindet, können Betroffene über ihre Erfahrungen und Sorgen sprechen und eine Vertrauensbasis zum behandelnden Zahnarzt aufbauen. Auch Betäubungsmöglichkeiten können während eines solchen Gesprächs thematisiert werden. Von der lokalen Betäubung über die Sedierung bis hin zur Vollnarkose gibt es verschiedene Optionen, die die Behandlung für Angstpatienten erträglicher gestalten.

Feedback: Das sagen Betroffene zu Dr. Yasin Aktas

Dr. Yasin Aktas bietet eine umfassende Betreuung von Angstpatienten in seiner Praxis an. Seine Methoden helfen Betroffenen nachweislich - das bestätigen unter anderem zahlreiche positive Rezensionen. So berichtet ein Patient beispielsweise, sich besonders gut aufgehoben gefühlt zu haben. Seine große Angst konnte sowohl durch das freundliche und einfühlsame Praxisteam als auch durch Dr. Yasin Aktas selbst, beruhigt werden. So trage vor allem die ruhige Art des Arztes dazu bei, das Stresslevel auf ein Minimum zu senken. In der Praxis nimmt man sie die Zeit für Fragen und Erklärungen, sodass sich die Patienten bestens vorbereitet fühlen - auch das wird immer wieder positiv hervorgehoben. Und auch während der Behandlung überzeugen Dr. Yasin Aktas und sein Team. So berichtet der besagte Patient außerdem, dass jegliche Werkzeuge niemals im Blickfeld des Patienten geführt werden. Abgerundet würde das menschliche Gesamtpaket durch die hervorragenden Fachkenntnisse sowie die effiziente und komplikationslose Behandlung. "Diese und ähnliche Rezensionen unserer Patienten sind es, die uns jeden Tag darin bestätigen, wie wichtig unsere Arbeit für Angstpatienten ist. Wir sind stolz darauf, ihnen diese ein Stück weit nehmen zu können und gemeinsam für eine gute Zahngesundheit zu sorgen", so Dr. Yasin Aktas abschließend.

Sind Sie auf der Suche nach einem Zahnarzt, der Verständnis für Ihre Situation als Angstpatient aufbringt? Dann melden Sie sich jetzt bei Dr. Yasin Aktas und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Dr. Yasin Aktas, übermittelt durch news aktuell